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मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का कारनामा! इंसान तो छोड़िए गधे का भी बन जाता है नर्स सर्टिफिकेट

मध्य प्रदेश में नर्सिंग रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन प्रणाली में फर्जी दस्तावेज अपलोड करो और किसी के नाम का भी सर्टिफिकेट लो. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

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मध्य प्रदेश में नर्सिंग रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन प्रणाली में जांच ठप! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 6:25 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में नर्सिंग रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन प्रणाली प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करती नजर आ रही है. यहां महज 2 फर्जी दस्तावेज अपलोड करके पोर्टल से किसी के भी नाम का नर्सिंग सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है.

इस लचर व्यवस्था की पोल खोलने के लिए जब गधे के नाम और फोटो के साथ-साथ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और स्वास्थ्य पीएस सुखवीर सिंह के नाम से आवेदन किया गया, तो हैरान करने वाली बात यह रही कि पोर्टल ने बिना किसी वेरिफिकेशन के तुरंत डिजिटल हस्ताक्षर युक्त आधिकारिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया.

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मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का कारनामा! (ETV Bharat)

काउंसिल ने किया बचाव, उच्चस्तरीय जांच की मांग

मामले के तूल पकड़ने पर नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉ उपेन्द्र थोटे ने सफाई दी, "यह सर्टिफिकेट केवल प्रोविजनल है और काउंसिल स्तर पर इसके सत्यापन में 45 दिन से 3 महीने तक का समय लगता है."

काउंसिल अध्यक्ष डॉ वीनू कुशवाहा ने कहा, "फर्जी दस्तावेज या गलत फोटो पाए जाने पर 7 से 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा." दूसरी ओर छात्र संगठनों ने इस पूरे मामले को नर्सिंग क्षेत्र का बड़ा घोटाला करार देते हुए अब तक जारी किए गए सभी डिजिटल रजिस्ट्रेशन और उनके उपयोग की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है.

जांच प्रणाली पूरी तरह ठप, फर्जीवाड़े की खुली छूट

नर्सिंग काउंसिल द्वारा लागू की गई नई ऑनलाइन व्यवस्था में कॉलेजों की भूमिका पूरी तरह समाप्त कर दी गई है. पहले की प्रक्रिया के तहत कॉलेज प्राचार्य 10वीं-12वीं की अंकसूची, नर्सिंग कोर्स की मार्कशीट और ट्रेनिंग कम्प्लीशन सर्टिफिकेट की गहन जांच के बाद ही आवेदन आगे भेजते थे. अब अभ्यर्थी सीधे पोर्टल पर फर्जी दस्तावेज अपलोड कर तुरंत सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं.

एमपी ऑनलाइन का साफ्टवेयर केवल फाइल के आकार और फार्मेट को परखता है, लेकिन दस्तावेजों की सत्यता को नहीं पकड़ पाता. ऐसे में काउंसिल इसे प्रोविजनल बता रही है लेकिन जारी सर्टिफिकेट में कहीं भी प्रोविजनल अंकित नहीं है, जिससे इसका दुरुपयोग सरकारी भर्तियों, उच्च शिक्षा और अस्पतालों की मान्यता प्रक्रिया में आसानी से हो सकता है.

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