चीन की राह पर मध्य प्रदेश, ब्लू इकोनॉमी से करेगा दुनिया पर राज, बड़े डैम पर बनेंगे लाखों ऑटोमेटेड फिश केजेस
मध्य प्रदेश में फिश फार्मिंग को मिला इंडस्ट्री का दर्जा. चीन की तर्ज पर फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर से मजबूत करेगा ब्लू इकोनॉमी. आलोक कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 7:02 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 8:34 PM IST
हैदराबाद: मध्य प्रदेश में फिशरीज सेक्टर को पारंपरिक तरीके से आगे बढ़ाकर चीन की तर्ज पर आधुनिक बनाकर इंडस्ट्री का रूप देने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए प्रदेश में कई नई योजनाएं और नीतियां लागू की जा रही हैं. प्रदेश में फिश फार्मिंग को पूर्ण उद्योग का दर्जा देकर न केवल ब्लू इकोनॉमी को मुख्य आधार बनाया जाएगा बल्कि इससे चीन के समान दुनिया पर राज करने की तैयारी की जा रही है.
फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में आधुनिक एक्वाकल्चर को बढ़ावा देने, कोल्ड चेन और प्रोसेसिंग हब बनाने के लिए हाल ही में कुवैत की जबेदी अल कुवैत फिशरीज कंपनी के साथ 7430 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं. इससे मध्य प्रदेश के फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट तक सीधी पहुंच मिलेगी. फिश फार्मिंग के क्षेत्र में प्रदेश सरकार को 40 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. फिशरीज के मामले में प्रदेश बड़े पैमाने पर निजी निवेश और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की तैयारी कर रहा है. इस खास रिपोर्ट में जानेंगे कि कैसा है चीन का फिशरीज मॉडल और मध्य प्रदेश में इस मॉडल को अपनाने की कैसे तैयारी की जा रही है.
फिश फार्मिंग में चीन की राह पर चला मध्य प्रदेश
फिश प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में चीन का पहला नबंर है. चीन हर साल 6.06 करोड़ टन मछली और जलीय उत्पादन करता है. सबसे खास बात यह है कि चीन 70 प्रतिशत से अधिक मछलियों की फार्मिंग करता है. चीन का फिश फार्मिंग का मॉडल मुख्य रूप से एक्वाकल्चर पर आधारित है. मध्य प्रदेश में मछली उत्पादन की बात करें तो यहां इसका उत्पादन महज 4.50 लाख टन सालाना है और चीन के मुकाबले यह कुछ भी नहीं है लेकिन अब चीन के इसी एक्वाकल्चर मॉडल को अपनाकर मध्य प्रदेश ब्लू इकोनॉमी के मामले में चीन से दो कदम आगे निकलना चाहता है.
कैसा है चीन का फिशरीज इंडस्ट्री मॉडल
चीन का फिशरीज और एक्वाकल्चर मॉडल दुनिया का सबसे बड़ा, हाईटेक और मार्केट ड्राइवन मॉडल है. मछली और जलीय जीवों के पालन में वैश्विक स्तर पर चीन अकेले लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा उत्पादित करता है. चीन का यह मॉडल पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने के बजाय एक्वाकल्चर (फिश फार्मिंग) पर आधारित है. इसके अलावा चीन ने समुद्री मछली पकड़ने में जीरो ग्रोथ पॉलिसी अपनाई है. कृषि और मत्स्य पालन को आपस में जोड़कर इंटीग्रेटट फिश फार्मिंग मॉडल लागू किया है. चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा मछली पकड़ने वाला जहाजी बेड़ा मौजूद है. इसके अलावा चीन के तटीय प्रांतों में 3 हजार से अधिक ऑफशोर केज मौजूद हैं.
गहरे समुद्र में मार्फर कल्चर प्लेटफॉर्म स्थापित किए गए हैं. इसके अलावा ऑटोमेटेड फर्मों में हजारों तालाब और केज हैं, जहां हर केज या तालाब में लाखों मछलियां पाली जाती हैं.
1. फिशिंग से फार्मिंग के लिए चीन ने समुद्री तटों पर प्राकृतिक रूप से मछली पकड़ने पर जीरो ग्रोथ नीति लागू की है. इससे समुद्री संसाधनों का अत्यधिक दोहन नहीं हो पाता है. इसके अलावा चीन के कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा एक्वाकल्चर (फार्मिंग) से आता है बाकी समुद्र या नदियों से पकड़ी जाती हैं.
2. चीन ने पारंपरिक मछली पालन को इंडस्ट्री में बदल दिया है. खुले समुद्र में डीप-सी स्मार्ट केजेस यानि तैरते हुए विशालकाय लोहे के पिंजरे और सेमी-सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं. ये तूफान का सामना कर सकते हैं और इनमें एक साथ लाखों मछलियां पाली जाती हैं.
इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकग्निशन की मदद से मछली पालन में मछलियों की पहचान के लिए रडार और रोबोटिक सेंसर्स का उपयोग किया जाता है, जो पानी के तापमान, ऑक्सीजन स्तर और मछलियों के वजन की सटीक जानकारी देते हैं. समुद्र के बीचोबीच तैरते हुए बड़े जहाजों पर ही मछलियों की ब्रीडिंग, फीडिंग और प्रोसेसिंग का काम ऑटोमैटिक तरीके किया जाता है और कुछ घंटे के भीतर पैक्ड मछली तट तक पहुंच जाती है.
3. चीन ने इंटीग्रेटेड ईकोलॉजिकल मॉडल अपनाया हुआ है. इसके तहत राइस-फिश रोटेशन सिस्टम में खेतों में धान के साथ मछलियां पाली जाती हैं. मछलियां धान के कीड़ों और काई को खाती हैं, जिससे कीटनाशक का खर्च 30 से 50 प्रतिशत तक कम होता और उनका मल धान के लिए प्राकृतिक खाद का काम करता है. मल्टी-ट्रोफिक एक्वाकल्चर सिस्टम में पानी के अलग-अलग स्तरों पर एक साथ मछली, झींगा, और समुद्री शैवाल उगाए जाते हैं.
4. चीन ने अपने सूखे रेगिस्तानी इलाकों में खारे और एल्कालाइन पानी को संशोधित कर समुद्री वातावरण तैयार किया है. कई रेगिस्तानी जगहों पर वहां की बंजर जमीन पर तालाब बनाकर बड़े पैमाने पर झींगा, साल्मन और ट्राउट जैसी मछलियों की फार्मिंग की जा रही है.
5. चीन ने फिश फार्मिंग के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया है. चीनी वैज्ञानिक मछली की नस्लों को सुधारने पर बहुत काम कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने जीन एडिटिंग तकनीक की मदद से बिना बारीक कांटों वाली कार्प मछली विकसित की है, जो तेजी से बढ़ती है और जिसमें बीमारियां भी कम लगती हैं. इससे कम लागत में अधिक मुनाफा होता है.
6. चीन का मॉडल केवल फिश फार्मिंग तक सीमित नहीं है. बड़े पैमाने पर प्रोसेसिंग भी की जाती है. इसमें मछली को साफ कर पैकिंग कर एक्सपोर्ट किया जाता है. इसके अलावा फिश-फीड की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है. इस कारण चीन दुनिया का सबसे बड़ा मछली प्रोसेसर और री-एक्सपोर्टर है. कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स और रिक्रिएशनल फिशरीज अरबों डॉलर का उद्योग बन चुका है.
फिश फार्मिंग में चीन के बाद भारत दूसरा देश
संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) की सोफिया (SOFIA) 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, मछली और जलीय जीव उत्पादन में पहले स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर भारत है. इस रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक जलीय पशु उत्पादन में लगभग 9 प्रतिशत का योगदान देता है. इनलैंड फिशरीज यानि आंतरिक मतस्य पालन की बात करें तो भारत नदियों, झीलों और मीठे पानी के क्षेत्रों से होने वाले आंतरिक मत्स्य उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है. वहीं एक्वाकल्चर (जलीय कृषि) के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है, जिसकी वैश्विक हिस्सेदारी लगभग 12 प्रतिशत है.
फ्रेश वॉटर फिश के मामले में भारत आगे
भारत का कुल मछली उत्पादन वर्ष 2013-14 के 95.79 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 197.75 लाख टन हो गया है. भारत में अंतर्देशीय मत्स्य पालन (Inland Fisheries) देश के कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा है और यह ग्रामीण आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा का एक मुख्य आधार है. 2024-25 में कुल मछली उत्पादन 197.75 लाख टन में से अंतर्देशीय उत्पादन लगभग 151.60 लाख टन (147.37 से 151.60 लाख टन के बीच) हुआ, जो कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत से अधिक रहा. इसका निर्यात 30213 करोड़ से बढ़कर 62 हजार 408 करोड़ पर पहुंच गया है. मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए केन्द्र सरकार ने 2026-27 के लिए 2761.80 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट आवंटन किया है.
अंतर्देशीय और कुल मत्स्य उत्पादन में देश में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है. यहां 55.39 लाख टन सालाना फिश प्रोडक्शन होता है. इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है, यहां 23.74 लाख टन मछली का उत्पादन होता है. तीसरे नंबर पर आने वाले उत्तर प्रदेश में 13.31 लाख टन, ओडिशा में 11.92 लाख टन, बिहार में 9.60 लाख टन, छत्तीसगढ़ में 8.73 लाख टन और मध्य प्रदेश में 4.50 लाख टन फिश प्रोडक्शन होता है.
देश में फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर का है तगड़ा नेटवर्क
मीठे पानी की जलीय कृषि यानि फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर के मामले में भारत के पास अंतर्देशीय जल संसाधनों का बढ़ा नेटवर्क है. देश में प्रमुख और मध्यम नदियों का लगभग 29,000 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है. इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा जैसी प्रमुख नदियां शामिल हैं.
इसके अलावा तालाब और टैंक का लगभग 22.5 लाख हेक्टेयर (2.25 मिलियन हेक्टेयर) क्षेत्र है. इसके अलावा असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ के मैदानों की कई झीलें शामिल हैं. इसमें मुख्य रूप से कतला, रोहू, और कार्प मछलियों की फार्मिंग की जाती है.
भारत में मीठे पानी का एक्वाकल्चर देश के कुल मत्स्य उत्पादन और अंतर्देशीय फिशरीज का मुख्य आधार है. भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जिसमें अंतर्देशीय(इनलैंड) एक्वाकल्चर का योगदान 70 प्रतिशत से अधिक है. देश के कुल फिश प्रोडक्शन में मीठे पानी की जलीय कृषि की बड़ी हिस्सेदारी है.
अंतर्देशीय जल स्रोतों तालाबों, झीलों, जलाशयों और नदियों में बड़े पैमाने पर मछली पालन किया जाता है. आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल मीठे पानी की मछली उत्पादन में सबसे आगे हैं. इनके अलावा बिहार, छत्तीसगढ़, असम और झारखंड में भी मीठे पानी के मत्स्य पालन का तेजी से विस्तार हो रहा है. इसी क्रम में अब मध्य प्रदेश ने भी अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर ली है और इसे उद्योग का दर्जा दे दिया है.
फिशरीज के मामले में मध्य प्रदेश की तैयारी
मध्य प्रदेश में फिशरीज को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार पिछले कई सालों से तैयारी कर रही है. 23 अक्तूबर 2026 को भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय फिशरीज इन्वेस्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव-2026 के दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं और नीतियां जारी की हैं.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐलान किया कि राज्य में फिशरीज सेक्टर को फूड प्रोसेसिंग और MSME से जोड़कर वे सभी छूट और इंसेंटिव दिए जाएंगे, जो अन्य बड़े उद्योगों को मिलते हैं. इसके साथ मध्य प्रदेश मत्स्य निवेश एवं निर्यात मार्गदर्शिका भी तैयार की गई है.
मध्यप्रदेश में मत्स्य पालन को फूड प्रोसेसिंग उद्योग से जोड़ा जाएगा, एकीकृत मत्स्य उद्योगों को MSME के तहत प्रोत्साहन एवं इंसेंटिव दिया जाएगा तथा मत्स्य उद्योग नीति-2026 के अंतर्गत भूमि और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। https://t.co/QJ6878FWJm— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 23, 2026
राष्ट्रीय फिशरीज इन्वेस्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव-2026 के दौरान केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा, "भारत आज दुनिया में फिश प्रोडक्शन के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है. देश में उत्पादन 95 लाख टन से बढ़कर 198 लाख टन हो चुका है. साथ ही देश का मत्स्य एक्सपोर्ट 30,213 करोड़ रुपए से बढ़कर 62,408 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. इस पूरे सेक्टर पर 6 करोड़ लोगों की आजीविका टिकी है."
केन्द्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने बताया, "मध्य प्रदेश जैसे इनलैंड (गैर-तटीय) राज्यों में एक्सपोर्ट की संभावनाएं बढ़ाने की सख्त जरूरत है. भोपाल में मछली पालकों, मछुआरों और निर्यातकों को एक मंच पर लाना बेहद सराहनीय पहल है, जिससे मध्य प्रदेश विकसित और आत्मनिर्भर बनेगा."
मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी 'राज्य मत्स्य पालन निवेश और निर्यात संवर्धन नीति-2026' का मैं विशेष तौर पर स्वागत करता हूँ। यह नीति शासन के इस संकल्प को दोहराती है कि मध्य प्रदेश को एक्सपोर्ट ऑरिएंटेड राज्य बनाना है और इनलैंड स्टेट्स का नेतृत्व करना है। - माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी @LalanSingh_1— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 23, 2026
केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा, "देश में 75 प्रतिशत योगदान इनलैंड फिशरीज का है और केवल 25 प्रतिशत समुद्री फिशरीज का है. समुद्र न होते हुए भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य इनलैंड फिशरीज और एक्सपोर्ट में आगे बढ़ने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं."
मत्स्य निवेश एवं निर्यात संवर्धन नीति-2026: राज्य में 910 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ यह नई नीति लागू की गई है. पहली बार इंटीग्रेटेड फिशिंग मॉडल में निजी निवेश को मंजूरी दी गई है. इसमें मत्स्य पालन के साथ एक्रोपोनिक्स, मोती पालन और बतख पालन भी शामिल हैं.
उद्योग का दर्जा और MSME में शामिल: मध्य प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालन को अब अन्य उद्योगों की तरह सुविधाएं देने का फैसला किया है. इसे MSME (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) सेक्टर और फूड प्रोसेसिंग उद्योग से जोड़ा जाएगा.
बजट और जलाशय विकास: वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में 88.25 करोड़ रुपये की लागत से 49 जलाशयों और 5 अमृत सरोवरों के विकास का प्रावधान किया गया है.
आज भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी ने माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी एवं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल जी के साथ नेशनल ‘Fisheries Investors & Exporters Conclave-2026’ का शुभारंभ किया। @LalanSingh_1 @spsinghbaghelpr https://t.co/Bx9RTgcK4O— Office of Dr. Mohan Yadav (@drmohanoffice51) October 23, 2026
उत्पादन लक्ष्य: वर्ष 2024-25 में राज्य का फिश प्रोडक्शन करीब 4.50 लाख से 4.95 लाख मीट्रिक टन के बीच पहुंच गया है. इसे अगले 3 वर्षों में बढ़ाकर 10 से 11 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा लगभग 6,000 करोड़ रुपये के मत्स्य निर्यात का लक्ष्य रखा गया है.
केज कल्चर तकनीक: चीन की तरह जलाशयों में वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन के लिए राज्य के बड़े जलाशयों में 1 लाख केज स्थापित करने का लक्ष्य है. रायसेन जिले के बरना जलाशय में 500 केज वाले पहले पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है.
निवेश की तैयारी: फिशरीज सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगभग 7,430 करोड़ के निवेश और एमओयू को मंजूरी दी गई है. जिसमें कुवैत और अन्य निवेशकों के साथ सहयोग शामिल है. मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रदेश सरकार को 40 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी मिले हैं.
मध्य प्रदेश के बड़े डैम पर बनेंगे लाखों ऑटोमेटेड फिश केजेस
मध्य प्रदेश के 4 बड़े डैम इंदिरा सागर, बरगी, बाणसागर और बारना जलाशयों में आधुनिक केज कल्चर और संबंधित सुविधाएं विकसित होंगी. इससे करीब 4 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. केज कल्चर से जलाशयों में जाल के पिंजरों में मछली पालन होगा. एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स और ग्रीनहाउस से सब्जी उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.
वर्ष 2002-03 तक मध्यप्रदेश में मात्र 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा थी, जो आज बढ़कर लगभग 67 लाख हेक्टेयर हो गई है। हमारा लक्ष्य इसे 100 लाख हेक्टेयर तक पहुँचाना है, जिससे किसानों की समृद्धि के साथ मत्स्य पालन को भी नई गति मिलेगी। इसी दिशा में हमारी सरकार ने मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए 1 लाख केज स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 23, 2026
केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को रिजर्वायर फिशरीज क्लस्टर कार्यक्रम में शामिल किया है. इसके तहत रायसेन के सम्राट अशोक सागर यानि हलाली डैम और खंडवा के इंदिरा सागर डैम को मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है. यहां मत्स्य बीज और चारे की उपलब्धता से लेकर मछली उत्पादन, निकासी, प्रसंस्करण, शीत भंडारण, परिवहन और मार्केटिंग तक की व्यवस्था विकसित करने पर जोर रहेगा. वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन और बेहतर प्रबंधन के जरिए यहां उत्पादन बढ़ाने की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है. इन डैम्स पर एक लाख केजेस लगाने और उत्पादन दोगुना करने का टारगेट रखा गया है.
ब्लू इकोनाॉमी से कैसे मजबूत होगी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था
मध्य प्रदेश में समुद्र तट नहीं होने के बावजूद इनलैंड ब्लू इकोनॉमी से राज्य की इकोनॉमी को मजबूत बनाया जाएगा. मत्स्य उद्योग नीति-2026 के माध्यम से राज्य सरकार अपनी विशाल जल संपदा को आर्थिक विकास का मुख्य जरिया बना रही है.
विशाल जल संसाधन: मध्य प्रदेश में लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र (जैसे इंदिरा सागर, बर्गी, बाणसागर, बारना और हजारों तालाब-जलाशय) मौजूद है.
केज कल्चर: राज्य के बड़े बांधों में जाल के पिंजरों (केजेस) के माध्यम से नियंत्रित और बड़े पैमाने पर मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है. जिससे आगामी वर्षों में मछली उत्पादन को 4.50 लाख टन से बढ़ाकर 11 लाख टन करने का लक्ष्य है.
निजी निवेश और नीतियां: मत्स्य उद्योग नीति-2026 के तहत इंटीग्रेटेड फिशिंग मॉडल में निजी निवेश के दरवाजे खोले गए हैं. निवेशकों को सिंगल विंडो पोर्टल की सुविधा दी जा रही है. प्रदेश को इस सेक्टर में बड़े निवेश प्रस्ताव मिल रहे हैं.
आज भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय ‘Fisheries Investors & Exporters Conclave-2026’ का माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन जी एवं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल जी के साथ शुभारंभ करूंगा। इस आयोजन से मत्स्य पालकों की आय बढ़ाने, रोजगार के नए अवसर सृजित करने और प्रदेश को अंतर्देशीय मत्स्य उद्योग का प्रमुख केंद्र बनाने के प्रयासों को गति मिलेगी। हम प्रदेश की जल संपदा को निवेश, आधुनिक प्रसंस्करण और निर्यात से जोड़कर मत्स्य पालन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं।— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 23, 2026
फिश फार्मिंग के साथ अन्य गतिविधियां: सिर्फ मछली पालन तक सीमित न रहकर इसके साथ एक्वापोनिक्स, मोती पालन, हाइड्रोपोनिक्स और बतख पालन को भी शामिल किया गया है.
महिला सशक्तिकरण और स्व-सहायता समूह: अमृत सरोवरों और जलाशयों में मछली पालन के जरिए महिला स्व-सहायता समूहों और मत्स्य सहकारिता समितियों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार: कोल्ड-चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेसिंग यूनिट्स, नेट, और परिवहन सुविधाओं के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साथ अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.
वाटर टूरिज्म का विकास: नर्मदा बेसिन, बांधों और बड़े जलाशयों के आसपास ट्यूनल एक्वेरियम, वॉटर स्पोर्ट्स, ईको-टूरिज्म और रिसॉर्ट्स विकसित किए जा रहे हैं. इससे स्थानीय स्तर पर पर्यटन बढ़ेगा और सर्विस सेक्टर की आय में इजाफा होगा.
मध्य प्रदेश में मीठे पानी में मछली पालन (फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर)
भारत में इनलैंड फिशरीज और फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर यानि मीठे पानी में मछली पालन के विकास में मध्य प्रदेश देश के सबसे तेजी से उभरते राज्यों में से एक है. देश के कुल मछली उत्पादन में 70 प्रतिशत से ज्यादा का योगदान देने वाले अंतर्देशीय मत्स्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश अपनी विशाल जल संपदा और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से बड़ी भूमिका निभा रहा है.
मध्य प्रदेश में मछली उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है. यहां लगभग 4.50 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है. जिससे राज्य में अंतर्देशीय फिश प्रोडक्शन के विकास की अपार संभावनाएं हैं. वर्ष 2022-23 के 3.41 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2025-26 तक राज्य का मत्स्य उत्पादन 4.95 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो चुका है. राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है. अब राज्य सरकार ने अपनी नई एकीकृत मत्स्योद्योग नीति-2026 के तहत अगले 3 वर्षों में मछली उत्पादन को लगभग 10 से 11 लाख टन तक ले जाने का टारगेट रखा है.
मध्य प्रदेश में है एशिया का सबसे बड़ा फिश बीज फार्म
मध्य प्रदेश के मैहर जिले के पोंडी गांव में सरकारी फिशरीज सेंटर स्थित है. क्षेत्रफल के मामले में एशिया का सबसे बड़ा फिश सीड फार्म है. यह लगभग 700 एकड़ में फैला है. यह केंद्र सालाना 42 करोड़ से अधिक उन्नत मछली के जीरे (seedlings) जैसे कतला, रोहू और मृगल फिश का उत्पादन करता है. यह न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के कई अन्य राज्यों के फिश किसानों को भी उन्नत किस्म के बीज की सप्लाई करता है.
केज कल्चर में मध्य प्रदेश लाने जा रहा क्रांति
मध्य प्रदेश पारंपरिक मत्स्य पालन से हटकर आधुनिक और इंटेनसिव एक्वाकल्चर को अपनाने में देश का रोल मॉडल बना है. राज्य सरकार बड़े बांधों और जलाशयों में नियंत्रित मछली पालन के लिए 1 लाख केज (पिंजरे) स्थापित करने जा रही है. रायसेन जिले के बरना जलाशय में पीपीपी मॉडल पर आधारित 500 केज की देश की बड़ी परियोजनाओं में से एक शुरू की गई है. पानी और कम जगह में अधिक उत्पादन देने वाली बायोफ्लॉक तकनीक और रीसर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम को बढ़ावा देकर राज्य ने देश में अपनी अलग पहचान बनाई है.
भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को अंतर्देशीय (इनलैंड) प्रोडक्शन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है. बालाघाट जिला मत्स्य विकास के क्षेत्र में देश भर में पहले स्थान पर आ चुका है. यहां प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और आधुनिक तकनीकों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग देखा गया है.
केज कल्चर को समझिए
केज कल्चर यानि पिंजरे में मछलियों को पालना या उनकी खेती करना. पानी के प्राकृतिक स्रोतों जैसे बांध, जलाशय, या बड़ी नदियों और तालाब में मछली पालने की एक आधुनिक और अत्यधिक उत्पादन की टेक्निक है. इसे पानी में मछली की खेती भी कहा जाता है. इसमें मछलियों को पानी के अंदर एक बड़े तैरते हुए जाल या पिंजरे में कैद करके पाला जाता है.
इसके लिए जलाशय गहरे बांध, बड़ी झीलें या ऐसे जलाशय चुने जाते हैं जहां साल भर कम से कम 5 से 6 मीटर पानी की गहराई बनी रहे. पानी का प्रवाह अच्छा होना चाहिए ताकि मछलियों को लगातार ऑक्सीजन मिलती रहे.इसमें मुख्य रूप से पंगासियस , तिलापिया और कॉमन कार्प जैसी तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियों को पाला जाता है.
केज (पिंजरे) के निर्माण में जीआई पाइप या हाई-डेंसिटी पॉलीथीन के पाइपों की मदद से चौकोर या गोल फ्रेम बनाए जाते हैं. ये फ्रेम पानी की सतह पर तैरते हैं. फ्रेम को पानी के ऊपर टिकाए रखने के लिए प्लास्टिक के एयर-टाइट ड्रम या फ्लोट्स लगाए जाते हैं. फ्रेम के नीचे नायलॉन का एक मजबूत जाल लटकाया जाता है, जो पानी के अंदर पिंजरे की तरह काम करता है. आमतौर पर एक केज का आकार 6×4×4 मीटर या 4×4×4 मीटर का होता है. पिंजरों को हवा या लहरों से बहने से रोकने के लिए भारी पत्थरों या लंगर की मदद से जलाशय के तल से बांध दिया जाता है.
इन केजेस में 40-50 ग्राम वजन की स्वस्थ मछलियां डाली जाती हैं ताकि उनके जीवित रहने की संभावना 90 प्रतिशत से अधिक हो. मछलियां पिंजरे में बंद होती हैं, इसलिए उन्हें उच्च प्रोटीन वाला कृत्रिम तैरता हुआ दाना दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है. केज कल्चर में मछलियां पारंपरिक तालाबों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ती हैं. मात्र 6 से 8 महीने में पंगासियस या तिलापिया मछली का वजन 1 किलोग्राम तक हो जाता है.
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फिश फार्मिंग के लिए सरकार की योजनाएं
भारत में मत्स्य पालकों और मछुआरों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इनमें सबसे बड़ी और प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) है. इस योजना के तहत केज कल्चर, नए तालाब का निर्माण, बायोफ्लॉक यूनिट, मछली का दाना बनाने की मिल और कोल्ड चेन जैसे कई कार्यों के लिए भारी सब्सिडी दी जाती है. सरकारी नियमों के अनुसार, परियोजना की कुल स्वीकृत लागत के आधार पर सब्सिडी दी जाती है.
इनमें सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए कुल लागत की 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है. वहीं हर वर्ग की महिलाओं के लिए 60 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है.
यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है. इसके अलावा मछली बेचने के लिए मोटरसाइकिल, ऑटो (थ्री-व्हीलर), या आइस बॉक्स वाले वाहन खरीदने के लिए के लिए लोन की सुविधा दी जाती है. मछली पालन के दैनिक खर्चों जैसे दाना, बीज, दवाई के लिए बैंक से बेहद कम ब्याज दर पर लोन मिलता है.