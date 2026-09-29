ETV Bharat / state

दमोह से कटनी रूट होगा फोरलेन, स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म के लिए अकाउंट में पहुंचेंगे 600 रुपए

मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में कोर्ट भवनों के निर्माण के लिए 651 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत. ब्रिजेन्द्र पटैरिया की रिपोर्ट.

MADHYA PRADESH CABINET
मोहन यादव कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर लगी मुहर (Govt Public Relations Office Bhopal)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 3:55 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले 58 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए की राशि मिलेगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका निर्णय लिया गया है. बैठक में स्कूली बच्चों के अलावा कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर निर्णय लिया गया.

बैठक में तय किया गया कि प्रदेश में इस साल कक्षा एक से आठवीं तक के स्टूडेंट्स को स्कूल ड्रेस के स्थान पर 600 रुपए की नगद राशि दी जाएगी. यह राशि सीधे छात्रों या उनके परिजनों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाएगी. कैबिनेट की बैठक में दमोह से कटनी मार्ग के फोरलेन में बदलने के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है.

यूनिफॉर्म के लिए मिलेगी नगद राशि

एमएसएमई मंत्री चेतन कश्यप ने बताया, "पूर्वीवर्ती शिवराज सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के 58 लाख छात्र-छात्राओं की यूनिफॉर्म स्व सहायता समूह के जरिए तैयार कराकर देने की व्यवस्था शुरू की थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसके स्थान पर सीधे पैसे देने का फैसला किया है. यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए की राशि मिलेगी. इसके लिए 348 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है."

MOHAN YADAV CABINET DECISIONS (ETV Bharat)

उन्होंने बताया, "मौजूदा शिक्षा सत्र में अभी तक बच्चों को यूनिफॉर्म मिल ही नहीं पाई है. यूनिफॉर्म के लिए टेंडर प्रक्रिया में कई आपत्तियों के चलते यह पूरा मामला अटक गया. जबकि इसके लिए जून माह में मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा 350 करोड़ का टेंडर जारी किया था, लेकिन कई शर्तों को लेकर आपत्तियां सामने आईं थीं. मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया. इसके चलते अब राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म की राशि सीधे परिजनों या स्टूडेंट्स के खातों में डालने का फैसला लिया है. कैबिनेट ने भी इस पर अपनी मुहर ला दी है."

दमोह से कटनी रूट होगा फोरलेन

एमएसएमई मंत्री चेतन कश्यप ने बताया, "कैबिनेट की बैठक में दमोह से कटनी के बीच 105 किलोमीटर लंबे मार्ग को फोरलेन में बदलने का भी फैसला लिया गया है. इसके लिए राज्य सरकार ने 4470 करोड़ के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. इस सड़क के फोर लेन होने से इस रूट पर लगने वाले जाम से यात्रियों को राहत मिलेगी. इसके अलावा इस सड़क पर यात्रा करना आरामदायक होगा.

अभी 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीबन 2 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन फोरलेन की सड़क होने से यात्रा डेढ़ घंटे में पूरी हो सकेगी. यह सड़क विंध्य विकास पथ प्रोजेक्ट के तहत हाईब्रिड एन्युटी मॉडल पर तैयार होगी. इसकी लागत की 60 फीसदी राशि 15 सालों में किस्तों में दी जाएगी जबकि शुरूआत में लागत की 40 फीसदी ही राशि दी जाएगी."

कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर लगी मुहर

कैबिनेट में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 4 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई.

  • इसमें दतिया की मां रतनगढ़ सिंचाई परियोजना के लिए 1608 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है. इस परियोजना को साल 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
  • रामपुरा-मनासा सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिए 524 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, इससे 65400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित होगी.
  • सागर सिंचाई परियोजना के लिए 1052 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है. इससे 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
  • कोर्ट भवनों के निर्माण के लिए 651 करोड़ रुपए और हेल्थ सेंटर्स के लिए 3113 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है.
  • बैठक में करीब 24 हजार 500 करोड़ के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है. इनमें पुनरीक्षित प्रस्ताव, संशोधित प्रस्ताव तथा विभिन्न योजनाओं की निरंतरता से संबंधित प्रस्ताव शामिल हैं.

TAGGED:

MP CABINET DECISIONS
MADHYA PRADESH CABINET
DAMOH KATNI ROUTE FOUR LANE
STUDENTS UNIFORM 600 RUPEES
MOHAN YADAV CABINET DECISIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.