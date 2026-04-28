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मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण का मामला फिर फंसा, अब 13 मई से लगतार 3 दिन होगी सुनवाई

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में OBC आरक्षण केस की सुनवाई मंगलवार को टल गई. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष मध्य प्रदेश शासन की तरफ से आवेदन पेश करते हुए बताया गया कि ओबीसी आरक्षण के संबंध में नियुक्ति विशेष अभियोजक न्यायालय के समक्ष पक्ष प्रस्तुत नहीं करेंगे.

SC से 5 याचिकाओं के स्थानांतरण के बाद 13 मई से 3 दिन तक होगी सुनवाई

सरकार की ओर से युगलपीठ को यह भी बताया गया कि ओबीसी आरक्षण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में सीधे तौर पर दायर 5 याचिकाओं का स्थानांतरण मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में नहीं किया गया है. युगलपीठ ने सुनवाई के बाद उन याचिकाओं के स्थानांतरण होने के बाद 13 मई से तीन दिनों तक (13,14 और 15 मई) सुनवाई के निर्देश जारी किये हैं.

गौरतलब है कि अशिता दुबे व अन्य की तरफ से ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को चुनौती दी गई थी. आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका में तर्क दिया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा साहनी तथा मराठा आरक्षण के संबंध में दायर याचिकाओं में स्पष्ट कहा गया है कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा कुछ याचिका ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत किये जाने के पक्ष में दायर की गयी थी. कुछ याचिकाओं में याचिकाओं में फार्मूला 87ः13 को चुनौती देते हुए 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर आपत्ति व्यक्त करते हुए दायर की गयी थी.