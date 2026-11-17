खरीफ के बाद अब रबी फसल का टेंशन, खाद के ई-टोकन, स्लॉट बुकिंग और ओटीपी के फेर में फंसे किसान
मध्य प्रदेश में 3 माह की खामोशी के बाद खाद संकट फिर शुरू. सरकार ने खाद वितरण की फिर माथापच्ची वाली ऑनलाइन व्यवस्था बनाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 6:35 PM IST
छतरपुर : मध्य प्रदेश में रबी सीजन 2026-27 की तैयारियां तेज हो गई हैं. ऐसे में ये दो दृष्य काबिलेगौर हैं. दृश्य नंबर 1: छतरपुर में महोबा रोड के पास यूरिया खाद से भरा ट्रक पकड़ा. ट्रक में करीब 700 बोरियां यूरिया लोड हैं. इसे छतरपुर से भगवां पहुंचाया जाना था. निर्धारित स्थान पर खाद पहुंचने से पहले ही ट्रक चालक ने खाद की कई बोरियां गायब कर दी. ट्रांसपोर्टर पुलिस थाने पहुंचा खाद चोरी की एफआईआर दर्ज कराने.
दृष्य नंबर 2 : छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 20 किमी दूर सागर-कानपुर स्थित गांव अनगौर. रबी फसल की बोवनी की चिंता में डूबे किसान. आपस में चर्चा कर रहे हैं. खरीफ फसल के लिए पर्याप्त खाद नहीं मिली. लगातार एक माह चक्कर लगाने के बाद भी खाद सीमित मात्रा में मिला. रबी की फसल के लिए भी खाद मिलने का कोई ठिकाना नहीं हैं. अभी तक सोसायटी में खाद पहुंचा नहीं. बस खाद की रैक आ जाए तो समझो गंगा नहा ली.
किसानों की बेचैनी बढ़ी, खाद चोर अपने काम में लगे
ये दो दृश्य ये बताने के लिए काफी हैं कि रबी फसल की बोवनी के लिए किसान यूरिया खाद का इंतजार कितनी बेचैनी से कर रहे हैं. इसके साथ ही खाद की कालाबाजारी और चोरी करने वाले भी सक्रिय हो गए हैं. अगस्त से लेकर अक्टूबर तक खाद को लेकर किसानों के बीच कोई चर्चा नहीं थी लेकिन नवंबर शुरू होते ही रबी की फसल के लिए खाद संकट की आहट मध्य प्रदेश के हर जिले से आने लगी है. ग्राम अनगौर में रबी फसल की बोवनी में व्यस्त अमन राजपूत कहते हैं "सरकार के सारे दावे खोखले हैं कि पर्याप्त खाद दी जाएगी किसानों को. खरीफ फसल के लिए भरी बारिश में रात-रातभर सोसाइटी के बाहर लाइनें लगी रही. इसके बाद भी पर्याप्त खाद नहीं मिला."
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छोटे किसानों की कोई नहीं सुनता
छतरपुर के पास स्थित मातगुवां के किसान घंसू पटेल की चिंता रबी फसल की बोवनी से ज्यादा खाद मिलने की है. वह कहते हैं "बगैर खाद के काम चलता नहीं और खाद मिलता नहीं. अभी से सोसायटी के बाहर किसान उमड़ने लगे हैं लेकिन खाद की रैक का कोई अता-पता नहीं. खरीफ की फसल के लिए भी खाद महंगे दामों में लिया था क्योंकि कई दिन तक चक्कर लगाने के बाद भी खाद की 3 बोरियां ही मिली थीं. बगैर खाद के फसल हो नहीं सकती है. इसलिए भले ही लागत बढ़ जाए फसल की, खाद तो लेना ही पड़ेगा. सरकार को कोई ऐसा इंतजाम करना चाहिए जिससे छोटे किसानों को आसानी से खाद मिले."
पोर्टल व सर्वर में फंसकर किसान परेशान
मध्य प्रदेश किसान संघ के प्रान्ताध्यक्ष सर्वज्ञ दीवान का कहना है "खाद को लेकर सबसे बड़ी परेशानी पोर्टल की है. यह ठीक से काम नहीं कर रहा है. किसान आनलाइन बुक करता है, तो सर्वर डाउन की समस्या बहुत आ रही है. वहीं पोर्टल लोकेशन भी गलत बता रहा है. जहां उर्वरक केंद्रों की दूरी 5 से 10 किलोमीटर के बीच की है, पोर्टल वहीं 35 से 40 किलोमीटर दूर बताता है. कई बार शिकायत के बाद भी पोर्टल की समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं. छोटे और सीमांत किसान ज्यादा परेशान हो रह हैं."
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खाद वितरण केंद्रों पर लाइनें लगना शुरू
राज्य सरकार ने रबी फसल के लिए खाद वितरण की नई व्यवस्था बनाई है. लेकिन पिछली बार की तरह इसमें भी भारी विसंगितयां हैं. ऑनलाइन ई-टोकन प्रणाली सुनने में अच्छी लगती है लेकिन कम पढ़े-लिखे या अशिक्षित किसानों के लिए ये व्यवस्था बड़ी बला से कम नहीं है. खाद वितरण केंद्रों पर अव्यवस्थाएं हैं. गोदामों में स्टॉक उपलब्ध होने के बावजूद किसानों को खाद उठाने के लिए दूरदराज के केंद्रों के टोकन मिल रहे हैं और केंद्रों पर लंबी कतारें लगने लगी हैं. छतरपुर के कई खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की लाइनें लगी हैं. टटम में खाद वितरण केंद्र पर कतार में लगे किसान राम प्रकाश पटेल कहते हैं "स्थानीय गोदामों में डीएपी मौजूद होने के बाद भी किसानों को दूसरे ब्लॉक के केंद्रों पर भेजा जा रहा है."
मनमाने रेट पर खाद खरीदने को मजबूर
आगर मालवा के कानड़ में भी किसानों की भारी भीड़ उमड़ रही है. किसान फजल नईम कहते हैं "किसानों को उनके रकबे के अनुपात में खाद दी जा रही है, लेकिन सुबह से कतार में लगने के बावजूद कई किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है. अब तो खाड़ी संकट नहीं है. सब कुछ सामान्य है. अफसर दावा करते हैं कि पर्याप्त खाद है. लेकिन वे यहां आकर देखें किसान कैसे दो बोरी खाद के लिए जूझ रहे हैं." वहीं, कई ग्रामीण इलाकों में खुले बाजार में ₹1800 से ₹2000 तक में खाद बेचे जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं.
पिछले माह कालाबाजारी और चोरी की घटनाएं
कृषि विभाग की संयुक्त कार्रवाई में खंडवा और छतरपुर में अवैध रूप से जमा की गई 1,500 बोरी डीएपी और 730 बोरी नकली खाद बरामद की गई. छापेमारी में कुल ₹67.25 लाख की अवैध सामग्री जब्त. मुरैना की स्टेशन रोड पुलिस ने छापेमारी कर अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया. मिट्टी और राख मिलाकर नकली डीएपी तैयार की जा रही थी. शिवपुरी के पिछोर में अक्टूबर 2026 में खाद चोरी की दो अलग-अलग घटनाएं.
गल्ला मंडी स्थित गोदाम का शटर तोड़कर चोर ट्रैक्टर-ट्रॉली में 96 बोरी खाद ले गए. बाचरौन स्थित खाद गोदाम का ताला तोड़कर चोर 154 बोरी खाद चोरी. नर्मदापुरम के पिपरिया में पचमढ़ी रोड स्थित डबल लॉक सरकारी गोदाम से 136 बोरी यूरिया चोरी. भिंड के दया गांव की सहकारी संस्था के गोदाम से रात में बिना परमिट के गाड़ी में खाद की बोरियां लादकर ले जाते हुए ग्रामीणों ने कुछ संदिग्धों को पकड़ा.
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सरकार ने खाद वितरण की नई व्यवस्था बनाई
केंद्र सरकार ने रबी सीजन में खेती करने वाले किसानों को बड़ी राहत देते हुए खाद सब्सिडी के लिए 62,370.02 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. वहीं, राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों को समय पर खाद, प्रमाणित बीज और कृषि अनुदान उपलब्ध कराने के साथ खेती की लागत कम करना और उत्पादन बढ़ाना है. इसी को देखते हुए भोपाल में कृषि उत्पादन आयुक्त के.सी. गुप्ता ने अधिकारियों को खाद वितरण की बेहतर व्यवस्था, नकली कृषि आदानों पर सख्त कार्रवाई और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं. सरकार का दावा है कि किसानों को घर बैठे व्हाट्सऐप के माध्यम से खाद का टोकन जनरेट करने की सुविधा दी गई है, जबकि पंचायत स्तर पर सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं.
किसान कैसे करें खाद का ई-टोकन बुक?
- कियोस्क और समितियों पर किसान ई-विकास पोर्टल से अपनी सुविधानुसार खाद टोकन का टाइम स्लॉट बुक करें.
- अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो घर बैठे खुद टोकन बना सकते हैं, या फिर नजदीकी एमपी ऑनलाइन कियोस्क पर जा सकते हैं.
- मोबाइल ब्राउजर में evikas.mpkrishi.mp.gov.in खोलें और ‘उर्वरक ई-टोकन’ विकल्प पर क्लिक करें.
- अपना आधार नंबर या समग्र आईडी दर्ज करें. आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे सबमिट करना होगा.
- अपने जिले और तहसील के अनुसार नजदीकी विपणन संघ डबल लॉक गोदाम या प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का चयन करें
- इसके बाद अपनी फसल (गेहूं/चना/सरसों) और जरूरत के अनुसार बोरियों की संख्या भरें.
- जिस दिन खाद लेने जा सकते हैं, उस तारीख का खाली स्लॉट चुनें और सबमिट कर दें.
- स्क्रीन पर ई-टोकन जनरेट हो जाएगा, जिसका स्क्रीनशॉट या प्रिंट निकाल लें
- ई-टोकन जारी होने के बाद 3 दिन तक ही मान्य रहता है. यदि आप तय समय स्लॉट पर नहीं पहुंचे, तो टोकन स्वतः निरस्त हो जाएगा
- टोकन निरस्त हो गया है तो फिर 7 दिन बाद ही नया टोकन मिल सकेगा
- गोदाम पर किसान स्वयं उपस्थित हों या परिवार का वह सदस्य जाए जिसका नाम खसरे/समग्र आईडी में दर्ज हो.
- इस बार प्रति एकड़ कोटा निर्धारित है. बिना जमीन के रिकॉर्ड (खसरा) के आवश्यकता से अधिक बोरियां नहीं दी जाएंगी
- यदि कोई निर्धारित मूल्य से ज्यादा पैसे मांगे, तो तुरंत जिला कृषि उपसंचालक कार्यालय या सीएम हेल्पलाइन 181 पर अपनी टोकन संख्या के साथ शिकायत दर्ज कराएं.