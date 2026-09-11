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400 साल पुरानी परंपरा को निभाने में 12 सौ लोग घायल, 7 की हालत गंभीर, नागपुर शिफ्ट

पांढुर्णा का गोटमार मेले में परंपरागत पत्थरबाजी के खेल में पांढुर्णा पक्ष की जीत, किसी के फूटे सिर तो किसी की टूटी हड्डियां अस्पताल में घायलों की लगी कतार. महेंद्र राय की रिपोर्ट.

PANDHURNAA GOT MAAR MELA
पांढुर्ना में गोटमार मेला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 8:46 PM IST

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Updated : September 11, 2026 at 9:04 PM IST

4 Min Read
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पांढुर्ना: मध्य प्रदेश के पांढुर्णा में आयोजित प्रसिद्ध गोटमार मेले में परंपरा के नाम पर हुई पत्थरबाजी ने एक बार फिर इसकी खूनी तस्वीर सामने ला दी. जाम नदी के बीच लगाए गए झंडे पर कब्जे को लेकर पांढुर्णा और सावरगांव के लोग आमने-सामने आ गए. दोनों पक्षों की ओर से जमकर पत्थर बरसाए गए, जिसमें 1185 लोग घायल हो गए. जिसमें से 7 गंभीर घायलों को नागपुर पहुंचा गया एवं 120 घायलों को जिला अस्पताल छिंदवाड़ा रेफर किया गया. शाम 6 बजे पांढुर्णा पक्ष ने झंडा तोड़कर जीत हासिल की.

नदी के बीच लगे झंडे को हासिल करने के लिए पत्थर चलाते हैं खिलाड़ी

पत्थरबाजी के दौरान कई लोगों के सिर में गंभीर चोटें आईं, जबकि एक व्यक्ति के पैर की हड्डी टूट गई. घायलों को उपचार के लिए अस्पताल और स्वास्थ्य शिविरों में पहुंचाया गया. अचानक शुरू हुई पत्थरों की बौछार के बीच कई लोगों को बचने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा. गोटमार मेले की परंपरा में दोनों पक्षों के बीच झंडे पर कब्जे को लेकर मुकाबला होता है. नदी के बीच लगे झंडे को हासिल करने के लिए खिलाड़ी पत्थर चलाते हैं. वर्षों पुरानी इस परंपरा के कारण हर साल बड़ी संख्या में लोग घायल होते रहे हैं और इसमें कई बार मौतें भी हो चुकी हैं.

गोटमार मेले में 1185 लोग घायल (ETV Bharat)

प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाने के बावजूद पत्थरबाजी को पूरी तरह रोकना चुनौती बना हुआ है. घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि सांस्कृतिक परंपरा के नाम पर होने वाले इस आयोजन को हिंसा से मुक्त और सुरक्षित स्वरूप कब दिया जाएगा?

अस्पताल में घायलों की लगी कतार किसी के सिर फूटे तो किसी की हड्डियां टूटी

पांढुर्ना के सिविल अस्पताल में एम्बुलेंस के आने-जाने का दौर थम नहीं रहा है. हर थोड़ी देर बाद एक एंबुलेंस आती है और घायल को अस्पताल में छोड़ जाती है. अस्पताल में न तो कमरा खाली है और ना घायलों के लिए बिस्तर. इलाज करने में अस्पताल के डॉक्टरों के भी पसीने छूट रहे हैं. सैकड़ों डॉक्टर घायलों के इलाज में लगे हैं क्योंकि परंपरा के नाम पर दिन भर जो पत्थर चल रहे हैं उनमें से कई लोग घायल होकर इलाज के लिए पहुंच रहे हैं. किसी का सिर फट गया है तो किसी की हड्डियां टूट गई है तो किसी के दांत भी टूट गए हैं. खबर लिखे जाने तक पांच लोगों को गंभीर हालत में नागपुर भी रेफर किया गया.

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गोटमार मेला में घायल शख्स (ETV Bharat)

विधायक नेता और अधिकारियों ने भी फेंके पत्थर

पांढुर्णा से विधायक नीलेश ऊइके ने बताया "यह परंपरा लगभग 400 साल पुरानी है. इसका स्वरूप बदलने का प्रयास किया गया लेकिन गांव के लोग पत्थर मारकर ही परंपरा निभाते हैं. यह परंपरा कभी बंद होने वाली नहीं है. मैंने भी इस परंपरा निभाया है." खुद विधायक, कई नेताओं और अधिकारियों ने पत्थर फेंका हैं. बड़ा मेला होने की वजह से इसमें शामिल होने महाराष्ट्र के नागपुर के साथ ही बैतूल और सिवनी से भी लोग यहां पहुंचते हैं.

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गोटमार मेला में घायल शख्स (ETV Bharat)

पांढुर्ना साबरगांव के लिए होता है सबसे बड़ा त्यौहार

पूर्व मंत्री नाना भाऊ मोहड़ ने बताया "सदियों पुरानी कहावत के अनुसार सावरगांव पेठ की लड़की और पांढुर्ना का लड़का आपस में प्रेम करते थे. दोनों के परिवार वाले इससे खफा थे इसलिए दोनों भाग कर शादी करने के लिए जा रहे थे. इसी दौरान सावरगांव के लोगों ने पथराव कर दिया जवाब में पांढुर्ना ने भी पत्थरबाजी शुरू कर दी और दोनों प्रेमियों की नदी में मौत हो गई. उसके बाद से ही यह एक परंपरा बन गई. शाम को यह झंडा टूटने के बाद चंडी माता को अर्पित किया जाता है."

इलाज कराने के बाद फिर मैदान में नजर आते हैं खिलाड़ी

परंपरा के नाम पर पत्थर बरसाने का जुनून ऐसा होता है कि घायल होने के बाद प्रशासन उनका अस्पताल में इलाज करवाता है. उसके बाद भी फिर उठते हैं और पत्थर बरसाने पहुंच जाते हैं. माना जाता है कि जितने ज्यादा पत्थर बरसेंगे और जिसे चोट लग गई उस पर माता की कृपा हो गई. इसे वे प्रसाद मानते हैं. दिन भर चलने वाली इस परंपरा के लिए नगर पालिका खुद यहां पर पत्थरों के ढेर लगवाती है. डॉक्टरों की व्यवस्था होती है, प्रशासन मुस्तैद होता है.

Last Updated : September 11, 2026 at 9:04 PM IST

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