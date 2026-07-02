ETV Bharat / state

सुंदरलाल पटवा के जमाने की परंपरा क्यों टूटी, हर साल मंत्री क्यों नहीं देते आय की जानकारी

मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा सरकार से चली परंपरा बीजेपी ने क्यों तोड़ी, आखिर हर साल मंत्री क्यों नहीं देते हिसाब, ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

MADHYA PRADESH MINISTERS MLA NOT SUBMITTING ASSET DETAILS IN ASSEMBLY
सुंदरलाल पटवा के जमाने की परंपरा क्यों टूटी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 10:38 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव और उनके परिवार की कथित संपत्ति को लेकर प्रदेश की सियासत में घमासान मचा हुआ है. कांग्रेस इस मुद्दे को मध्य देश की राजधानी से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक उठा चुकी है और अब जल्द ही मुख्यमंत्री आवास घेरने का ऐलान किया है. उधर, अब इस मुद्दे के बाद फिर विधानसभा में संपत्ति का ब्यौरा न सौंपे जाने को लेकर सवाल खड़े किए गये हैं. सवाल उठ रहा है कि विधानसभा में सदस्यों द्वारा ही हर साल संपत्ति का ब्यौरा पेश क्यों नहीं किया जाता, जबकि इस संबंध में विधानसभा में पूर्व में ही संकल्प पारित हो चुका है.

अधिकारी कर्मचारी के लिए नियम, विधायक-मंत्री के लिए क्यों नहीं

मध्य प्रदेश में प्रथम श्रेणी अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक को हर साल अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा पेश करना अनिवार्य है. मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1956 के नियम 19 और मध्य प्रदेश शासकीय सेवक आचरण नियम 1959 के तहत प्रदेश के प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी सेवा के सभी सरकारी कर्मचारियों को हर साल 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच अपनी अचल संपत्ति का लेखा-जोखा राज्य सरकार द्वारा तय फाॅर्मेट में शासन को सौंपना होता है. इसमें अधिकारी कर्मचारियों को स्वयं और परिवार की संपत्ति के बारे में बताना होता है, जैसे संपत्ति कैसे प्राप्त हुई, स्वयं की कमाई से खरीदी गई, विरासत में मिली या फिर उपहार में प्राप्त हुई है. संपत्ति खरीदते समय उसकी कीमत क्या थी और वर्तमान में उसका अनुमानित मूल्य कितना है. साथ ही अचल संपत्ति से कितनी वार्षिक आय प्राप्त हो रही है. जानकारी न देने पर कार्रवाई का भी प्रावधान है.

सुंदरलाल पटवा सरकार से चली परंपरा बीजेपी ने क्यों तोड़ी (ETV Bharat)

विधायकों-मंत्रियों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं

पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डाॅ. गोविंद सिंह कहते हैं कि "जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि अगर जनता के प्रति जवाबदेह हैं, तो यह जवाबदेही आखिर विधायक, मंत्री हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा पेश करने में क्यों नहीं दिखाते. कहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद ही विधायक, मंत्री के बाद लाखों की गाड़ियां दिखाई देने लगती हैं, आखिर अचानक इतना पैसा कहां से आता है. इससे जनता में गलत संदेश जाता है. यदि संपत्ति खरीदी भी जाती है तो फिर विधायक मंत्री अपना लेखा-जोखा भी पेश करें. इसको लेकर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के समय विधानसभा में संकल्प पारित हुआ था, लेकिन इसके बाद भी आज तक किसी भी विधायक मंत्री ने विधानसभा में इसकी जानकारी नहीं दी."

वरिष्ठ पत्रकार केडी शर्मा कहते हैं कि "ऐसा नहीं हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा में पहले कभी मंत्रियों और मुख्यमंत्री द्वारा अपनी संपत्ति का लेखा जोखा न दिया जाता रहा हो. 1990 में सुंदरलाल पटवा सरकार से तो यह सिलसिला लगातार चलता रहा. इसके बाद आई कांग्रेस की सरकार और फिर 2003 तक यह सिलसिला लगातार जारी रहा. साल 2008 में मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चैहान ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा रखा था, लेकिन 2013 के बाद यह सिलसिल धीरे-धीरे खत्म हो गया."

साल 2011 में मध्य प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान, मंत्री जगदीश देवड़ा, अजय विश्नोई, अर्चना चिटनीस, गौरीशंकर बिसेन, उमाशंकर गुप्ता, रामकृष्ण कुसमरिया, पारस जैन, नारायण सिंह कुशवाहा, कन्हैयालाल अग्रवाल, हरिशंकर खटीक, देव सिंह सैयाम, बृजेन्द्र प्रताप सिंह, जय सिंह मरावी, नाना भाऊ मोहोड और मनोहर ऊंटवाल सहित 16 मंत्रियों ने अपनी संपत्ति को लेखा-जोखा पेश किया.
साल 2012 में मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान, मंत्री बाबूलाल गौर, वित्त मंत्री राघव जी, सरताज सिंह, जगदीश देवड़ा, गौरीशंकर बिसेन, तुकोजीराव पवार, करण सिंह वर्मा, उमाशंकर गुप्ता, रामकृष्ण कुसमरिया, नारायण सिंह कुशवाहा, कन्हैयालाल अग्रवाल, हरिशंकर खटीक, बृजेन्द्र प्रताप सिंह, महेन्द्र हार्डिया, नाना भाऊ मोहोड सहित 16 मंत्रियों ने अपनी संपत्ति की जानकारी दी.

साल 2013 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री बाबूलाल गौर, कैलाश विजयवर्गीय, डाॅ. नरोत्तम मिश्रा, लक्ष्मीकांत शर्मा, नागेन्द्र सिंह, जगनाथ सिंह, गौरीशंकर बिसेन, पारस जैन, राजेन्द्र शुक्ला, जयंत मलैया, जगदीश देवड़ा, केएल अग्रवाल, हरिशंकर खटीक, महेन्द्र हार्डिया, नाना भाऊ मोहोड और मनोहर ऊंटवाल सहित 17 मंत्रियों ने अपनी जानकारी पेश की.

साल 2015 में सिर्फ मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया और साल 2017 में गौरीशंकर बिसेन ने अपनी जानकारी विधानसभा में पेश की.

अब सिर्फ चुनाव में दी जा रही जानकारी

हालांकि, विधानसभा के पटल पर हर साल मंत्रियों द्वारा जानकारी न रखे जाने के मामले में बीजेपी कहती है कि जन प्रतिनिधि वैसे भी चुनाव के वक्त पूरी जानकारी सार्वजनिक करते ही हैं. बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी कहते हैं कि "कांग्रेस पार्टी हमेशा इस तरह के सवाल अपनी चोरियों को छिपाने के लिए उठाती है और जब भी कांग्रेस ऐसे सवाल खड़े करती है तो वह यह भूल जाती है कि प्रदेश में हर विधायक, मंत्री अपनी आय-व्यय का ब्यौरा चुनाव में हलफनामे के साथ रखता है और यह सार्वजनिक होता है."

TAGGED:

MADHYA PRADESH NEWS
MADHYA PRADESH MLA ASSET DETAILS
OFFICERS AND EMP FOLLOW ASSET RULE
MP MINISTER MLA NO ASSET DETAILS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.