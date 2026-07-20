मध्य प्रदेश में आएगा सावन झूम के, वायुमंडल में स्ट्रांग सिस्टम सुधारेगा बारिश के आंकड़े
मध्य प्रदेश में अभी तक औसत बारिश से आंकड़ा काफी कम है. संभावना है कि अब मानसून रफ्तार पकड़ेगा और बारिश की कमी दूर होगी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 5:41 PM IST
भोपाल : कम बारिश से जूझ रहे मध्य प्रदेश में अगले 4 से 5 दिन खुशखबरी देने वाले हैं. उत्तर भारत व राजस्थान के वायुमंडल में बने चक्रवातों के कारण इसकी नमी मध्य प्रदेश में आ रही है. इस कारण मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में 24 जुलाई तक बारिश होगी. ये बारिश कहीं हल्की तो कहीं तेज हो सकती है. मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए मैहर, छतरपुर और रीवा में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.
इन जिलों के सीमावर्ती जिलों में भी तेज बारिश की उम्मीद है. इसके अलावा अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी. 25 जुलाई के बाद नए सिस्टम बनने के आसार हैं. उम्मीद की जा रही है कि ये नया सिस्टम बारिश की कमी पूरी कर देगा.
अधिकांश जिलों में हल्की बारिश की संभावना
मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को दमोह के साथ ही मंडला और डिंडौरी में भारी बारिश का अलर्ट है. भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, आलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, शाजापुर, देवास, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में हल्की बारिश की संभावना है.
25 जुलाई से रफ्तार पकड़ेगा मानसून
मौसम विभाग के अनुसार जुलाई के शुरू के 12 दिन भले ही सूखे निकल गए हों. लेकिन 20 जुलाई से मध्य प्रदेश में बारिश ठीकठाक होगी. 25 जुलाई से मध्य प्रदेश में मानसून रफ्तार पकड़ेगा. इस दौरान अधिकाश जिलों में तेज बारिश की संभावना है. भोपाल के मौसम वैज्ञानिक शैलेंद्र कुमार नायक का कहना है "फिलहाल वायुमंडल का आकलन करने के बाद कहा जा सकता है कि माहौल बारिश के अनुकूल है. मानसून ट्रफ उत्तर-पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी तक सक्रिय है."
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मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सबसे कम बारिश
मध्य प्रदेश में बारिश अभी 16 प्रतिशत कम दर्ज की गई है. मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में अभी तक 261.4 मिमी बारिश हुई है, जबकि सामान्य बारिश के 311.8 मिमी होनी चाहिए. सबसे खराब स्थिति प्रदेश के पूर्वी हिस्से केकी है, यहां 23 प्रतिशत कम बारिश हुई. प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में भी 10 परसेंट कम बारिश दर्ज की गई. चिंताजनक पहलू ये है कि मध्य प्रदेश में कोटे की 40 फीसदी बारिश जुलाई माह में होती है. लेकिन इस साल स्थितियां उतनी ठीक नहीं दिख रही.