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मध्य प्रदेश में मंत्री और विधायकों का कटेगा भत्ता, 74 मदों में नहीं मिलेगा कोई भी बजट

मध्य प्रदेश में मंत्रियों और विधायकों के कई भत्तों में होगी कटौती, हेयरकेट, धोबी, भोजन भत्ता सहित 74 मदों में नहीं मिलेगा कोई भी बजट.

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मध्य प्रदेश में मंत्री और विधायकों का कटेगा भत्ता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 8:31 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: राज्य सरकार प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने और बजटीय प्रबंधन को लेकर लगातार कदम उठा रही है. इस दिशा में राज्य सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट में 74 मदों को खत्म करने का निर्णय लिया है. इसके तहत राज्य सरकार ने मंत्रियों-विधायकों को मिलने वाली कई सुविधाओं में भी कटौती कर दी है. राज्य सरकार ने यह कदम वित्त मंत्रालय और सीएजी द्वारा भेजे गए पत्र के बाद उठाया है. राज्य सरकार द्वारा खत्म किए गए कई भत्तों का लाभ मंत्रियों-विधायकों को लंबे समय से मिल रहा था, जबकि मौजूदा दौर में इन भत्तों की उपयोगिता ही खत्म हो गई थी.

74 मदों में नहीं मिलेगा कोई भी बजट

मध्य प्रदेश की बजटीय व्यवस्था में सुधार लाने और इसके राष्ट्रीय लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली के अनुरूप बनाने के लिए वित्त मंत्रालय और सीएजी ने राज्य सरकार को 11 नवंबर 2025 को पत्र भेजा था, इसमें वित्तीय व्यवस्थाओं में सुधार के लिए कई तरह के सुझाव दिए गए थे. इसके बाद वित्त विभाग द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया. समिति ने अब राज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन सौंप दिया है. इनमें बजटीय प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए निर्णय लिया गया कि जो मद वर्तमान समय के हिसाब से प्रसांगिक नहीं है और बजट के प्रावधानों से हटा दिया जाए. आगामी बजट में अब इन शीर्षों में कोई भी बजट प्रावधान न किए जाने का निर्णय लिया गया है.

मंत्रियों विधायकों के कई भत्ते होंगे प्रभावित

इसके आधार पर अब राज्य के आगामी वित्तीय वर्ष 2027-28 में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 74 मदों पर रोक लगा दी गई है. इनमें से 15 मद सिर्फ मंत्रियों और विधायकों के व्यक्तिगत और प्रशासनिक भुगतानों को जुड़े हैं. इनमें आदिवासी क्षेत्र भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, अवकाश यात्रा सुविधा, त्योहार अग्रिम, घटाइये वापसिया त्योहार अग्रिम(Deduct Recoveries - Festival Advance), प्रतिनियुक्ति भत्ता, भोजन भत्ता, धोबी व नाई खर्च, अनाज अग्रिम, संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक भत्ता, मंहगाई वेतन भत्ता, ग्रेड पे शामिल है.

इसके साथ निर्णय लिया गया है कि अब 1 लाख रुपए तक होने वाला खर्च को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रोजमर्रा में ही शामिल किया जाएगा. यानी अब विभागों में टुकडों-टुकड़ों में बड़ी खरीद नहीं की जा सकेगी. दरअसल कई मामलों में सामने आया है कि कूलर-पंखों जैसे छोटे-मोटे सामानों की खरीद जिसकी आयु 3 साल से कम होती है, उन्हें राज्य की संपत्ति में शामिल नहीं किया जाता था और इसकी वजह से बड़ी मात्रा में खरीद हो जाती थी. अब इसके लिए नए प्रावधान किए जा रहे हैं. अब इसे एसेट क्रिएशन के स्थान पर लघु निर्माण और अनुरक्षण के अंतर्गत ही शामिल किया जाएगा.

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