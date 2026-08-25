पैसा डबल करने का लालच पड़ा भारी, मध्य प्रदेश में 492 करोड़ और देश में 10000 करोड़ की ठगी
मध्य प्रदेश में पैसा डबल करने के लालच में फंसे लोग, 4 जिलों में 42 करोड़ और एमपी में 492 करोड़ पैसे लेकर भागी कंपनियां, देश में 10000 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 2:49 PM IST|
Updated : August 25, 2026 at 2:57 PM IST
जबलपुर: पैसा डबल करने की स्कीम के बारे में आपने बहुत सुना होगा, इस स्कीम के लालच में आकर कई लोग धोखाधड़ी का शिकार हो गए. कई जागरूकता अभियान चलाए जाने के बाद भी लोग इन स्कीम के झांसे में आ जाते हैं. ऐसा ही कुछ मामला मध्य प्रदेश में देखने मिला. जहां निवेशकों का लगभग 492 करोड़ रुपए लेकर फर्जी कंपनियां फरार हो गई हैं. जबलपुर सीआईडी को केवल 4 जिलों की 11 पुलिस डायरियां सौंपी गई है. जिसमें लगभग 1600 निवेदक अपना 42 करोड़ रुपया गंवा चुके हैं, बता रहे हैं. पूरे देश में 17 राज्यों में यह जालसाजी का नेटवर्क चल रहा था. कुल मिलाकर पूरे देश से लगभग 10000 करोड़ रुपए की रकम लूट कर कंपनियां भाग गई है.
पैसे डबल करने की स्कीम से लूट
फ्रॉड या जालसाजी करने का सबसे पुराना तरीका है, पैसे को डबल करने की स्कीम. हर साल ऐसे मामले सामने आते हैं. जिसमें जालसाज लोगों को यह भरोसा दिलाता है कि आप उसकी स्कीम में पैसा निवेश कीजिए इसके बाद आपका पैसा डबल होकर मिलेगा. शुरूआत में कुछ लोगों का वह पैसा डबल करके देता हैं, ताकि लोगों को इस बात पर भरोसा हो जाए की स्कीम सही है. फिर एक बार जब कंपनी के पास बड़ा अमाउंट आ जाता है, तो कंपनी भाग जाती है.
एमपी के 4 जिलों में 42 करोड़ का फ्रॉड
ताजा मामला भी कुछ इसी तरह का है. जबलपुर के एआईजी सीआईडी राज्यवर्धन माहेश्वरी ने बताया कि "फिलहाल उनके पास चार जिलों की शिकायतें आई हैं. जिसमें लगभग 1600 निवेशकों ने 42 करोड़ रुपए गंवा दिए हैं. इनमें अशोकनगर, टीकमगढ़, दमोह और विदिशा के निवेशकों के साथ धोखाधड़ी हुई है. इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड समीर अग्रवाल है. जिसका पता मुंबई का है. इसके अलावा रवि तिवारी, आलोक कुमार जैन, सुतीक्ष्ण सक्सेना जैसे कई आरोपी हैं, जिनके खिलाफ जांच की जा रही है.
समिति का पंजीयन करा निवेश की स्कीम से करते धोखाधड़ी
सीआईडी अधिकारी माहेश्वर ने बताया कि इन लोगों का धोखाधड़ी करने का तरीका बहुत सरल था. यह लोग समिति का पंजीयन करवाते थे और निवेश की अलग-अलग स्कीम बताई जाती थी. उनका कहना था कि उनमें निवेश करने के बाद पैसा डबल हो जाता है. उन्होंने कुछ लोगों का पैसा दुगना करके भी दिया. इसी बीच में एक निवेशक हाईकोर्ट तक भी पहुंचा और उसने आरोप लगाया कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, लेकिन बाद में समीर अग्रवाल ने उसी के माध्यम से एक एफिडेविट दिया कि नहीं उसके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है. उसके बाद इसी हाईकोर्ट के आदेश को समीर अग्रवाल और उनके साथियों ने एक नजीर बना लिया.
भरोसे में लेकर लेते पैसे, ज्यादातर हवाला का पैसा
राज्यवर्धन माहेश्वरी बताते हैं कि आरोपी हर जिले में इसी तरह की समिति रजिस्टर करते थे. उसको एक नया नाम देते थे और उसमें एक मैनेजर बनाते थे. इस मैनेजर की सैलरी बहुत अच्छी होती थी और उससे यह कहा जाता था कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों के पैसे निवेश करवाए. उसे इस बार अच्छा इंसेंटिव और बहुत तनख्वाह दी जाएगी. लोगों को भरोसा था कि उनकी कंपनियां डूबेगी नहीं. गजब की बात यह है कि इसमें ज्यादातर पैसा हवाला के जरिए समीर अग्रवाल तक पहुंचाया गया.
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मध्य प्रदेश में 492 करोड़ और देश में 10000 करोड़ का फ्रॉड
यह तो केवल चार जिलों का मामला है. इस तरह का नेटवर्क इनका 17 राज्यों में फैला था और कुल मिलाकर इन्होंने लगभग 2.10 लाख निवेशकों से पैसा जमा करवाया है. यह धोखाधड़ी लगभग 492 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी केवल मध्य प्रदेश की है. पूरे देश में यह नेटवर्क 10000 करोड़ से ज्यादा का पैसा लेकर भागा है. आरोपियों के बारे में कहा जा रहा है कि वह भारत छोड़कर भाग गए हैं और उन्होंने यूरोप के आइसलैंड की नागरिकता ले ली है."