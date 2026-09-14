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मध्य प्रदेश में 10 फीसदी छात्रों ने मिक्स लैंग्वेज में दिया MBBS एग्जाम, मेडिकल के हिंदी मिशन पर संकट

मेडिकल का हिंदी मिशन हुआ फेल! ( Etv Bharat )