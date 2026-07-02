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सुंदरलाल पटवा के जमाने की परंपरा क्यों टूटी, हर साल मंत्री क्यों नहीं देते आय की जानकारी

सुंदरलाल पटवा के जमाने की परंपरा क्यों टूटी ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव और उनके परिवार की कथित संपत्ति को लेकर प्रदेश की सियासत में घमासान मचा हुआ है. कांग्रेस इस मुद्दे को मध्य देश की राजधानी से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक उठा चुकी है और अब जल्द ही मुख्यमंत्री आवास घेरने का ऐलान किया है. उधर, अब इस मुद्दे के बाद फिर विधानसभा में संपत्ति का ब्यौरा न सौंपे जाने को लेकर सवाल खड़े किए गये हैं. सवाल उठ रहा है कि विधानसभा में सदस्यों द्वारा ही हर साल संपत्ति का ब्यौरा पेश क्यों नहीं किया जाता, जबकि इस संबंध में विधानसभा में पूर्व में ही संकल्प पारित हो चुका है. अधिकारी कर्मचारी के लिए नियम, विधायक-मंत्री के लिए क्यों नहीं मध्य प्रदेश में प्रथम श्रेणी अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक को हर साल अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा पेश करना अनिवार्य है. मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1956 के नियम 19 और मध्य प्रदेश शासकीय सेवक आचरण नियम 1959 के तहत प्रदेश के प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी सेवा के सभी सरकारी कर्मचारियों को हर साल 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच अपनी अचल संपत्ति का लेखा-जोखा राज्य सरकार द्वारा तय फाॅर्मेट में शासन को सौंपना होता है. इसमें अधिकारी कर्मचारियों को स्वयं और परिवार की संपत्ति के बारे में बताना होता है, जैसे संपत्ति कैसे प्राप्त हुई, स्वयं की कमाई से खरीदी गई, विरासत में मिली या फिर उपहार में प्राप्त हुई है. संपत्ति खरीदते समय उसकी कीमत क्या थी और वर्तमान में उसका अनुमानित मूल्य कितना है. साथ ही अचल संपत्ति से कितनी वार्षिक आय प्राप्त हो रही है. जानकारी न देने पर कार्रवाई का भी प्रावधान है. सुंदरलाल पटवा सरकार से चली परंपरा बीजेपी ने क्यों तोड़ी (ETV Bharat) विधायकों-मंत्रियों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डाॅ. गोविंद सिंह कहते हैं कि "जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि अगर जनता के प्रति जवाबदेह हैं, तो यह जवाबदेही आखिर विधायक, मंत्री हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा पेश करने में क्यों नहीं दिखाते. कहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद ही विधायक, मंत्री के बाद लाखों की गाड़ियां दिखाई देने लगती हैं, आखिर अचानक इतना पैसा कहां से आता है. इससे जनता में गलत संदेश जाता है. यदि संपत्ति खरीदी भी जाती है तो फिर विधायक मंत्री अपना लेखा-जोखा भी पेश करें. इसको लेकर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के समय विधानसभा में संकल्प पारित हुआ था, लेकिन इसके बाद भी आज तक किसी भी विधायक मंत्री ने विधानसभा में इसकी जानकारी नहीं दी."