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मध्य प्रदेश में छलकने लगे डैम, 12 जिलों का कोटा पूरा, भारी बारिश से बड़े बांध 70% से ज्यादा भरे

पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में ज्यादा बारिश, 12 जिलों का कोटा पूरा तो 12 जिलों में बहुत कम बारिश, बाकी कोटे के करीब. बृजेंद्र पटैरिया की रिपोर्ट.

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मध्य प्रदेश में छलकने लगे डैम (Etv Bharat Graphics)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 2:11 PM IST

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भोपाल : मध्य प्रदेश में मानसून की शुरुआती बेरुखी के बाद अब अच्छी संकेत मिलने लगे हैं. भारी बारिश के दौर से प्रदेश में कोटे की 82.3 प्रतिशत बारिश हो चुकी है, जिससे बड़े बांध 70 फीसदी से ज्यादा भर चुके हैं. भोपाल समेत 12 जिलों का बारिश का कोटा पूरा हो चुका है. हालांकि, कुछ जिले ऐसे भी हैं, जहां औसत से काफी कम बारिश हुई है. प्रदेश के मऊगंज, सतना, निवाड़ी जिले में प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, तो वहीं अलीराजपुर में इस बार औसत से 54 फीसदी कम बारिश हुई है.

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मध्य प्रदेश के बड़े डैमों की स्थिति (Etv Bharat Graphics)

यहां हुआ बारिश का कोटा पूरा

मौसम विभाग के भोपाल केंद्र के अनुसार, राजधानी भोपाल के साथ-साथ राजगढ़, शिवपुरी, निवाड़ी, मैहर, भिंड, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, सतना, मऊगंज और शहडोल का बारिश का कोटा पूरा हो चुका है. इन क्षेत्रों में 101 से 146% तक पानी गिर चुका है.

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मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में ज्यादा बारिश (Etv Bharat Graphics)

प्रदेश के इन जिलों में कम बारिश

प्रदेश के करीबन एक दर्जन जिलों में अभी भी जोरदार बारिश का इंतजार हो रहा है. सबसे ज्यादा इंतजार अलीराजपुर जिले में ही है. यहां औसत बारिश का आधा कोटा भी पूरा नहीं हुआ है. अलीराजपुर में सिर्फ 345 मिलीमीटर बारिश ही हुई है यानी औसत से 54 फीसदी कम. धार जिले में औसत से 41 फीसदी कम बारिश हुई है. धार में औसतन 695 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन अभी तक सिर्फ 412 मिलीमीटर बारिश ही हुई है.

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मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में कम बारिश (Etv Bharat Graphics)

कम बारिश वाले बड़े शहरों में इंदौर का नाम

हरदा जिले में बड़े स्तर पर किसान गेहूं उगाते हैं, लेकिन इस बार वहां 32 फीसदी कम बारिश रिकॉर्ड की गई है. हरदा में 975.1 औसत बारिश की अपेक्षा सिर्फ 662 मिलीमीटर बारिश ही हुई है. वहीं, बड़े शहरों में इंदौर ऐसा शहर है, जहां औसत से कम बारिश हुई है. यहां औसत से 27 फीसदी कम बारिश हुई है. इंदौर में औसतन 756.8 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन अभी तक 550 मिलीमीटर बारिश ही हुई है.

झाबुआ में औसत बारिश 771.5 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस साल अभी तक सिर्फ 496.9 मिमी बारिश यानी 36 फीसदी कम बारिश हुई है. नर्मदापुरम जिले में भी 34 फीसदी कम बारिश हुई है. नर्मदापुरम में हर साल 1123.3 मिलीमीटर बारिश की तुलना में इस साल अभी तक 617 मिलीमीटर बारिश ही हुई है. छिंदवाड़ा में 23 फीसदी कम बारिश हुई है. यहां हर साल 893.5 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस साल अब तक 687.8 मिमी बारिश ही हुई है.

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मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात. (तस्वीर श्योपुर की) (Etv Bharat)

पांढुर्णा में अभी तक 22 फीसदी कम बारिश हुई है. यहां हर साल 698.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होती है, लेकिन अभी तक 542.6 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज की गई है.

इन जिलों का पूरा हो सकता है कोटा

प्रदेश के दमोह में 11%, जबलपुर में 16, रीवा में 10, सागर में 16, सिवनी में 15, अशोकनगर में 11, बड़वानी में 16, देवास में 12, मंदसौर में 14, मुरैना में 10, नीमच में 12, रायसेन में 18, सीहोर 14, उज्जैन में 27 और विदिशा में 20 प्रतिशत कम बारिश हुई है. हालांकि, मौजूद वेदर सिस्टम के चलते इन जिलों में बारिश का कोटा औसत कोटे के करीब पहुंच सकता है या पूरा भी हो सकता है. ऐसे में ज्यादातर जिलों में पानी की चिंता दूर हो सकती है. लेकिन कई जिलों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

बरगी, राजघाट समेत कई बड़े डैम लबालब

मध्य प्रदेश में लगातार हो रही लगातार बारिश के चलते प्रदेश के बांधों में पानी की भरपूर आमद है. प्रदेश के अधिकांश बड़े बांधों में पानी 70 फीसदी और उससे ज्यादा भर चुका है. उधर बरगी, राजघाट, कुंडलिया, मडीखेड़ा सहित कई बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है. बरगी के 13 गेट खुले हैं, इससे 3802 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है. इसका पानी तवा और इंदिरा सागर बांध में पहुंच रहा है. बड़े बांधों के लबालब होने से आने वाले समय में पानी की चिंता भी दूर हो गई है.

प्रदेश का बाणसागर बांध 97.89 फीसदी भर चुका है. ग्वालियर का हरसी, मुरैना का पगारा, आओदा, भोपाल का कलियासोत बांध पूरी तरह से भर चुका है और इससे पानी छोड़ा जा रहा है.

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