मध्य प्रदेश में महिलाएं हो रहीं ओवरवेट, इंदौर में सबसे ज्यादा बढ़ा मोटापा, शुगर के मरीज भी बढ़े

मध्य प्रदेश में महिलाएं हो रहीं ओवरवेट, इंदौर में सबसे ज्यादा बढ़ा मोटापा, शुगर के मरीज भी बढ़े
मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में महिलाओं का तेजी से बढ़ा वजन, पुरुषों में भी बढ़ा मोटापे का प्रतिशत, फैट के साथ बढ़ रही शुगर, ग्रामीण इलाकों की अपेक्षा शहरों में जागरुकता कम. भोपाल से ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 2:08 PM IST|
Updated : September 15, 2026 at 2:18 PM IST
भोपाल: कम वजन शरीर से कई रोगों को दूर रखता है. शरीर में जैसे-जैसे मोटापा बढ़ता है, उसके साथ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसे कई दूसरे रोग अपने आप आते जाते हैं. इसको लेकर जागरूकता बढ़ी है, लेकिन इसका जमीनी असर दिखाई नहीं दे रहा. मध्य प्रदेश में महिलाओं और पुरुषों दोनों में मोटापा तेजी से बढ़ा है. खासतौर से पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में मोटापे का प्रतिशत बढ़कर 22.2 फीसदी हो गया है.
इसके साथ ही डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर पीड़ित महिलाओं की संख्या में करीब 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. यह चौंकाने वाला तथ्य नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-6 की रिपोर्ट से सामने आया है. रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में महिलाओं में मोटापे की सबसे अधिक दर इंदौर में रिकॉर्ड की गई है.
पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हो रही मोटापे का शिकार
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-6 की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 15 से 49 साल की 22.2 फीसदी महिलाएं मोटापे का शिकार हैं. यह आंकड़ा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की पिछली रिपोर्ट से 16.6 फीसदी ज्यादा है. रिपोर्ट के आंकड़ों का विश्लेषण करने से पता चला है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं में मोटापे की सबसे ज्यादा समस्या विकसित जिलों में शामिल इंदौर में है. इंदौर में महिलाओं में मोटापे की दर सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई है.
यहां मोटापे का शिकार महिलाओं की संख्या 18 फीसदी बढ़ी है. इसके साथ ही ब्लड शुगर से पीड़ित महिलाओं का प्रतिशत भी करीबन 10 फीसदी बढ़ गया है. इसके अलावा दूसरे नंबर पर राजधानी भोपाल है. जबलपुर में भी महिलाओं में ओवरवेट का प्रतिशत काफी ज्यादा है. इसी तरह ग्वालियर और उज्जैन में भी महिलाओं का वजन सामान्य से अधिक होने का ग्राफ राज्य के औसत से अधिक है.
क्या है मध्य प्रदेश का औसत ग्राफ
रिपोर्ट में बॉडी मास इंडेक्ट (बीएमआई) के आधार पर मोटापे को आंका गया है. इसमें बीएमआई 25 किलोग्राम मीटर से अधिक वाली महिलाओं का आंकड़ा एनएफएचएस 5 के मुकाबले 6 फीसदी तक बढ़ गया है. यानी प्रदेश में महिलाओं में मोटापे का स्तर बढ़ रहा है. हालांकि पुरुषों में भी मोटापे का प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन यह सिर्फ दो फीसदी ही है. मोटापे के साथ प्रदेश में महिला और पुरुषों में ब्लड शुगर के मामले भी बढ़े हैं.
प्रदेश में महिलाओं में 140 से ज्यादा ब्लड शुगर वाली महिलाओं का प्रतिशत भी 5 फीसदी बढ़ गया है. यह महिलाएं ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए दवाएं ले रही हैं. यही स्थिति पुरुषों में भी है. प्रदेश में पुरुषों में 140 से अधिक ब्लड शुगर वाले पुरुषों की संख्या में भी 6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.
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खान-पान की आदत से बदली सेहत
सीनियर डाइटीशियन डॉ. अमीता सिंह कहती हैं कि "रिपोर्ट में महिलाओं में मोटापे के बढ़े हुए आंकड़े चिंताजतक तस्वीर पेश करती है, क्योंकि मोटापा अपने साथ कई रोग भी लेकर आता है. महिलाओं पर पूरे परिवार की भी जिम्मेदारी होती है. जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, वह बताते हैं कि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के खानपान और लाइफस्टाइल में बदलाव हुआ है.
शहरों में घर में खाने के अलावा बाहर का खानपान बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसमें कई गुना ज्यादा कार्बोहाइर्डेट, शुगर, फैट आदि ऐसे तत्व होते हैं, जो मोटापा बढाते हैं. घरों में सुबह पराठे की जगह बिस्किट, टोस्ट ने ले ली है, जो शरीर में नुकसान पहुंचाते हैं. मशीनी सुविधाएं बढ़ने से शारीरिक श्रम कम हुआ है और यही वजह है कि मोटापे का प्रतिशत बढ़ा है और इस वजह से ब्लड शुगर के मरीज भी बढ़े हैं."