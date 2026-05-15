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पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ीं, जानिए मध्य प्रदेश में किस शहर में सबसे महंगा है तेल

इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दामों में उछाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3.25 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल 3.11 रुपये महंगा. भोपाल से ब्रजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

Madhya Pradesh Petrol Diesel New Rate
पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ीं (Source: सांकेतिक चित्र (IANS))
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 11:01 AM IST

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Updated : May 15, 2026 at 11:15 AM IST

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भोपाल: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगातार उछाल के बाद अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोत्तरी हो गई है. मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतों में 3.25 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी हो गई है. इसके बाद अब राजधानी भोपाल में पेट्रोल की कीमतें बढ़कर 109.82 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई हैं. भोपाल में एक दिन पहले तक पेट्रोल 106.68 रुपए प्रति लीटर तक बिकता था. इसी तरह डीजल की कीमतों में भी बढ़ोत्तरी हुई है.

डीजल की कीमतों में भी बढ़ोत्तरी

पेट्रोल के अलावा डीजल की कीमतों में भी बढ़ोत्तरी हुई है. राजधानी भोपाल में डीजल अब 94.98 रुपए का बिकेगा. जबकि एक दिन पहले तक इसकी कीमत 91.87 रुपए प्रति लीटर थी. इस तरह डीजल की कीमतों में भी 3 रुपए 11 पैसे की बढ़ोत्तरी हुई है. पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोत्तरी के बाद प्रदेश के बड़े शहरों में इनकी कीमतों में बढ़ोत्तरी का असर दिखाई देने लगा है.

Madhya Pradesh Petrol Diesel New Rate
भोपाल में पेट्रोल भरवाते लोग (ETV Bharat)

एक नजर मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के रेट पर

  1. भोपाल - राजधानी भोपाल में पेट्रोल 109.58 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 94.98 रुपए प्रति लीटर
  2. इंदौर - इंदौर में पेट्रोल 109.58 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 94.97 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जो प्रदेश में सबसे सस्ता है
  3. ग्वालियर - ग्वालियर में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 94.99 रुपए प्रति लीटर
  4. जबलपुर - जबलपुर में पेट्रोल सबसे महंगा 109.87 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 95.06 रुपए प्रति लीटर कीमत पहुंच गई है.

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ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल के दामों में काफी उछाल देखने को मिल रहा है. इसी के चलते भारतीय तेल कंपनियों को हर महीने करीब 30 हजार करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा था. कुछ दिनों पहले तक कच्चे तेल की कीमतें 70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास थी, लेकिन अब यही कीमत 126 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच चुकी हैं. देश में पिछले 4 सालों से पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर थे, लेकिन अब इन दामों में फेरबदल किया गया है.

Last Updated : May 15, 2026 at 11:15 AM IST

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