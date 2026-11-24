मध्य प्रदेश के युवा जल्द हो जाएं फिट, पुलिस भर्ती में बंपर पदों पर निकली भर्ती
मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2026 का नया शेड्यूल हुआ जारी, 7 हजार 500 पदों पर होगी भर्ती, जानें परीक्षा की तारीख. रिपोर्ट-ब्रिजेंद्र पटेरिया
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 2:07 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर युवाओं का इंतजार खत्म हो गया है. राज्य सरकार ने पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया है. पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा अब 9 दिसंबर से शुरू होने जा रही है. 7 हजार 500 पदों के लिए होने जा रही इस परीक्षा के लिए 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए थे. इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर से 7 लाख उम्मीदवारों से आवेदन किया था. इस तरह सिपाही के एक पद पर करीबन 100 उम्मीदवार कतार में हैं. इसमें दसवीं पास लेकर पीएचडी धारी तक अपनी किस्मत आजमा रहे है.
कब मिलेंगे एडमिशन कार्ड
लंबे समय बाद हो रहे पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पहले 19 नवंबर तारीख तय की गई थी, लेकिन बाद में परीक्षा को टाल दिया गया. इसके बाद से ही अभ्यर्थी परीक्षा का इंतजार कर रहे थे. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने परीक्षा को 20 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया है. अब यह परीक्षा 9 दिसंबर से शुरू होने जा रही है. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने इसकी लिखित जानकारी जारी कर दी है. यानी 15 दिन के इंतजार के बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. हालांकि भर्ती प्रक्रिया के एडमिट कार्ड के लिए अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना होगा. इसके प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे.
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भर्ती में पीएचडी होल्डर भी देंगे परीक्षा
प्रदेश में 7 हजार 500 पदों पर हो रही इस परीक्षा में 6 हजार 800 पद आरक्षक सामान्य ड्यूटी और 700 पद विशेष सशस्त्र बल के हैं. इन पदों के लिए प्रदेश भर से 7 लाख 5 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन डाले हैं. इस भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है. इसके बाद भी सिपाही बनने के लिए पीएचडी होल्डर, इंजीनियर, ग्रेजुएट्स भी भर्ती भी दौड़ लगाएंगे. आवेदन करने वालों में 93 हजार 736 हाईस्कूल पास अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. इसके अलावा 3 लाख 38 हजार 753 हायर सेकेंडरी अभ्यर्थी, इनके अलावा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी धारी और आईटीआई पास अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया है.
दो चरणों में होगी भर्ती परीक्षा
यह भर्ती परीक्षा दो चरणों में पूरी होगी. पहले चरण में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसमें ऑप्शनल सवाल पूछे जाएंगे. इसमें एक सवाल के लिए एक नया निर्धारित होगा. इसमें सही जवाब देने पर एक नंबर मिलेगा. हालांकि कोई सवाल गलत होने पर नंबर नहीं काटा जाएगा. यानी इसमें नfगेटिव मार्किंग नहीं होगी. इसमें 40 नबंर के सामान्य ज्ञान और तार्किंग ज्ञान, 30 नंबर के सवाल बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि और 30 नंबर के सवाल विज्ञान से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. इसमें सफल होने के बाद ही दूसरे चरण में शारीरिक क्षमता साबित करनी होगी.