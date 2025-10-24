मध्य प्रदेश पुलिस SI भर्ती परीक्षा देना है, तो एक्सपर्ट से लें ये खास टिप्स, तैयारी में होगी आसानी
मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में अगर आवेदन कर रहे हैं, तो यहां पढ़िए परीक्षा के पैटर्न से लेकर सिलेबस तक की पूरी जानकारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 24, 2025 at 10:39 PM IST
MP POLICE SI RECRUITMENT 2025 : मध्य प्रदेश में 7 साल के लंबे इंतजार के बाद पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्तियां निकली हैं. आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ऐसे में आइये एक्सपर्स्ट से जानते हैं कि, आखिर आवेदन करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी कैसे इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, किन बातों पर फोकस उन्हें करना होगा, ताकि मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाये.
चार चरणों में होगी भर्ती प्रक्रिया
मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के 500 पदों पर राज्य शासन ने भर्ती निकाल दी है, इसके लिए 15 अक्टूबर 2025 से आवेदन प्रक्रिया भी ऑनलाइन शुरू हो चुकी है. लेकिन अभ्यर्थियों के लिये इस बार एग्जाम टफ होने वाला है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न पूरी तरह बदल दिया गया है. अभ्यर्थियों को अब पहले की तरह सिर्फ लिखित और फिजिकल परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि अब यह भर्ती चार चरणों में पूरी होगी.
बदल गया एसआई भर्ती परीक्षा का पैटर्न
ग्वालियर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले एक्सपर्ट टीचर आनंद जादोन कहते हैं कि, "किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ बेसिक चीजें अभ्यर्थियों को हमेशा फॉलो करना चाहिए. पहला सिलेबस पता होना चाहिए और दूसरा मॉकटेस्ट पर ध्यान देना चाहिए. बात अगर एसआई भर्ती की करें तो पहले सिर्फ दो चरणों में इसकी परीक्षा पूरी होती थी, लेकिन अब इसके लिए चार चरणों से गुज़रना होगा. सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होंगे इसे क्रैक करने के बाद अभ्यर्थी को मेन्स देना होगा. इसके बाद फिजिकल परीक्षा होगी और आखिर में इंटरव्यू सेशन होगा. इन सभी के बाद जाकर चयन प्रक्रिया पूरी होगी.
ये रहेगा परीक्षा का पैटर्न
ऐसा होगा एग्जाम का पैटर्न, जादोन सर के मुताबिक "सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में अब प्रीलिम्स एग्जाम 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, इसे पास किया तो मेन्स में 300-300 अंक के दो पेपर होंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव बेस के ही होंगे. अगर क्वालिफाई कर लिया तो इसके बाद शारीरिक परीक्षा पास कर आगे बढ़े तो इंटरव्यू राउंड भी पास करना होगा. तब जाकर चयन की प्रक्रिया पूरी होगी. इसके बाद मेरिट के आधार पर आगे का प्रोसेस होगा."
इस बार कुछ ऐसा होगा सिलेबस
अब बात करें तैयारी की तो, एमपी पुलिस एसआई की परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए सिलेबस पर ध्यान दें. इसके लिए 6 टॉपिक पर ध्यान देना होगा. सबसे पहले सामान्य विज्ञान जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और एनवायर्नमेंटल साइंस से जुड़े प्रश्न आयेंगे. इसके साथ ही गणित में बीजगणित, ज्यामिति, अंकगणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी और प्रायिकता से संबंधित प्रश्न आयेंगे. इसके साथ साथ इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, हिंदी और जनरल नॉलेज पर भी खास ध्यान दें.
परीक्षा से पहले मॉकटेस्ट पर ध्यान दें
एसआई परीक्षा में अभ्यर्थियों को परीक्षा क्रेक करने के लिए लगातार अभ्यास और पढ़ाई के साथ साथ मॉकटेस्ट पर भी विशेष ध्यान देना होगा. जितना हो सके उतना मॉकटेस्ट दें इससे उन्हें परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट में मदद मिलेगी. दूसरा जिस प्रश्न में आपको समस्या लगे या संदेह हो उसे बाद के लिए छोड़ें, गलत जवाब माइनस मार्किंग की तरफ ले जाएगा. किसी भी जवाब को भरने से पहले उसका कैलकुलेशन अवश्य करें. अगर अभ्यर्थी अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ेगा तो सफल होने का प्रतिशत काफी बढ़ जाएगा.