मध्य प्रदेश में गरीबी के कई पैमाने! आय की सीमा में एक ही परिवार कहीं पात्र, कहीं अपात्र
मध्य प्रदेश की अलग-अलग योजनाओं में आय की पात्रता सीमा में विरोधाभास. एक ही परिवार किसी योजना में पात्र तो दूसरी में अपात्र. रिपोर्ट-विश्वास चतुर्वेदी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 7:16 PM IST
भोपाल: गरीबी और आर्थिक जरुरत का आकलन किस आधार पर होना चाहिए. क्या एक ही परिवार किसी योजना में गरीब माना जा सकता है और दूसरी योजना में अपात्र. मध्य प्रदेश की अलग-अलग योजनाओं में आय की पात्रता सीमा देखने पर ऐसा ही विरोधाभास सामने आता है. कहीं सालाना 54 हजार रुपए की आय वाले परिवार को ही पात्रता मिलती है, तो कहीं 2 लाख रुपए तक की आय वालों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है. वहीं कुछ योजनाओं में 3 लाख और 8 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवार भी लाभ के दायरे में हैं.
एकीकृत छात्रवृत्ति के लिए सालाना आय 54 हजार
मध्य प्रदेश में एकीकृत छात्रवृत्ति योजना में पात्रता की आय सीमा सालाना 54 हजार रुपए रखी गई है. इसके तहत मध्य प्रदेश के मूल निवासी ऐसे विद्यार्थी लाभ ले सकते हैं, जो शासकीय महाविद्यालयों में सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे हैं. यहां परिवार की सभी स्रोतों से होने वाली वार्षिक आय को आधार बनाया जाता है. यानि जिस परिवार की सालाना आय 54 हजार रुपए से अधिक है, उसका विद्यार्थी इस योजना की निर्धारित आय शर्त पूरी नहीं कर पाएगा. यह छात्रवृत्ति उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए दी जाती है.
मुफ्त कानूनी मदद के लिए 2 लाख की सीमा
मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत आर्थिक आधार पर मुफ्त कानूनी सहायता पाने के लिए सालाना आय की सीमा 2 लाख रुपए निर्धारित है. इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को न्याय दिलाना है, जो आर्थिक तंगी के कारण वकील की फीस और कानूनी प्रक्रिया का खर्च नहीं उठा सकते हैं. हालांकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, बच्चे और कानून में सूचीबद्ध कुछ अन्य वर्गों को आय की सीमा की परवाह किए बिना मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार है.
ओबीसी 3 लाख, एससी-एसटी में 8 लाख का दायरा
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में भी वर्ग के अनुसार आय सीमा अलग-अलग है. पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सालाना पारिवारिक आय 3 लाख रुपए से कम होना जरूरी है. वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए कुछ पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रावधानों में आय सीमा 8 लाख रुपए तक निर्धारित है. वहीं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए निजी शिक्षण संस्थानों में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की आय सीमा 2023 में 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की गई थी. जबकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए भी निजी संस्थानों में 8 लाख रुपए तक की आय सीमा का प्रावधान है.
ईडब्ल्यूएस-मेधावी योजना में सालाना आय 8 लाख
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानि ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का लाभ लेने की पात्रता में परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है.
इसी तरह मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में भी 8 लाख रुपए तक की सालाना पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों को पात्रता मिल सकती है. अगस्त 2023 के संशोधित आदेश में यह सीमा 8 लाख रुपए से कम निर्धारित की गई थी. हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए केवल आय पर्याप्त नहीं है. बल्कि 12वीं के अंकों, प्रवेश परीक्षा और पाठ्यक्रम से जुड़ी दूसरी शर्तें भी पूरी करनी होती हैं.
एक ही प्रदेश, आय सीमा में इतना अंतर
मध्य प्रदेश में अलग-अलग विभागों की योजनाओं के लिए आय सीमा अलग-अलग निर्धारित है. इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति या परिवार की आर्थिक स्थिति का आकलन हर योजना के उद्देश्य और उसके निर्धारित नियमों के हिसाब से होता है. जैसे मुफ्त कानूनी सहायता का उद्देश्य जरूरतमंदों को न्याय तक पहुंच उपलब्ध कराना है, जबकि छात्रवृत्ति योजनाओं का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रखने में मदद करना है.
इन अलग-अलग पैमानों के बीच एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है. जिस परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपए है, वह एक योजना में मुफ्त कानूनी सहायता के लिए पात्र हो सकता है, लेकिन 54 हजार रुपए की सीमा वाला छात्रवृत्ति से बाहर हो सकता है. दूसरी ओर 8 लाख रुपए तक की आय वाला परिवार किसी दूसरी योजनाओं में भी लाभ ले सकता है.
'अलग-अलग उद्देश्य, इसलिए अलग पात्रता के नियम'
मध्य प्रदेश वित्त विभाग से सेवानिवृत्त डायरेक्टर फायनेंस विश्वजीत झारिया बताते हैं, "इन योजनाओं की तुलना से साफ है कि मध्य प्रदेश में आर्थिक जरूरत का आकलन करने के लिए कोई एक समान आय सीमा नहीं है. लेकिन इसके पीछे योजनाओं के अलग-अलग उद्देश्य, लाभार्थी वर्ग और आर्थिक सहायता का स्वरूप है.
जैसे कानूनी सहायता में मकसद न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना है, जबकि छात्रवृत्ति योजनाएं शिक्षा जारी रखने और उच्च शिक्षा का खर्च उठाने में मदद करती हैं. इसी तरह ईडब्ल्यूएस आरक्षण का आधार आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को अवसर देना है. वहीं एससी, एसटी और ओबीसी योजनाओं में सामाजिक वर्ग के साथ आर्थिक स्थिति भी पात्रता तय करती है."