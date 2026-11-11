मध्य प्रदेश को मिलने वाला है नया DGP, मोहन यादव के जाने से पहले हो सकता है ऐलान
मध्य प्रदेश में को जल्द मिल सकता है नया डीजीपी, मुख्यमंत्री मोहन यादव की विदेश यात्रा से पहले हो सकता है ऐलान.ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 8:03 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की 23 नवंबर की विदेश यात्रा के पहले प्रदेश में नए डीजीपी के नाम का फैसला हो जाएगा. डीजीपी कैलाश मकवाना को एक्सटेंशन न मिलने से वे 30 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं. प्रदेश के नए डीजीपी के लिए तीन नामों का पैनल तैयार किया जा रहा है. इसके लिए 20 नवंबर को यूपीएससी ने दोपहर तीन बजे दिल्ली में बैठक बुलाई है. इसमें बैठक में डीजीपी पद के लिए तीन नामों का पैनल तैयार किया जाएगा. इसमें से किसी एक अधिकारी को डीजीपी पद की कमान सौंपी जाएगी.
12 नामों में से 3 नामों का होगा सिलेक्शन
20 नवंबर को बुलाई गई बैठक में यूपीएससी के चेयरमैन या उनके प्रतिनिधि, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल, एसीएस होम संजय शुक्ला, डीजीपी कैलाश मकवाना बैठक में शामिल होंगे. इस बैठक में डीजीपी की रेस में चल रहे 12 अधिकारियों के नामों में से तीन नामों का सिलेक्शन किया जाएगा. राज्य सरकार ने यूपीएससी को 12 आईपीएस अधिकारियों के नाम भेजे थे.
इसमें 1991 बैच के आईपीएस से लेकर 1994 बैच के अधिकारियों के नाम शामिल थे. इस सूची में 1991 बैच के वरुण कपूर, उपेन्द्र जैन, प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, 1992 बैच के पंकज श्रीवास्तव, आदर्श कटियार, जी अखेतो सेमा, 1993 बैच के अनिल कुमार, रवि गुप्ता, 1994 बैच के अनंत कुमार सिंह, मनमीत नारंग, राजाबाबू सिंह, डीपी गुप्ता शामिल हैं.
बैठक में तीन अधिकारियों की सबसे ज्यादा संभवना
बैठक में तीन अधिकारियों के पैनल में सबसे ज्यादा संभावना 1991 बैच के तीन अधिकारियों वरुण कपूर, उपेन्द्र जैन और प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के शामिल होने की है. तीनों ही अधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है. तीन अधिकारियों में यदि वरुण कपूर को डीजीपी बनने का मौका मिला तो वे सिर्फ 6 माह ही डीजीपी के पद पर रह पाएंगे. उनके रिटायरमेंट की तारीख 31 मई 2027 है.
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जबकि उपेन्द्र जैन 31 अगस्त 2027 को रिटायरमेंट की तारीख है. प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव को रिटायरमेंट के लिए दोनों अधिकारियों के मुकाबले अभी सबसे ज्यादा समय है. वे 29 फरवरी 2028 को रिटायर होंगी. वे होमगार्ड की पहली महिला महानिदेशक रह चुकी है. डीजीपी के रूप में उन्हें चुना जाता है, तो वे प्रदेश की पहली महिला डीजीपी होंगी.