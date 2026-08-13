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3 दिन की बारिश ने मध्य प्रदेश को डुबोया! नदियां उफनीं-सड़कें जलमग्न, खरगोन में 8.1 इंच बरसात

मध्य प्रदेश में कमजोर मॉनसून की जोरदार वापसी, भोपाल से खरगोन तक पानी ही पानी, आज भी कई जिलों में अलर्ट जारी. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

MADHYA PRADESH MONSOON
3 दिन की बारिश ने मध्य प्रदेश को डुबोया! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 10:14 AM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में इस बार कमजोर मानसून से जहां लोग परेशान थे, तो वहीं अब इसके रौद्र रूप से परेशान हैं. पिछले तीन दिनों में हुई मूसलाधार बारिश से राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया है. बीते सोमवार से हो रही बारिश के कारण जहां नदियां और नाले उफान पर हैं, तो कई प्रमुख सड़कें ही नदियों में तब्दील हो गई हैं. ज्यादातर शहरों के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं. इसके बावजूद प्रदेश में अब तक औसत से 12 फीसदी कम बारिश हुई है. 1 जून से 12 अगस्त तक पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश सामान्य से 19 फीसदी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 6 फीसदी कम रही. अब नए मौसम तंत्र के सक्रिय होने से अगले कुछ दिनों में बारिश और तेज होने की संभावना है.

मूसलाधार बारिश से शहर बेहाल, सड़कें बनीं झील

पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई. भोपाल में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जबकि पुराने शहर के कई इलाकों में 5 से 6 फीट तक जलभराव की स्थिति बनी. वहीं, बड़वानी में टोरी नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ. जबकि शाजापुर में उफनता नाला पार करने की कोशिश में एक युवक बह गया. भारी बारिश के कारण शहडोल में भी कई गांवों का संपर्क टूट गया. राजगढ़ के खिलचीपुर में निचले इलाकों में पानी भर गया. खरगोन में भारी बारिश के बाद अपरवेदा बांध का जलस्तर बढ़ा और गेट खोलने पड़े. वहीं, शिवपुरी में पवा झरना करीब 100 फीट की ऊंचाई से विकराल रूप में बहता नजर आया.

मध्य प्रदेश में देरी से आया मानसून दिखा रहा तांडव (ETV Bharat)

खरगोन में 8.1 इंच बारिश, भोपाल में 2.8 इंच

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटे में खरगोन में सबसे ज्यादा 8.1 इंच यानी 202.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. वहीं खंडवा में 5.5 इंच, गुना में 4.6 इंच और भोपाल में 2.8 इंच पानी गिरा. जबकि इंदौर, रतलाम, धार, झाबुआ, उज्जैन, सीहोर, विदिशा और सागर समेत कई जिलों में भी तेज बारिश हुई.

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मूसलाधार बारिश से शहर बेहाल, सड़कें बनीं झील (ETV Bharat)

नए मौसम तंत्र से फिर बढ़ेगी बारिश

मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया, ''उत्तर बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब अच्छी तरह सक्रिय हो गया है और इसके अगले 24 घंटे में उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़कर अवदाब में बदलने की संभावना है. वहीं, मानसून की द्रोणिका भी बीकानेर, सतना और डाल्टनगंज से होकर गुजर रही है. इन दोनों प्रणालियों के असर से प्रदेश में बारिश का दौर आगे भी जारी रहने के आसार हैं.''

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नदियां उफनीं-सड़कें जलमग्न (ETV Bharat)

आज इन जिलों में अलर्ट
13 अगस्त को शिवपुरी और श्योपुरकलां में भारी बारिश, गरज-चमक, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी है. इसी अवधि में भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर और पांढुर्णा में भी गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी है.

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खरगोन में 8.1 इंच बरसात (ETV Bharat)

14 और 15 को इन जिलों में चेतावनी
14 अगस्त को सीधी, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, कटनी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट है. जबकि अगस्त को बालाघाट में अति भारी बारिश, जबकि सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी और पन्ना में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

16 अगस्त को इन जिलों में भारी बारिश
16 अगस्त को छिंदवाड़ा और बालाघाट में अति भारी बारिश का अलर्ट है. वहीं रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, दमोह और छतरपुर में भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों और नदी-नालों के आसपास जाने वालों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है.

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