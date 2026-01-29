ETV Bharat / state

सोनीपत में मध्यप्रदेश के शख्स की हत्या, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के पास मिला शव

सोनीपत में मध्यप्रदेश के शख्स की हत्या का मामला सामने आया है. राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के पास शख्स का शव मिला.

Man murdered in Sonipat
Man murdered in Sonipat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 29, 2026 at 2:02 PM IST

2 Min Read
सोनीपत: नेशनल हाईवे 44 के किनारे शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई. राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के पास शख्स का शव मिला है. शव की सूचना मिलते पर सोनीपत पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंची. मृतक की पहचान मध्यप्रदेश निवासी डी दिवाकर के रूप में हुई है. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

मध्यप्रदेश के शख्स की सोनीपत में हत्या: सोनीपत पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया है कि गला दबाकर शख्स की हत्या की गई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है. मृतक के परिजनों को मामले की सूचना दे दी गई है. हमलावर की तलाश जारी है. शख्स की हत्या किसने और क्यों की. इसका अभी तक पता नहीं चला पाया है.

सोनीपत में मध्यप्रदेश के शख्स की हत्या, (Etv Bharat)

आरोपियों की तलाश जारी: राई थाना प्रभारी जसपाल सिंह ने बताया "नेशनल हाईवे-44 पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के पास एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने प्रारंभिक जांच में पाया कि व्यक्ति की गला घोंटकर हत्या की गई है. मृतक की पहचान मध्यप्रदेश निवासी डी दिवाकर के रूप में हुई है और परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर सख्त सजा दिलवाई जाएगी."

