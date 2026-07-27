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मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक भारी बारिश का अलर्ट, एक्टिव हुआ मूसलाधार बारिश का सिस्टम

मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक भारी बारिश का अलर्ट ( Etv Bharat )

आईएमडी के मौसम वैज्ञानिक डॉ. शशिकांत मिश्रा के मुताबिक, '' पश्चिम बंगाल के पास बना निम्न दाब का क्षेत्र डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया है, जिसके असर से ओडिशा, छत्तीसगढ़ में अति भारी बारिश होगी. वहीं, इसका असर मध्य प्रदेश पर भी पड़ेगा क्योंकि मानसून की एक ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश के ऊपर से होकर गुजर रही है. ऐसे में डिप्रेशन व पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अगले 48 घंटों तक मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना बन रही है.''

भोपाल : मध्य प्रदेश में लंबे समय से जैसी बारिश का इंतजार था, वैसी बारिश का सिस्टम एक्टिव हो गया है. रविवार के बाद सोमवार 27 जुलाई से पूरे प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है. वहीं, 6 जिले शहडोल, अनूपपुर, उमरिया डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में भारी से भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग के मुताबिक एक बेहद ताकतवर मानसूनी सिस्टम बनने से मध्य प्रदेश और उसके पड़ोसी राज्यों अति भारी बारिश हो सकती है.

28 जुलाई के लिए मौसम संबंधी चेतावनी (Source- IMD)

इन जिलों में हल्की से तेज बारिश

अगले 48 घंटों में राजधानी भोपाल के साथ-साथ जबलपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, देवास, रतलाम,इंदौर, उज्जैन, धार, आलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, नीमच, आगर-मालवा, मंदसौर, शाजापुर, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, सिवनी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और में कहीं तेज तो कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है.

29 व 30 जुलाई के लिए मौसम संबंधी चेतावनी (Source- IMD)

जुलाई का कोटा भी नहीं हुआ पूरा

मौसम विभाग के मुताबिक कमजोर मानसून की वजह से इस वर्ष जुलाई का कोटा भी पूरा नहीं हुआ है. शुरुआती दौर में अच्छी बारिश के बाद मानसून की बारिश पूरी तरह थम गई थी. इस वजह से जुलाई की बारिश औसत से भी नीचे चली गई. प्रदेश की कुल औसम बारिश 37.3 इंच होती है, जिसमें जुलाई की बारिश सबसे महत्वपूर्व होती है. हालांकि, अगले 48 घंटों तक सक्रिय रहने वाले मानसूनी सिस्टम से जुलाई का कोटा काफी हद तक पूरा होने की संभावना है.

पूरे मध्य प्रदेश पर छा चुके हैं घने बादल (फाइल फोटो) (Etv Bharat)

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प्रदेश में अबतक इतनी कम बारिश

मध्य प्रदेश के मौसम विभाग के मुताबिक, मानसून के इस सीजन में अब तक 13.2 इंच ही बारिश हुई है, जबकि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक 15 इंच से ज्यादा बारिश हो जानी थी. यानी अभी भी मध्य प्रदेश में मानसून 15 प्रतिशत पीछे चल रहा है. पूर्वी हिस्सों में 18 प्रतिशत और पश्चिमी हिस्से में 13 प्रतिशत कम बारिश हुई है. हालांकि, जुलाई के अंतिम 4 दिनों से काफी ज्यादा उम्मीदें की जा रही हैं.