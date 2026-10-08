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मध्य प्रदेश के युवा कस लें कमर, पुलिस में निकली 1 हजार पदों पर भर्ती, आवेदन से लेकर लास्ट डेट सब जानें

मध्य प्रदेश पुलिस में निकली 1 हजार पदों पर भर्ती ( ETV Bharat )

भोपाल: सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे नॉन टेक्निकल युवाओं के लिए बेहतर विकल्प है. प्रदेश पुलिस राज्य में 1 हजार पदों पर पुलिस आरक्षक चालक के लिए सीधी भर्ती कर रही है. यह भर्ती मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के जरिए की जा रही है. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है. आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2026 रखी गई है. पुलिस ड्राइवर बनने के लिए अभ्यर्थियों को दो चरण में लिखित परीक्षा और इसके बाद शारीरिक क्षमता भी साबित करनी होगी.

1 हजार पदों पर हो रही भर्ती