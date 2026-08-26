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कहीं तरसाया, कहीं जमकर बरसाया, आंकड़ों में देखें मध्य प्रदेश में मानसून 2026 का खेल

मानसून के कुछ दिन बाकी, सीजन की औसत बारिश से काफी पीछे मध्यप्रदेश, मानसून के बाकी दिनों से उम्मीदें. आंकड़ों में समझें बारिश की कहानी. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

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आंकड़ों में देखें मध्य प्रदेश में मानसून 2026 का खेल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 2:43 PM IST

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भोपाल : मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है, ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या बारिश का कोटा पूरा हो पाएगा? वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो मध्य प्रदेश में इतनी जोरदार बारिश के बावजूद औसत कोटे की 68 प्रतिशत बारिश ही हुई है. मध्य प्रदेश में सामान्य तौर पर 44 इंच बारिश पूरे सीजन में होती है लेकिन 25 अगस्त तक 25.5 इंच बारिश ही दर्ज की गई है. अब सवाल ये है कि इतनी जोरदार बारिश के बावजूद बारिश का आंकड़ा कम कैसे है? तो आइए जानते हैं.

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मध्य प्रदेस में इस सीजन अबतक इतनी बारिश हुई. (सोर्स : भोपाल मौसम विभाग) (Etv Bharat)

मध्य प्रदेश में बारिश का औसत कम होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस सीजन में एक जैसी बारिश हर जगह नहीं हुई. पहले मानसून की बेरुखी देखने मिली. इसके बाद अगस्त में कहीं बहुत कम, तो कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो गई. ऐसे में जब पूरे प्रदेश का कुल औसत निकाला गया तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई.

​मानसून की स्थिति और अगस्त तक के आंकड़े

मौसम विशेषज्ञ शैलेंद्र कुमार नायक के अनुसार, '' प्रदेश में एक्टिव सिस्टम लगातार वर्षा करा रहा है. इस सीजन में अब तक प्रदेश में औसत 25.5 इंच (648.7 मिमी) बारिश दर्ज हो चुकी है, जो कुल कोटे का करीब 68 प्रतिशत है. हालांकि, सामान्य वर्षा 28.6 इंच की तुलना में यह 3.1 इंच यानी 11 प्रतिशत कम है.''

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प्रदेश में बारिश एक जैसी नहीं रही, देखें आंकड़े (सोर्स : भोपाल मौसम विभाग) (Etv Bharat)

कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश

मौसम विशेषज्ञ शैलेंद्र कुमार नायक आगे बताते हैं, '' मध्य प्रदेश में एक जैसी बारिश नहीं हुई है. अबतक पूर्वी मध्यप्रदेश में औसत से 7 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई. वहीं, पश्चिमी हिस्सों में 14 प्रतिशत कम बारिश हुई है. इसके साथ ही अगस्त के अंतिम दिनों तक प्रदेश के 40 जिलों में अब भी कम पानी गिरा है, जबकि केवल 15 जिलों में ही सामान्य या उससे ज्यादा बारिश रिकार्ड की गई है.''

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राजधानी भोपाल, जबलपुर, रीवा समेत कई शहरों में अगस्त में जमकर बारिश हुई. (Etv Bharat)

​मध्यप्रदेश के बड़े शहरों में बारिश का रिकॉर्ड

मौसम विभाग भोपाल के मुताबिक मध्यप्रदेश के प्रमुख शहरों में अगस्त के महीने में भारी बारिश हुई है. भोपाल और उज्जैन में साल 2006 में अगस्त के दौरान करीब 35 इंच बारिश का आल-टाइम रिकार्ड दर्ज किया गया था. वहीं, जबलपुर में 102 साल पहले वर्ष 1923 में अगस्त महीने में 44 इंच वर्षा हुई थी, जहां 20 अगस्त को महज 24 घंटे के भीतर 13 इंच पानी गिर गया था. उधर ग्वालियर में 10 अगस्त 1927 को एक ही दिन में साढ़े 8 इंच बारिश का ऐतिहासिक रिकार्ड बना था. आंकड़ों के अनुसार जबलपुर में इस महीने का औसत 18 इंच और भोपाल में 14 दिन बारिश का रहता है.

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कई शहरों में जलभराव व बाढ़ जैसी स्थितियां बनीं, जबकि कई अब भी सूखे. (Etv Bharat)

उम्मीद अभी बाकी है, क्या पूरा होगा बारिश का कोटा?

​मौसम विभाग ने मध्यप्रदेश में अगले तीन दिनों के लिए भारी वर्षा, बिजली गिरने और आंधी का अलर्ट जारी किया है. खासकर उत्तरी पश्चिमी और मध्य हिस्सों में मानसून की सक्रियता के चलते अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई जिलों में मूसलाधार पानी गिरने की संभावना है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, '' प्रदेश में एक्टिव सिस्टम के चलते 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका बनी रहेगी. ऐसे में नागरिकों को सतर्क रहने, जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर रहने की हिदायत दी गई है.'' ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि बारिश का कोटा, कुल औसत के कुछ और करीब पहुंच सकता है.

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मध्यप्रदेश में अगले 3 दिन तक होगी भारी बारिश, खुल सकते हैं कई डैमों के गेट (Etv Bharat)

​26 अगस्त को इन जिलों में आरेंज और येलो अलर्ट

  • ​मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 26 अगस्त को प्रदेश के ​दतिया, भिंड और सागर में भारी बारिश और बिजली गिरने को लेकर आरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
  • विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, उज्जैन, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, रीवा, सतना, सिवनी, पन्ना, दमोह, छतरपुर और मैहर में भारी वर्षा और झंझावात का येलो अलर्ट है.
  • श्योपुर कलां, मुरैना, निवाड़ी, टीकमगढ़, खजुराहो, चित्रकूट, भोपाल, इंदौर, धार, आलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, नीमच, मंदसौर, देवास, रतलाम, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, पांडुर्णा, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा एवं वज्रपात की चेतावनी दी गई है.

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