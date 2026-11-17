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खरीफ के बाद अब रबी फसल का टेंशन, खाद के ई-टोकन, स्लॉट बुकिंग और ओटीपी के फेर में फंसे किसान

मध्य प्रदेश में फिर खाद संकट का साया ( ETV BHARAT )

छतरपुर : मध्य प्रदेश में रबी सीजन 2026-27 की तैयारियां तेज हो गई हैं. ऐसे में ये दो दृष्य काबिलेगौर हैं. दृश्य नंबर 1: छतरपुर में महोबा रोड के पास यूरिया खाद से भरा ट्रक पकड़ा. ट्रक में करीब 700 बोरियां यूरिया लोड हैं. इसे छतरपुर से भगवां पहुंचाया जाना था. निर्धारित स्थान पर खाद पहुंचने से पहले ही ट्रक चालक ने खाद की कई बोरियां गायब कर दी. ट्रांसपोर्टर पुलिस थाने पहुंचा खाद चोरी की एफआईआर दर्ज कराने.

दृष्य नंबर 2 : छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 20 किमी दूर सागर-कानपुर स्थित गांव अनगौर. रबी फसल की बोवनी की चिंता में डूबे किसान. आपस में चर्चा कर रहे हैं. खरीफ फसल के लिए पर्याप्त खाद नहीं मिली. लगातार एक माह चक्कर लगाने के बाद भी खाद सीमित मात्रा में मिला. रबी की फसल के लिए भी खाद मिलने का कोई ठिकाना नहीं हैं. अभी तक सोसायटी में खाद पहुंचा नहीं. बस खाद की रैक आ जाए तो समझो गंगा नहा ली.