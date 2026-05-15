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पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ीं, जानिए मध्य प्रदेश में किस शहर में सबसे महंगा है तेल

भोपाल: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगातार उछाल के बाद अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोत्तरी हो गई है. मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतों में 3.25 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी हो गई है. इसके बाद अब राजधानी भोपाल में पेट्रोल की कीमतें बढ़कर 109.82 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई हैं. भोपाल में एक दिन पहले तक पेट्रोल 106.68 रुपए प्रति लीटर तक बिकता था. इसी तरह डीजल की कीमतों में भी बढ़ोत्तरी हुई है.

डीजल की कीमतों में भी बढ़ोत्तरी

पेट्रोल के अलावा डीजल की कीमतों में भी बढ़ोत्तरी हुई है. राजधानी भोपाल में डीजल अब 94.98 रुपए का बिकेगा. जबकि एक दिन पहले तक इसकी कीमत 91.87 रुपए प्रति लीटर थी. इस तरह डीजल की कीमतों में भी 3 रुपए 11 पैसे की बढ़ोत्तरी हुई है. पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोत्तरी के बाद प्रदेश के बड़े शहरों में इनकी कीमतों में बढ़ोत्तरी का असर दिखाई देने लगा है.