मध्य प्रदेश पुलिस SI भर्ती परीक्षा देना है, तो एक्सपर्ट से लें ये खास टिप्स, तैयारी में होगी आसानी

मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा ( ETV Bharat GFX )

MP POLICE SI RECRUITMENT 2025 : मध्य प्रदेश में 7 साल के लंबे इंतजार के बाद पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्तियां निकली हैं. आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ऐसे में आइये एक्सपर्स्ट से जानते हैं कि, आखिर आवेदन करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी कैसे इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, किन बातों पर फोकस उन्हें करना होगा, ताकि मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाये. चार चरणों में होगी भर्ती प्रक्रिया मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के 500 पदों पर राज्य शासन ने भर्ती निकाल दी है, इसके लिए 15 अक्टूबर 2025 से आवेदन प्रक्रिया भी ऑनलाइन शुरू हो चुकी है. लेकिन अभ्यर्थियों के लिये इस बार एग्जाम टफ होने वाला है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न पूरी तरह बदल दिया गया है. अभ्यर्थियों को अब पहले की तरह सिर्फ लिखित और फिजिकल परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि अब यह भर्ती चार चरणों में पूरी होगी. सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का नया पैटर्न (ETV Bharat GFX) बदल गया एसआई भर्ती परीक्षा का पैटर्न ग्वालियर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले एक्सपर्ट टीचर आनंद जादोन कहते हैं कि, "किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ बेसिक चीजें अभ्यर्थियों को हमेशा फॉलो करना चाहिए. पहला सिलेबस पता होना चाहिए और दूसरा मॉकटेस्ट पर ध्यान देना चाहिए. बात अगर एसआई भर्ती की करें तो पहले सिर्फ दो चरणों में इसकी परीक्षा पूरी होती थी, लेकिन अब इसके लिए चार चरणों से गुज़रना होगा. सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होंगे इसे क्रैक करने के बाद अभ्यर्थी को मेन्स देना होगा. इसके बाद फिजिकल परीक्षा होगी और आखिर में इंटरव्यू सेशन होगा. इन सभी के बाद जाकर चयन प्रक्रिया पूरी होगी.