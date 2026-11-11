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मध्य प्रदेश को मिलने वाला है नया DGP, मोहन यादव के जाने से पहले हो सकता है ऐलान

मोहन यादव के विदेश दौरे से पहले डीजीपी का ऐलान ( Mohan Yadav X Image )

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की 23 नवंबर की विदेश यात्रा के पहले प्रदेश में नए डीजीपी के नाम का फैसला हो जाएगा. डीजीपी कैलाश मकवाना को एक्सटेंशन न मिलने से वे 30 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं. प्रदेश के नए डीजीपी के लिए तीन नामों का पैनल तैयार किया जा रहा है. इसके लिए 20 नवंबर को यूपीएससी ने दोपहर तीन बजे दिल्ली में बैठक बुलाई है. इसमें बैठक में डीजीपी पद के लिए तीन नामों का पैनल तैयार किया जाएगा. इसमें से किसी एक अधिकारी को डीजीपी पद की कमान सौंपी जाएगी.

12 नामों में से 3 नामों का होगा सिलेक्शन