मध्य प्रदेश के पड़ोस में मानसून की एंट्री, जबलपुर-मंडला के रास्ते होगी आमद, 38 जिलों में अलर्ट

मध्य प्रदेश के पड़ोस में मानसून की एंट्री, जबलपुर-मंडला के रास्ते होगी आमद, 38 जिलों में अलर्ट
झारखंड-छत्तीसगढ़ पहुंचा मानसून, मध्य प्रदेश में होगी जोरदार एंट्री, 50-60 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 2:13 PM IST
भोपाल : मध्यप्रदेश के पड़ोस में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिससे अब प्रदेश में भी बादलों की हलचल तेज हो गई है. दक्षिण-पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए ओडिशा और झारखंड तक पहुंच चुका है और अनुमान है कि 15 से 17 जून के बीच यह मंडला-जबलपुर के रास्ते मध्यप्रदेश में एंट्री ले लेगा. हालांकि, अभी भी प्रदेश में लोकल सिस्टम और प्री-मानसून एक्टिविटी पूरी तरह सक्रिय है, जिसके कारण कहीं तेज अंधड़ के साथ ओले गिर रहे हैं, तो कहीं भारी बारिश हुई है. ऐसे में मौसम विभाग ने प्रदेश के 80 प्रतिशत से अधिक हिस्से में अलर्ट जारी किया है.
झारखंड-छत्तीसगढ़ पहुंचा मानसून, मध्य प्रदेश में इस रास्ते होगी एंट्री
मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है. यह पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के बस्तर और सुकमा में दस्तक दे चुका है और देश के अन्य हिस्सों जैसे ओडिशा व झारखंड में भी आगे बढ़ गया है. यदि मानसून की यही गति बनी रही तो 15 से 17 जून के बीच यह जबलपुर संभाग के रास्ते मध्यप्रदेश की सीमा में प्रवेश कर जाएगा. फिलहाल परिस्थितियां मानसून के आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह अनुकूल बनी हुई हैं.
श्योपुर में आंधी से भारी तबाही, 4 की मौत
शुक्रवार को श्योपुर जिले में आई तेज आंधी और तूफान ने भारी तबाही मचाई. जिले के कराहल क्षेत्र के सूंसवाड़ा गांव में तेज आंधी के कारण एक मकान की दीवार ढह गई. इस दर्दनाक हादसे में मलबे के नीचे दबने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. इसके अलावा सलापुरा में तेज आंधी के चलते एक आटो पलटने से 80 साल की एक बुजुर्ग महिला की भी जान चली गई. श्योपुर में करीब एक इंच पानी गिरा है, जबकि डिंडौरी में आंधी से मकानों के टीन शेड उड़ गए.
Advance of Southwest Monsoon 2026— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 13, 2026
❖ The Northern Limit of Monsoon continues to pass through 18°N/60°E, 18°N/65°E, 18°N/70°E, Harnai, Solapur, Hyderabad, Bhadradri Kothagudem, Kalingapatnam, Paradeep, Baripada, Purulia, Dhanbad, Muzaffarpur and 28.3°N/83°E as on 13th June,… pic.twitter.com/v4Pu3opj0G
पूर्वी हिस्से में सूखा, पश्चिमी क्षेत्र में औसत से ज्यादा पानी
मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया, '' जून के महीने में अब तक हुई बारिश के मामले में मध्यप्रदेश का असर मिला-जुला रहा है. प्रदेश में अब तक औसत से 23 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है. इसमें सबसे ज्यादा मार पूर्वी हिस्से पर पड़ी है. जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के जिलों में औसत से करीब 55 प्रतिशत कम बारिश हुई है. इसके विपरीत पश्चिमी हिस्से के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में स्थिति बेहतर है, जहां औसत से 2 प्रतिशत ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है. जबकि शुक्रवार को सागर, दमोह, गुना और जबलपुर समेत कई जिलों में तेज बौछारें पड़ीं, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई.
आज इन जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट, 50-60 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं
मौसम केंद्र भोपाल द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, '' प्रदेश के 80 प्रतिशत से अधिक इलाकों में गरज-चमक और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है. शनिवार को भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर जिलों में तेज आंधी और बारिश का आरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 50 से 60 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. वहीं, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर-मालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांढुर्णा, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर और सागर संभाग के जिलों में गरज-चमक और झोंकेदार हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है.
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इस दौरान 40 से 50 किमी/घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है.