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मध्य प्रदेश में पुलिस फोर्स राष्ट्रीय औसत से आधे से भी कम, बजट में 2 हजार गुना की बढ़ोत्तरी

राष्ट्रीय औसत से आधे से भी कम मध्य प्रदेश में पुलिस फोर्स ( ETV Bharat GFX )

भोपाल: पिछले 69 सालों में प्रदेश की जनसंख्या भले ही करीबन 8 करोड़ से ज्यादा हो गई हो, लेकिन प्रदेश में पुलिस बल में सिर्फ 92 हजार 334 पुलिसकर्मियों की ही बढ़ोत्तरी हुई है. यानी हर साल औसतन 1338 पुलिसकर्मी ही बढ़े हैं जबकि बजट में 2 हजार गुना की बढ़ोत्तरी हुई है.

मध्य प्रदेश पुलिस सांख्यिकीय डेटा 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर कुल 40.67 पुलिसकर्मी ही मौजूद हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 83.81 है. इस मामले में मध्य प्रदेश का औसत राष्ट्रीय औसत से भी आधा है. राष्ट्रीय औसत के हिसाब से मध्य प्रदेश में करीबन 41 हजार पुलिसकर्मियों की कमी है. उधर रिटायर्ड अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश में बढ़ते अपराध और नए तरह के अपराधों को देखते हुए प्रदेश में पुलिस बल बढ़ाए जाने की जरूरत है.