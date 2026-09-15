ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में हर 5वीं महिला पर जुल्म, प्रेग्नेंसी में भी अत्याचार, डराने वाली NFHS रिपोर्ट

मध्य प्रदेश में हर 5वीं विवाहित महिला हिंसा की शिकार, गांवों में वैवाहिक हिंसा का प्रतिशत ज्यादा, गर्भावस्था में भी 2.3 प्रतिशत महिलाओं हुआ शारीरिक अत्याचार, NFHS 6 रिपोर्ट में खुलासा. भोपाल से विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

MP MARRIED WOMAN VIOLENCE VICTIM
मध्य प्रदेश में हर 5वीं महिला पर हो रहा जुल्म (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 5:37 PM IST

|

Updated : September 15, 2026 at 5:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 यानी एनएफएचएस-6 के आंकड़े मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की गंभीर तस्वीर सामने ला रहे हैं. भले ही आंकड़ों में वैवाहिक हिंसा का प्रतिशत पिछले सर्वे की तुलना में कम हुआ है, लेकिन अब भी प्रदेश में 18 से 49 वर्ष की हर पांचवीं विवाहित महिला पति या जीवनसाथी की हिंसा का सामना कर रही है. गर्भावस्था जैसी संवेदनशील स्थिति में भी 2.3 प्रतिशत महिलाओं के साथ शारीरिक हिंसा हुई.

हालांकि राहत की बात यह है कि कम उम्र में यौन हिंसा के मामलों में गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन घरेलू हिंसा के आंकड़े बताते हैं कि घर के भीतर महिलाओं की सुरक्षा अभी भी बड़ी चुनौती है.

MP VILLAGES DOMESTIC VIOLENCE HIGH
कितने प्रतिशत महिलाएं हिंसा का शिकार (ETV Bharat Info)

राष्ट्रीय औसत के करीब एमपी, 21.4 प्रतिशत महिलाएं हिंसा की शिकार

एनएफएचएस-6 के अनुसार मध्य प्रदेश में 18 से 49 वर्ष की 21.4 प्रतिशत विवाहित महिलाओं ने पति या जीवनसाथी द्वारा हिंसा का अनुभव किया. वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 22.3 प्रतिशत है. यानी मध्य प्रदेश इस लिस्ट में राष्ट्रीय औसत से थोड़ा नीचे जरूर है, लेकिन अंतर इतना कम है कि इसे बड़ी राहत नहीं माना जा सकता. एनएफएचएस-5 में मध्य प्रदेश में वैवाहिक हिंसा का आंकड़ा 28 प्रतिशत था. इस लिहाज से करीब 6.6 प्रतिशत अंक की गिरावट जरूर आई है, लेकिन प्रदेश में अब भी पांच में से एक से अधिक विवाहित महिला हिंसा झेल रही है.

गर्भावस्था में भी नहीं थमी हिंसा

इस सर्वे के सबसे चिंताजनक आंकड़ों में गर्भावस्था के दौरान होने वाली शारीरिक हिंसा शामिल है. मध्य प्रदेश में 18 से 49 वर्ष की 2.3 प्रतिशत महिलाओं ने गर्भावस्था के दौरान शारीरिक हिंसा का अनुभव बताया. वहीं गर्भावस्था के दौरान शारीरिक प्रताड़ना का राष्ट्रीय औसत 2.7 प्रतिशत है. इधर शहरी क्षेत्रों में यह स्थिति और गंभीर नजर आती है. यहां 2.6 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं ने हिंसा की बात कही, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 2.2 प्रतिशत रहा. खास बात यह है कि एनएफएचएस-5 में भी मध्य प्रदेश का आंकड़ा 2.3 प्रतिशत ही था.

NHFS 6 REPORT WOMAN VIOLENCE
गर्भावस्था में हिंसा का शिकार महिलाएं (ETV Bharat Info)

गांवों में वैवाहिक हिंसा का प्रतिशत ज्यादा

वैवाहिक हिंसा के मामले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच भी अंतर सामने आया है. प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 22.6 प्रतिशत विवाहित महिलाओं ने पति द्वारा हिंसा का अनुभव किया, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 17.7 प्रतिशत रहा. यानी शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में विवाहित महिलाओं के हिंसा झेलने का अनुपात करीब पांच प्रतिशत अंक अधिक है. यह अंतर महिला जागरूकता, आर्थिक निर्भरता, सामाजिक दबाव और सहायता तंत्र तक पहुंच जैसे मुद्दों पर भी सवाल खड़े करता है.

18 साल से पहले यौन हिंसा के मामलों में राहत

मध्य प्रदेश में बीते सर्वे के मुकाबले कम उम्र में यौन हिंसा के आंकड़ों में सुधार जरूर दिखाई देता है. प्रदेश में 18 से 29 वर्ष की 0.6 प्रतिशत युवतियों ने बताया कि उन्होंने 18 वर्ष की उम्र से पहले यौन हिंसा का सामना किया. जबकि एनएफएचएस-5 में यह आंकड़ा 1.1 प्रतिशत था. वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 0.7 प्रतिशत है. इस तरह मध्य प्रदेश इस मामले में राष्ट्रीय औसत से थोड़ा बेहतर स्थिति में है और पिछले सर्वे की तुलना में भी गिरावट दर्ज हुई है.

MP PREGANANT WOMEN VIOLENCE VICTIM
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हिंसा का शिकार महिलाएं (ETV Bharat Info)

आंकड़े घटे, लेकिन चुनौती बरकरार

महिला अधिकारों को लेकर लंबे समय से काम कर रही सामाजिक कार्यकर्त्ता सबा खान के अनुसार "एनएफएचएस-6 के आंकड़े बताते हैं कि "वैवाहिक हिंसा में कमी आई है और कम उम्र में यौन हिंसा के मामलों में भी सुधार हुआ है. लेकिन 21.4 प्रतिशत वैवाहिक हिंसा और गर्भावस्था के दौरान 2.3 प्रतिशत शारीरिक हिंसा यह संकेत देती है कि समस्या अभी खत्म नहीं हुई है.

खासकर गर्भवती महिलाओं के मामले में आंकड़ा पांच साल बाद भी जस का तस रहना चिंता का विषय है. ऐसे में कानून और जागरूकता के साथ महिलाओं तक काउंसलिंग, हेल्पलाइन और स्थानीय स्तर की सहायता व्यवस्था की पहुंच बढ़ाना जरूरी है."

Last Updated : September 15, 2026 at 5:50 PM IST

TAGGED:

MP PREGANANT WOMEN VIOLENCE VICTIM
NHFS 6 REPORT WOMAN VIOLENCE
MP VILLAGES DOMESTIC VIOLENCE HIGH
PHYSICAL VIOLENCE AGAINST WOMEN
MP MARRIED WOMAN VIOLENCE VICTIM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.