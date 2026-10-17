OBC आरक्षण पर पिछड़ा वर्ग आर-पार के मूड में, सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए नई रणनीति
ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी व कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी. इस बीच विवेक तन्खा ने सरकार की पैरवी पर उठाए सवाल. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 2:49 PM IST|
Updated : October 17, 2026 at 3:13 PM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में है. आरक्षण से जुड़े मामले में न्यायिक कार्यवाही के बीच कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार ने अदालत में प्रभावी ढंग से पक्ष नहीं रखा, जबकि भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि आरक्षण से जुड़े विवाद की शुरुआत ही कांग्रेस सरकार के जल्दबाजी में लाए गए अध्यादेश से हुई थी.
इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई के साथ राजनीतिक और सामाजिक लामबंदी भी तेज हो रही है. जबलपुर के भेड़ाघाट में 17 और 18 अक्टूबर को आयोजित पिछड़ा वर्ग संगम में प्रदेशभर के संगठनों के प्रतिनिधि जुट रहे हैं. इसमें 230 विधानसभा सीटों पर OBC आरक्षण का मुद्दा उठाने और आगे की रणनीति तय करने पर मंथन किया जा रहा है.
भेड़ाघाट संगम में बनेगी प्रदेशव्यापी रणनीति
जबलपुर के भेड़ाघाट में आयोजित दो दिवसीय पिछड़ा वर्ग संगम ने इस मुद्दे को नया सामाजिक और राजनीतिक आयाम दिया है. प्रदेश के विभिन्न OBC संगठनों के प्रतिनिधि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में पिछड़ा वर्ग के समुचित प्रतिनिधित्व सहित आरक्षण के सवाल पर विचार-विमर्श कर रहे हैं. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट कहा है कि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है की तुरंत अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाए.
कमलनाथ सरकार के फैसले से शुरू हुआ विवाद
वर्ष 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का निर्णय लिया था. इस फैसले को अदालत में चुनौती दी गई. इसके बाद आरक्षण का मामला लंबे समय तक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कानूनी बहस का विषय बना रहा. राजनीतिक रूप से भी यह मुद्दा महत्वपूर्ण रहा है. OBC वर्ग की बड़ी आबादी और प्रदेश की राजनीति में उसके प्रतिनिधित्व को देखते हुए कांग्रेस और भाजपा, दोनों के लिए आरक्षण का सवाल अहम है. कांग्रेस को उम्मीद थी कि 27 प्रतिशत आरक्षण लागू होने का राजनीतिक श्रेय कमलनाथ सरकार को मिलेगा.
विवेक तन्खा ने सरकार की पैरवी पर उठाए सवाल
कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का आरोप है "भाजपा सरकार अदालत के सामने आरक्षण के समर्थन में आवश्यक आंकड़े प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सकी. आरक्षण की आवश्यकता और उसके औचित्य को साबित करने के लिए पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व से जुड़े पर्याप्त आंकड़े महत्वपूर्ण थे. यदि सरकार अदालत में आवश्यक तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत करती, तो मामले की कानूनी स्थिति अलग हो सकती थी."
विवेक तन्खा का कहना है "इस मामले में राज्य सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है और भाजपा को पार्टी के रूप में सीधे पक्षकार बनने के संबंध में कानूनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी. व्यक्तिगत रूप से कोई प्रभावित व्यक्ति या कार्यकर्ता अदालत का रुख कर सकता है, लेकिन किसी राजनीतिक दल के पक्षकार बनने और राज्य सरकार की ओर से अपील दायर करने के कानूनी आधार अलग हैं."
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भाजपा ने कांग्रेस के अध्यादेश को बताया जिम्मेदार
दूसरी ओर, प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह का कहना है "विवाद की शुरुआत कांग्रेस सरकार के जल्दबाजी में लाए गए अध्यादेश से हुई थी. उनके मुताबिक, अध्यादेश में पर्याप्त कानूनी आधार नहीं होने के कारण मामला अदालत में टिक नहीं पाया. सरकार OBC वर्ग को न्याय दिलाने के पक्ष में है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की दिशा में आगे बढ़ रही है."
सामान्य वर्ग के छात्रों की ओर से मामले में पक्ष रखने वाले अधिवक्ता आदित्य सांघी का कहना है "उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है. इसका उद्देश्य यह है कि यदि इस मामले में सुनवाई होती है, तो दूसरे पक्ष को सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए."