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मध्य प्रदेश में गरीबी के कई पैमाने! आय की सीमा में एक ही परिवार कहीं पात्र, कहीं अपात्र

आय की सीमा में एक ही परिवार कहीं पात्र, कहीं अपात्र ( ETV Bharat GFX )

भोपाल: गरीबी और आर्थिक जरुरत का आकलन किस आधार पर होना चाहिए. क्या एक ही परिवार किसी योजना में गरीब माना जा सकता है और दूसरी योजना में अपात्र. मध्य प्रदेश की अलग-अलग योजनाओं में आय की पात्रता सीमा देखने पर ऐसा ही विरोधाभास सामने आता है. कहीं सालाना 54 हजार रुपए की आय वाले परिवार को ही पात्रता मिलती है, तो कहीं 2 लाख रुपए तक की आय वालों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है. वहीं कुछ योजनाओं में 3 लाख और 8 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवार भी लाभ के दायरे में हैं.

एकीकृत छात्रवृत्ति के लिए सालाना आय 54 हजार मध्य प्रदेश में एकीकृत छात्रवृत्ति योजना में पात्रता की आय सीमा सालाना 54 हजार रुपए रखी गई है. इसके तहत मध्य प्रदेश के मूल निवासी ऐसे विद्यार्थी लाभ ले सकते हैं, जो शासकीय महाविद्यालयों में सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे हैं. यहां परिवार की सभी स्रोतों से होने वाली वार्षिक आय को आधार बनाया जाता है. यानि जिस परिवार की सालाना आय 54 हजार रुपए से अधिक है, उसका विद्यार्थी इस योजना की निर्धारित आय शर्त पूरी नहीं कर पाएगा. यह छात्रवृत्ति उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए दी जाती है.