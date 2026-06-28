मध्य प्रदेश पुलिस में फेरबदल, 65 DSP के तबादले, बालाघाट हॉक फोर्स को मिले नए कमांडर
मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने आधी रात को जारी की लिस्ट, 65 डीएसपी का हुआ तबादला, नक्सल फोर्स को मजबूत करने बालाघाट हॉक फोर्स में 18 डीएसपी की तैनाती. देखें बालाघाट पुलिस तबादले की सूची
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 28, 2026 at 2:32 PM IST|
Updated : June 28, 2026 at 2:38 PM IST
भोपाल/बालाघाट: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य पुलिस सेवा (एसपीएस) के 65 डीएसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले किए हैं. गृह विभाग ने शनिवार देर रात इसकी सूची जारी की. इस दौरान कई जिलों के सीएसपी और एसडीओपी की नई पोस्टिंग भी की गई है. नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए हॉक फोर्स में 18 डीएसपी स्तर के अधिकारियों को सहायक सेनानी बनाया गया है.
बालाघाट में नए एसडीओपी भी नियुक्त
साथ ही बालाघाट में नए एसडीओपी भी नियुक्त किए गए हैं. दीपक तोमर को लांजी, चंद्रशेखर पांडे को बैहर और अभिषेक गौतम को परसवाड़ा का एसडीओपी बनाया गया है. इसके अलावा ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, पीथमपुर, भोपाल और इंदौर में भी कई पुलिस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं.
बालाघाट में सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत
गृह विभाग के मुताबिक, यह तबादले प्रशासनिक जरूरतों और कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किए गए हैं. खासकर बालाघाट जैसे नक्सल प्रभावित इलाके में इससे सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होने की उम्मीद है. जमीनी स्तर पर पुलिसिंग को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से किया गया है. वहीं अन्य जिलों में भी नए अधिकारियों के कार्यभार संभालने के बाद कानून व्यवस्था में तेजी और बेहरत समन्वय देखने को मिल सकता है.
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बालाघाट हॉक फोर्स में इनकी हुई तैनाती
राहुल कुमार सय्याम, अभिलाष कुमार भलावी, आकाश अमलकर, रवि सोनेर, उदित मिश्रा, उमेश प्रजापति, रितेश कुमार शिव, रविंद्र सिंह राठी, आयुष कुमार अलावा, सचिन पटेल, कुंदन मंडलोई, अक्षय चौधरी, अमन मिश्रा, रोहित राठौर, राकेश आर्य, अतुल कुमार सोनी सहित कुल 18 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है.