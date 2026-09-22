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हेलीपैड के साथ मध्य प्रदेश की हर विधानसभा में बनेंगे स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, सरकार खरीदेगी बिजली

इंदौर के डेंटल कॉलेज में टीचर्स के पदों में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मंजूरी. मोहन यादव कैबिनेट के कई अहम निर्णय. ब्रिजेन्द्र पटैरिया की रिपोर्ट.

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मध्य प्रदेश की हर विधानसभा में बनेंगे स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 5:17 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में हर विधानसभा में नए स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनाए जाएंगे. इन स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में हेलीपैड भी बनाए जाएंगे. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस परियोजना का प्रेजेंटेशन दिया गया. 960 करोड़ की लागत से बनने वाले इन कॉम्पलेक्स को मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स नाम दिया गया है.

यह कॉम्पलेक्स अगले 5 सालों में बनकर तैयार होंगे. कैबिनेट की बैठकर में 2037 तक की बिजली की जरुरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने 2800 मेगावॉट बिजली खरीदने का निर्णय लिया है. इसके लिए राज्य सरकार 2 नए पॉवर परचेज एग्रीमेंट करेगी.

10 एकड़ में बनेंगे स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स

कैबिनेट में हुए निर्णयों की जानकारी एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने दी. उन्होंने बताया, "कैबिनेट में सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनाए जाने का निर्णय किया है. यह स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स सर्वसुविधायुक्त रहेगा. इसमें इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के खेलों की सुविधा होगी. जहां भी 10 एकड़ से ज्यादा भूमि उपलब्ध होगी, वहां इंडोर और आउटडोर दोनों तरह की सुविधा वाले स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनाया जाएगा."

स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के ग्राउंड में बनेगा हेलीपैड (ETV Bharat)

उन्होंने बताया, "यह कॉम्पलेक्स 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे. इसमें मल्टीपर्पस खेल रहेंगे. ब्लॉक स्तर और इसके आसपास के क्षेत्र में यह कॉम्पलेक्स बनाया जाएगा. इन कॉम्पलेक्स के बनने से ग्रामीण अंचल के युवाओं को भी खेल की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके. हर विधानसभा क्षेत्र में बनाए जाने वाले यह स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स देश में पहली बार मध्य प्रदेश में बनाए जा रहे हैं."

स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के ग्राउंड में बनेगा हेलीपैड

एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया, "इसका नाम मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स रखा गया है. इसके लिए राज्य सरकार ने 960 करोड़ का बजट रखा है. अगले 5 सालों में यह स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनकर तैयार होंगे. मंत्री ने बताया कि प्रदेश की 140 विधानसभा में अभी कोई खेल की सुविधा नहीं है. स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के ग्राउंड के बीच में एक हेलीपैड बनाया जाएगा, ताकि एयर एम्बुलेंस सेवा का लाभ ब्लॉक स्तर तक मिल सके. मंत्री ने कहा कि अभी जरुरत पड़ने पर तत्काल हैलीपैड बनाना पड़ता है, इससे यह समस्या दूरी होगी."

सरकार खरीदेगी 2800 मेगावॉट बिजली

कैबिनेट ने वर्ष 2037 तक की जरूरतों को देखते हुए 2800 मेगावॉट बिजली खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया, "पावर मैनेजमेंट कंपनी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2037 तक प्रदेश में बिजली की जरूरत 1900 मेगावॉट और बढ़ जाएगी. प्रदेश में सेमीकंडक्टर, टेलीकॉम जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की बढ़ोत्तरी हो रही है. इसके अलावा शहरीकरण बढ़ने से बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है.

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सरकार खरीदेगी 2800 मेगावॉट बिजली (ETV Bharat)

हालांकि प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश अभी सरप्लस है, लेकिन भविष्य की जरूरतों को देखते हुए राज्य सरकार ने 1800 मेगावॉट के नए एग्रीमेंट और 900 मेगावॉट के पुराने एग्रीमेंट को मिलाकर 2800 मेगावॉट का पॉवर परचेज एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया है. प्रदेश में ताप विद्युत गृह बनाने का काम चल रहा है और इसको तैयार होने में कम से कम 6 से 7 साल का वक्त लगेगा। इस दौरान बिजली की जरूरत बिजली खरीदकर पूरी की जाएगी."

कैबिनेट में यह निर्णय भी लिए गए

इंदौर के डेंटल कॉलेज में सीटें बढ़ाने के लिए टीचर्स के पदों में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. कॉलेज में ग्रेजुएट की 27 सीटों को बढ़ाया जाएगा. इसी तरह पीजी की सीटों को भी 35 से बढ़ाकर 44 किया जाएगा.

राजगढ़ जिले में पार्वती नदी पर निर्माणाधीन सुठालिया सिंचाई परियोजना सहित कई परियोजनाओं को निरंतर जारी रखने के लिए 9061 करोड़ की परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है. सुठालिया सिंचाई में 1 हजार करोड अभी तक खर्च हो चुके हैं और 262 करोड़ के बजट का और प्रावधान किया गया है. इस परियोजना में बांध निर्माण का काम 80 फीसदी पूरा हो चुका है और इसके पूर्ण होने के बाद 400 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा पार्वती रिसी सिंचाई परियोजना और नीमच जावद परियोजना को भी आगे गति मिलेगी.

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