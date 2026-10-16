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मध्य प्रदेश में बिजली संकट, मोहन यादव सरकार ने खोजा रास्ता, 4 हजार मेगावाट की कमी होगी पूरी

मध्य प्रदेश में बिजली संकट ( Getty Image )

भोपाल: मध्य प्रदेश में बिजली संकट ने सरकार की परेशानी को बढ़ा दिया है. बिजली की अचानक बढ़ी मांग के चलते बिजली की मांग और आपूर्ति में करीबन 4 हजार मेगावाट से ज्यादा का अंतर पैदा हो गया है. हालांकि इससे निपटने के लिए राज्य सरकार ने रास्ता खोज लिया है. राज्य सरकार अब बिजली की कमी पूरी करने के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात से बिजली खरीदने जा रही है. उधर सरदार सरोवर परियोजना और बिरसिंहपुर थर्मल परियोजना में भी बिजली उत्पादन शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बिजली संकट की स्थिति को जल्द ही दूर कर लिया जाएगा.

प्रदेश में बढ़ी बिजली की डिमांड