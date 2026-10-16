मध्य प्रदेश में बिजली संकट, मोहन यादव सरकार ने खोजा रास्ता, 4 हजार मेगावाट की कमी होगी पूरी
मध्य प्रदेश में बढ़ा बिजली का संकट, पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात से इलेक्ट्रिसिटी लेगा एमपी, दो परियोजनाओं से पैदा होगी एकस्ट्रा बिजली. ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 2:55 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में बिजली संकट ने सरकार की परेशानी को बढ़ा दिया है. बिजली की अचानक बढ़ी मांग के चलते बिजली की मांग और आपूर्ति में करीबन 4 हजार मेगावाट से ज्यादा का अंतर पैदा हो गया है. हालांकि इससे निपटने के लिए राज्य सरकार ने रास्ता खोज लिया है. राज्य सरकार अब बिजली की कमी पूरी करने के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात से बिजली खरीदने जा रही है. उधर सरदार सरोवर परियोजना और बिरसिंहपुर थर्मल परियोजना में भी बिजली उत्पादन शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बिजली संकट की स्थिति को जल्द ही दूर कर लिया जाएगा.
प्रदेश में बढ़ी बिजली की डिमांड
प्रदेश में बिजली की डिमांड में बढ़ोतरी होने से बिजली का संकट खड़ा हो गया है. एमपी में बिजली की अधिकतम मांग 17 हजार 124 मेगावाट तक पहुंच गई है. जो पिछले साल 11 हजार 874 मेगावाट थी. इस तरह बिजली की मांग में करीबन 44 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. शहरी क्षेत्रों में बिजली की मांग बढ़ने के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बोवनी शुरू होने और धान की सिंचाई के भी बिजली मांग बढ़ने से यह हालात बने हैं.
उधर बिजली उत्पादन में करीबन 1 हजार मेगावाट की कमी आने से यह संकट और बढ़ गया है. राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के दूसरे जिलों में बिजली की डिमांड और आपूर्ति से इसको समझा जा सकता है. प्रदेश के सीहोर, बैतूल, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, अशोकनगर, भिंड जिलों में शाम 5 से 6 बजे के बीच 1312 मेगावाट की जरूरत है, जबकि आपूर्ति 1297 मेगावाट की है.
यही स्थिति दूसरे जिलों की है. बिजली की पूर्ति न हो पाने की वजह से प्रदेश में बिजली की कटौती हो रही है. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 5 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है.
बिजली संकट से निपटने यह निकाला रास्ता
मध्य प्रदेश में बिजली कटौती के चलते कई क्षेत्रों में किसानों का विरोध प्रदर्शन सामने आ चुका है. कैबिनेट की बैठक में भी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के सामने बिजली संकट का मुद्दा उठाया है. उधर अब इस संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार तीन राज्यों से बिजली खरीदने जा रही है. ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह के मुताबिक "बिजली की कमी की यह स्थिति सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, बल्कि कई दूसरे राज्यों में भी है.
कोयले की कमी के चलते कई राज्य इससे प्रभावित हुए हैं. उधर राज्य सरकार बिजली संकट से निपटने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात से बिजली खरीदने जा रही है. इसके लिए मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल गुजरात के मुख्य सचिव एमके दास से बात कर चुके हैं. प्रदेश सरकार पंजाब को अभी तक 500 मेगावाट बिजली दे रहा था, जिसे फिलहाल बंद कर दिया गया है. अब पंजाब अगले माह से प्रदेश को 500 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराएगा. उत्तर प्रदेश से भी 500 मेगावाट बिजली ली जा रही है."
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दो परियोजनाओं से पैदा होगी अतिरिक्त बिजली
उधर बिजली संकट के बीच राज्य सरकार को दो बिजली परियोजनाओं से राहत मिली है. तकनीकी खराबी के चलते बिरसिंहपुर थर्मल परियोजना में बिजली उत्पादन ठप हो गया था, लेकिन अब यह फिर शुरू हो गया है. इसके अलावा सरदार सरोवर परियोजना से भी 1 हजार मेगावाट का उत्पादन शुरू हो गया है. राज्य सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही बिजली का संकट खत्म हो जाएगा. उधर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी कहा है कि "प्रदेश में बिजली संकट पैदा हुआ है, लेकिन इससे निपटने का रास्ता खोज लिया है, जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे."