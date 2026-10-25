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चीन की राह पर मध्य प्रदेश, ब्लू इकोनॉमी से करेगा दुनिया पर राज, बड़े डैम पर बनेंगे लाखों ऑटोमेटेड फिश केजेस

मध्य प्रदेश ने ब्लू इकोनॉमी से की दुनिया पर राज करने की तैयारी ( ETV Bharat GFX )

हैदराबाद: मध्य प्रदेश में फिशरीज सेक्टर को पारंपरिक तरीके से आगे बढ़ाकर चीन की तर्ज पर आधुनिक बनाकर इंडस्ट्री का रूप देने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए प्रदेश में कई नई योजनाएं और नीतियां लागू की जा रही हैं. प्रदेश में फिश फार्मिंग को पूर्ण उद्योग का दर्जा देकर न केवल ब्लू इकोनॉमी को मुख्य आधार बनाया जाएगा बल्कि इससे चीन के समान दुनिया पर राज करने की तैयारी की जा रही है.

फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में आधुनिक एक्वाकल्चर को बढ़ावा देने, कोल्ड चेन और प्रोसेसिंग हब बनाने के लिए हाल ही में कुवैत की जबेदी अल कुवैत फिशरीज कंपनी के साथ 7430 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं. इससे मध्य प्रदेश के फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट तक सीधी पहुंच मिलेगी. फिश फार्मिंग के क्षेत्र में प्रदेश सरकार को 40 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. फिशरीज के मामले में प्रदेश बड़े पैमाने पर निजी निवेश और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की तैयारी कर रहा है. इस खास रिपोर्ट में जानेंगे कि कैसा है चीन का फिशरीज मॉडल और मध्य प्रदेश में इस मॉडल को अपनाने की कैसे तैयारी की जा रही है.