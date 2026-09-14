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मध्य प्रदेश में 10 फीसदी छात्रों ने मिक्स लैंग्वेज में दिया MBBS एग्जाम, मेडिकल के हिंदी मिशन पर संकट

मध्य प्रदेश में हिंदी मीडियम से MBBS की पढ़ाई का नहीं दिख रहा उतना असर, 10 प्रतिशत बच्चों ने दी हिंदी-अंग्रेजी मिक्स लैंग्वेज में एग्जाम. विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.

MADHYA PRADESH MBBS IN HINDI
मेडिकल का हिंदी मिशन हुआ फेल! (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 1:47 PM IST

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Updated : September 14, 2026 at 3:07 PM IST

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जबलपुर: मध्य प्रदेश सरकार ने हिंदी माध्यम में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने का एक अनोखा प्रयास शुरू किया था, लेकिन सरकार के इस प्रयास को छात्रों ने लगभग ठुकरा दिया है. किताबें और पढ़ाई हिंदी में उपलब्ध होने के बावजूद 10 प्रतिशत से भी काम छात्रों ने मिक्स लैंग्वेज में परीक्षा दी है. मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति का कहना है कि अभी प्रयोग नया है, धीरे-धीरे स्वीकारता बढ़ेगी.

2022 में हुई थी हिंदी मीडियम से MBBS पढ़ाने की घोषणा

मेडिकल की पढ़ाई शुरुआत से ही अंग्रेजी माध्यम से ही हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है. जिसने एक नया प्रयोग किया था और मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में शुरू करने के लिए पहल की थी. 26 जनवरी 2022 तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की थी, कि मध्य प्रदेश में MBBS की पढ़ाई हिंदी में शुरू की जाएगी.

कुलगुरु ने दी जानकारी (ETV Bharat)

अक्टूबर 2022 में अमित शाह ने किया था औपचारिक शुभारंभ

16 अक्टूबर 2022 को भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई का औपचारिक शुभारंभ किया. देश में पहली बार हिंदी माध्यम में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू होने के रूप में दर्ज हुआ. मध्य प्रदेश में 10 करोड़ रुपए खर्च करके 100 से ज्यादा डॉक्टर ने 3 साल तक मेहनत की और 2025 तक 50000 से ज्यादा पुस्तक हिंदी में ट्रांसलेट की जा चुकी थी, लेकिन इस कवायद का कोई फायदा नहीं मिला. जबलपुर में मेडिकल की पढ़ाई मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के माध्यम से संचालित होती है.

10 प्रतिशत छात्र हिंदी माध्यम से पढ़ रहे

मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलगुरु (कुलपति) डॉ अशोक खंडेलवाल का कहना है कि "हमारा यह प्रयास पूरी मेडिकल की पढ़ाई के इतिहास में पहला प्रयास था. हालांकि इसको उतना रिस्पांस नहीं मिला, जितना हमें उम्मीद थी, लेकिन उनका दावा है कि अभी भी 10% छात्र हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं और जिन छात्रों की अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, उन्हें इन पुस्तकों के माध्यम से काफी सहायता मिल रही है.

MBBS IN HINDI
10 प्रतिशत छात्र हिंदी माध्यम से पढ़ रहे (ETV Bharat)

हिंदी मीडियम से मरीजों की मिलेगा फायदा

अशोक खंडेलवाल का कहना है कि हिंदी माध्यम से एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्रों का फायदा मरीजों को भी मिलेगा. मरीजों से ज्यादा अच्छे तरीके से हिंदी में बातचीत कर सकेंगे और उनको समझ सकेंगे. हालांकि डॉक्टर अशोक खंडेलवाल यह मान रहे हैं कि हिंदी माध्यम की स्वीकार्यता आने में 30 से 40 साल लग जाएंगे." मेडिकल यूनिवर्सिटी के रजिस्टर डॉक्टर पुष्पराज बघेल का कहना है कि "पूरी तरह से हिंदी मीडियम में छात्रों ने पेपर नहीं दिए हैं, लेकिन मिक्स लैंग्वेज में कई छात्रों ने परीक्षाएं दी हैं. धीरे-धीरे छात्रों में हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ रही है."

MP STUDENTS EXAM MIXED LANGUAGE
मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (ETV Bharat)

329000 छात्रों ने चुना था हिंदी माध्यम

2025 में 18 लाख 22 हजार छात्रों ने नीट की परीक्षा दी थी. इसमें से केवल 329000 छात्रों ने ही नीट के लिए हिंदी माध्यम को चुना था. मेडिकल कॉलेज में छात्रों ने कभी हिंदी माध्यम से पढ़ने की मांग नहीं की, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने करोड़ों खर्च करके हिंदी माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई शुरू करवाई. दरअसल ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम के बच्चे ज्यादा पास होते हैं. इसी को देखते हुए हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन समस्या माध्यम की नहीं बल्कि स्कूलों में हो रही पढ़ाई और सुविधा की है.

Last Updated : September 14, 2026 at 3:07 PM IST

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