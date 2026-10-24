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मध्य प्रदेश में नए DGP की नियुक्ति पर पेंच, कैलाश मकवाना की रिटायरमेंट डेट बनी विवाद की वजह

MP में नए DGP की नियुक्ति ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश में अगले पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है. मौजूदा DGP कैलाश मकवाना की सेवानिवृत्ति की तारीख को लेकर पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग के बीच नियमों की व्याख्या का सवाल सामने आया है. मामला महज दो दिन के अंतर का है, लेकिन इसका असर प्रदेश के अगले पुलिस प्रमुख की नियुक्ति की दौड़ पर पड़ सकता है. इसी बीच DG जेल डॉ. वरुण कपूर की ओर से इस मामले में आपत्ति उठाए जाने की चर्चा ने पूरे घटनाक्रम को और अहम बना दिया है.

रिटायरमेंट की तारीख पर क्यों उठा सवाल?

कैलाश मकवाना ने 2 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के DGP का पदभार संभाला था. उनकी निर्धारित सेवानिवृत्ति की तारीख 30 नवंबर 2026 बताई जा रही है. वहीं, पुलिस मुख्यालय की प्रशासन शाखा ने पदभार ग्रहण करने की तारीख के आधार पर उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 2 दिसंबर करने का प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा है. बताया जा रहा है कि प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ भेजा जा चुका है. अब सवाल यह है कि सेवानिवृत्ति की तारीख का निर्धारण सेवा संबंधी नियमों के आधार पर होगा या पदभार ग्रहण करने की तारीख को आधार बनाया जाएगा. सरकार के स्तर पर इस मामले में होने वाला निर्णय अगले DGP की नियुक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है. वरुण कपूर की आपत्ति से बढ़ी चर्चा इस विवाद में वरिष्ठ IPS अधिकारी और वर्तमान DG जेल डॉ. वरुण कपूर का नाम भी सामने आया है. बताया जा रहा है कि उन्होंने मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ला से मुलाकात कर DGP की नियुक्ति से जुड़े नियमों पर अपनी बात रखी. उनकी आपत्ति पुलिस मुख्यालय की नोटशीट में प्रस्तावित सेवानिवृत्ति की तारीख को लेकर बताई जा रही है. हालांकि, इस मामले में अंतिम स्थिति सरकार के आधिकारिक निर्णय और लागू सेवा नियमों की व्याख्या के बाद ही स्पष्ट होगी. फिलहाल यह विवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि DGP पद के लिए पात्रता तय करने में अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की तारीख अहम हो सकती है.