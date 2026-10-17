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OBC आरक्षण पर पिछड़ा वर्ग आर-पार के मूड में, सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए नई रणनीति

ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी व कांग्रेस के बीच फिर ठनी ( ETV BHARAT )

जबलपुर : मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में है. आरक्षण से जुड़े मामले में न्यायिक कार्यवाही के बीच कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार ने अदालत में प्रभावी ढंग से पक्ष नहीं रखा, जबकि भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि आरक्षण से जुड़े विवाद की शुरुआत ही कांग्रेस सरकार के जल्दबाजी में लाए गए अध्यादेश से हुई थी.

इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई के साथ राजनीतिक और सामाजिक लामबंदी भी तेज हो रही है. जबलपुर के भेड़ाघाट में 17 और 18 अक्टूबर को आयोजित पिछड़ा वर्ग संगम में प्रदेशभर के संगठनों के प्रतिनिधि जुट रहे हैं. इसमें 230 विधानसभा सीटों पर OBC आरक्षण का मुद्दा उठाने और आगे की रणनीति तय करने पर मंथन किया जा रहा है.