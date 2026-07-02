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मध्य प्रदेश में नदियां उफनाई, तेज हवाएं गरज चमक के साथ बारिश, 48 जिलों में आरेंज-येलो अलर्ट

मध्य प्रदेश में मानसून का तांडव, कल से शुरू होगा झमाझम बारिश का दौर, खातेगांव में बरसा सबसे अधिक 4.5 इंच पानी .

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मध्य प्रदेश में मानसून का तांडव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 9:43 AM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून ने यू टर्न ले लिया है. एक तरफ जहां पूरा जून बीतने के बाद भी प्रदेश में सूखे जैसे हालात थे, वहीं जुलाई की शुरुआत होते ही प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं, तो कहीं पहली ही बारिश में जलभराव जैसी स्थिति बन रही है. हालांकि 1 जून से 1 जुलाई 2026 की अवधि में मध्य प्रदेश में दीर्घावधि औसत से 28 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है.

इसमें सबसे बदतर स्थिति पूर्वी मध्य प्रदेश की है, जहां औसत से 57 प्रतिशत कम वर्षा हुई है, जो सूखे की आहट का संकेत है. इसके विपरीत पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थिति सामान्य के करीब है, जहां औसत से महज 1 प्रतिशत कम बारिश हुई है. लेकिन अब प्रदेश में झमाझम मानसूनी बारिश की संभावना जताई जा रही है. ​मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल ने 2 जुलाई के लिए राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए 48 जिलों में आरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.

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6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश की चेतावनी (ETV Bharat)

​इन 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश की चेतावनी
​मौसम विभाग ने प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी और मध्य हिस्सों के लिए गंभीर चेतावनी जारी की है. इनमें रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा, छिंदवाड़ा, बालाघाट और पांढुर्णा जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है. इस दौरान इन जिलों में 115.6 से 204.4 मिमी तक बारिश होने की संभावना है. इन क्षेत्रों में बिजली गिरने, झंझावात और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है. वहीं प्रशासन ने इन जिलों में लोगों को नदी-नालों से दूर रहने की सलाह दी है.

​भोपाल-इंदौर समेत 42 जिलों में येलो अलर्ट, बिजली गिरने का खतरा
गुरुवार को ​राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बौछारें और वज्रपात का येलो अलर्ट रहेगा. इसके अलावा बैतुल, खंडवा, देवास, अशोकनगर, डिंडोरी, मंडला और सागर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलग से अनुमान लगाया गया है.

​पिछले 24 घंटों में खातेगांव में बरसा 4.5 इंच पानी
​पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी मध्यप्रदेश में मानसून की जबरदस्त सक्रियता रही. देवास जिले के खातेगांव में सबसे अधिक 115.0 मिमी यानि करीब 4.5 इंच बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा सीहोर, हरदा, शिवपुरी, खंडवा, नर्मदापुरम और बैतुल समेत 11 स्टेशनों पर भारी बारिश हुई. सीहोर में 48 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं. वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश के सतना के बिरसिंहपुर में 85.6 मिमी बारिश रिकार्ड की गई. वहीं तापमान की बात करें तो ग्वालियर में पारा 40 डिग्री सेल्सियस और टीकमगढ़ में 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि बारिश वाले इलाकों में तापमान सामान्य से 3 डिग्री तक गिर गया है.

​नया सिस्टम लाएगा राहत, 3 जुलाई से बदलेगा मौसम
​मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार के अनुसार, ''वर्तमान में मानसून की उत्तरी सीमा शिवपुरी और सीधी से गुजर रही है. उत्तर बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सक्रिय है, जिसके 3 जुलाई तक कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है. इस नए सिस्टम के सक्रिय होने से पूर्वी मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त जिलों में बारिश की कमी दूर होने की उम्मीद है और 3 जुलाई से पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर और तेज होगा.''

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