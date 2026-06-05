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मध्य प्रदेश में प्रोबेशनल अवधि पर 6 माह में लेना होगा फैसला, एक साल से अधिक नहीं बढ़ेगा पीरियड

भोपाल। प्रोबेशनल अवधि में काम करने वाले सरकारी सेवक को प्रदेश सरकार बड़ी राहत देने जा रही है. अब शासकीय सेवकों को प्रोबेशनल अवधि से नियमित होने के लिए सालों तक इंतजार नहीं करना होगा. संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में समय सीमा में फैसला करना होगा. ऐसा न करने पर कर्मचारी को अपने आप ही नियमित कर दिया जाएगा. राज्य सरकार ने इसके लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम का संशोधन प्रारूप 2026 तैयार कर लिया है. नए नियमों में अधिकारियों को दो बच्चों के नियमों में कोई राहत नहीं दी गई है. दो से ज्यादा बच्चे होने पर नौकरी का मौका नहीं मिलेगा.

नियम में किए जा रहे कई नए प्रावधान

नियम में प्रावधान किया गया है कि अब अलग-अलग राज्यों के स्थान पर सिर्फ भारत का निवासी शब्द जोड़ा गया है. यानी सेवा के पद पर नियुक्ति होने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए. इसमें प्रावधान किया गया है कि एक से अधिक जीवनसाथी के जीवित होने पर संबंधित व्यक्ति किसी भी सेवा और पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा. यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में नैतिकता से जुड़ा कोई मामला लंबित होने पर प्रकरण खत्म होने तक नियुक्ति नहीं की जाएगी. दो से अधिक जीवित संतान होने पर और इसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या इसके बाद होने पर सरकारी नौकरी और किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.

प्रोबेशनल अवधि पर 6 माह में लेना होगा फैसला