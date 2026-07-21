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मध्य प्रदेश में देर रात से झमाझम बारिश, पूर्वी हिस्सों को राहत, ऑरेंज अलर्ट जारी

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, सीहोर, जबलपुर समेत कई शहरों में बारिश जारी, पश्चिमी हिस्सों में कम बारिश, आधे एमपी को राहत.

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जानें आज कहां हो सकती है मध्यम से भारी बारिश (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 11:31 AM IST

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भोपाल : लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश में राहत भरी बारिश शुरू हो चुकी है. सोमवार को पूर्वी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ जोरदार बारिश का दौर आज मंगलवार को भी जारी रहेगा. मौसम विभाग ने जहां मध्य प्रदेश के पूर्व हिस्सों को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो वहीं पश्चिमी हिस्सों में बारिश व तूफानी हवाओं का यलो अलर्ट है.

सोमवार को यहां हुई जोरदार बारिश

मध्य प्रदेश में सोमवार सुबह से ही मेघ मेहरबान रहे. राजधानी भोपाल, सीहोर, रायसेन जबलपुर के साथ-साथ अनूपपुर, बालाघाट, भिंड, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, ग्वालियर, मंडला, मुरैना, पन्ना, सागर, सिवनी, शहडोल, सीधी, उमरिया तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज बारिश हुई.

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21 जुलाई के लिए मानसून अपडेट (IMD)

मौसम में घुली ठंडक

मध्य प्रदेश के पूर्व हिस्सों में सोमवार सुबह रुक रुककर हुई हल्की से मध्यम बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी है. बारिश और बादलों के चलते दिन के तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जिससे उमस से कुछ हद तक राहत मिली.

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22 जुलाई के लिए मानसून अपडेट (IMD)

आज यहां हो सकती है मध्यम से भारी बारिश

अनूपपुर, बालाघाट, छतरपुर, भिंड, मुरैना, टीकमगढ़ में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं. इसके साथ ही तेज गरज चमक की संभावना है. वहीं, सतना, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, दमोह, सागर और मैहर, सीधी और रीवा में मध्यम बारिश हो सकती है.

किसानों के चेहरे खिले

बोवनी के साथ लंबे समय से तेज बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के लिए भी ये बारिश राहत लेकर आई है. हालांकि, बारिश का असर मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में ज्यादा देखने मिला, जबकि पश्चिमी हिस्सों में अब भी तेज बारिश की दरकार है.

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23 जुलाई के लिए मानसून अपडेट (IMD)

मंगलवार सुबह से जारी है बारिश का दौर

पूर्व मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में मंगलवार सुबह से बारिश का दौर जारी है. वहीं, भोपाल, सीहोर, रायसेन समेत कई शहरों में देर रात से बारिश का दौर जारी है. हालांकि, पिछले दिनों बिलकुल बारिश नहीं होने से मध्य प्रदेश सामान्य बारिश के आंकड़े से काफी पीछे है.

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मध्य प्रदेश में बारिश 17 प्रतिशत कम

मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के मुताबिक, '' मध्य प्रदेश में इस सीजन में औसतन 10.5 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से 17 प्रतिशत कम है. इस सीजन में सामान्य तौर पर अबतक 13 इंच बारिश हो जानी थी. वहीं, IMD के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिस्टम सक्रिय रहेगा, जिससे काफी हद तक राहत मिल सकती है.

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