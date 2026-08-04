ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में मंत्री और विधायकों का कटेगा भत्ता, 74 मदों में नहीं मिलेगा कोई भी बजट

मध्य प्रदेश में मंत्री और विधायकों का कटेगा भत्ता ( ETV Bharat )