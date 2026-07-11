मध्य प्रदेश में मूंग की MSP पर खरीदी, जीतू पटवारी ने मोहन यादव को पत्र लिखकर की ये डिमांड
दलहन उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में मंडियों से ज्यादा मिलेगी कीमत. 3.56 लाख किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन. कांग्रेस ने फिर क्यों लिखा पत्र?
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 9:00 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के दलहन उत्पादक किसानों के लिए सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमएसपी पर खरीदी की योजना बड़ा संबल बनकर आई है. इस साल प्रदेशभर के करीब 3.56 लाख किसानों ने एमएसपी पर अपनी उपज बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीयन कराया है.
केंद्र सरकार द्वारा मूंग और उड़द के लिए घोषित की गई कीमतें मण्डियों के उतार-चढ़ाव और व्यापारियों की मनमानी से किसानों को बड़ी राहत देने वाली हैं. प्रदेश के चिन्हित जिलों में 1 जुलाई से शुरू हुई मूंग खरीदी आगामी 10 अगस्त 2026 तक जारी रहेगी, जिसके लिए उपार्जन केंद्रों पर तमाम इंतजाम किए गए हैं.
मंडियों में कौड़ियों के दाम, सरकारी केंद्रों पर मिलेगा बंपर भाव
खुले बाजार और सरकारी एमएसपी की कीमतों में इस बार एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है. जहां एक तरफ खुले बाजार में व्यापारियों द्वारा मूंग का भाव महज 6000 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल तक ही दिया जा रहा है, जिससे किसानों को प्रति क्विंटल 2000 से 2700 रुपए तक का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था.
वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने मूंग के लिए 8768 रुपए प्रति क्विंटल और उड़द के लिए 7800 रुपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है. इस एमएसपी से किसानों को खेती की अगली लागत निकालने और अपनी नकदी की जरूरत को पूरा करने में सीधी मदद मिलेगी.
शत-प्रतिशत खरीदी को लेकर कांग्रेस ने लिखा पत्र
एमएसपी खरीदी की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर बड़ी मांग उठाई है.
जीतू पटवारी का कहना है, "सरकार ने प्रदेश की 8.06 लाख मीट्रिक टन की संभावित मूंग उपज के मुकाबले महज 4.55 लाख मीट्रिक टन खरीदी का ही लक्ष्य रखा है. उन्होंने मांग की है कि कुल उत्पादन का केवल 25 प्रतिशत हिस्सा खरीदने जैसी पाबंदियों और प्रति एकड़ की सीमित मात्रा वाली शर्तों को हटाकर किसानों की 100 प्रतिशत उपज को एमएसपी पर खरीदा जाए, ताकि कोई भी किसान घाटा उठाने को मजबूर न हो."
मूंग खरीदी के लिए जबलपुर में अकेले 50 से अधिक केंद्र
इस बार दलहन खरीदी को लेकर राज्य शासन ने भौगोलिक स्तर पर व्यापक तैयारियां की हैं. प्रदेश के कुल 36 जिलों में ग्रीष्मकालीन मूंग की सरकारी खरीद की जा रही है, जबकि 28 प्रमुख जिलों को उड़द की खरीदी के लिए चुना गया है. उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से इस उपार्जन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सुचारू बनाया जा रहा है. उदाहरण के तौर पर अकेले जबलपुर जिले में मूंग उपार्जन की सुगमता के लिए 50 से अधिक विशेष केंद्र स्थापित किए गए हैं.
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स्लॉट बुकिंग और सत्यापित रकबा अनिवार्य
इस साल सरकारी खरीदी को पूरी तरह गड़बड़ी से मुक्त रखने के लिए कृषि विभाग ने कड़े नियम लागू किए हैं. केवल उन्हीं वास्तविक किसानों से खरीदी की जा रही है जिन्होंने 25 मई से 15 जून के बीच अपना ऑनलाइन पंजीयन पूरा करवा लिया था. इसके अलावा किसी भी किसान को केंद्र पर अपनी उपज लाने से पहले ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर स्लॉट बुकिंग करना अनिवार्य किया गया है.
वहीं तौल पर्ची जारी करने का समय शाम 6 बजे तक नियत है, जबकि खरीदी का काम सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक किया जाएगा. शनिवार और रविवार को परिवहन अवकाश घोषित किया गया है ताकि गोदामों तक माल आसानी से भेजा जा सके.