मध्य प्रदेश में बारिश पर आखिर क्यों लगा ब्रेक? अगले 4 दिन के मानसून का जानिए फुल डिटेल
मध्य प्रदेश में बारिश के ब्रेक के साथ कई जिलों में दिन-रात के तापमान में बढ़ोत्तरी. अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना नहीं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 11:07 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश से मानसून एक बार फिर रूठ गया है. पिछले दिनों दिनों प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में बारिश के बाद मानसून ने फिर लंबा ब्रेक ले लिया है. प्रदेश में अगले एक हफ्ते तक कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं है. मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश की चेतावनी जारी नहीं की है. बारिश में ब्रेक के साथ ही प्रदेश में कई क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोत्तरी हुई है. कम बारिश ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं.
आखिर क्यों लगा बारिश पर ब्रेक
मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से 10 दिनों तक अच्छी बारिश हुई है, लेकिन पिछले 2 दिनों से एक बार फिर बारिश पर ब्रेक लग गया है. पूरे प्रदेश से मानसून लगभग गायब हो गया है.
मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया, "पिछले 2 दिनों में बारिश में गिरावट दर्ज की गई है. पिछले 24 घंटे में पश्चिमी मध्य प्रदेश पूरी तरह सूखा रहा. इसी तरह पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है. प्रदेश में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना नहीं है. अभी कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बन रहा जिसका फायदा मध्य प्रदेश में बारिश के रूप में दिखाई दे. अभी मानसून ट्रफ मध्य समुद्री तल पर श्रीगंगासागर, हिसार, मेरठ, गोरखपुर और पूर्व की ओर दक्षिण असम से होकर गुजर रही है."
पूर्वी मध्य प्रदेश में 14 फीसदी कम हुई बारिश
प्रदेश में अभी तक उम्मीद के हिसाब से बारिश नहीं हुई है. 1 जून से अब तक बारिश के हिसाब से प्रदेश में औसत से सिर्फ 1 फीसदी बारिश अधिक हुई है, लेकिन प्रदेश के पूर्व इलाकों जैसे टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, रीवा, सतना, मऊगंज जैसे कई जिलों में बारिश का आंकड़ा 14 फीसदी कम है. कम बारिश की वजह मौसम वैज्ञानिक अल नीनो को बता रहे हैं. उनके मुताबिक जून माह में औसत से कम बारिश दर्ज की गई थी और यही स्थिति जुलाई माह में भी दिखाई दे रही है. अभी औसत से कम बारिश रहने की संभावना दिखाई दे रही है.
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कैसा रहेगा अगले 5 दिन मौसम
- 13 जुलाई को प्रदेश के अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, शहडोल, सिंगरौली, रीवा, मऊगंज, सतना मैहर में गरज के साथ तेज बौछारें और तेज हवा चलने की संभावना है.
- 14 जुलाई को प्रदेश के अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, जबलपुर, कटनी, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रीवा में 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा और बौछारें पड़ने की संभावना है.
- 15 जुलाई को अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, जबलपुर, कटनी, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रीवा में 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा और बौछारें पड़ने की संभावना है.
- 16 जुलाई को प्रदेश के श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, आगर-मालवा, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर और नीमच को छोड़कर प्रदेश के बाकी सभी जिलों में तेज हवा चलने और बारिश की संभावना जताई गई है.