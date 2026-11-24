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मध्य प्रदेश के युवा जल्द हो जाएं फिट, पुलिस भर्ती में बंपर पदों पर निकली भर्ती

मध्य प्रदेश पुलिस में निकली भर्ती ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर युवाओं का इंतजार खत्म हो गया है. राज्य सरकार ने पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया है. पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा अब 9 दिसंबर से शुरू होने जा रही है. 7 हजार 500 पदों के लिए होने जा रही इस परीक्षा के लिए 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए थे. इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर से 7 लाख उम्मीदवारों से आवेदन किया था. इस तरह सिपाही के एक पद पर करीबन 100 उम्मीदवार कतार में हैं. इसमें दसवीं पास लेकर पीएचडी धारी तक अपनी किस्मत आजमा रहे है.

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