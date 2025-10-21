ETV Bharat / state

विदिशा से केदारनाथ-अमरनाथ तक पैदल यात्रा पर दीपक, गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने का संकल्प

गौमाता के लिए लंबी यात्रा : कभी गांव में मजदूरी कर परिवार का पेट पालने वाले दीपक ने अब आस्था को अपना जीवन बना लिया है. 2024 में उन्होंने विदिशा से अयोध्या तक की पद यात्रा 30 दिन में पूरी की थी. इसके बाद रामदेवरा की यात्रा 43 दिन में पूरी की. अब उनका तीसरा और सबसे लंबा संकल्प ढाई साल की यात्रा है. दीपक हर गांव, हर मंदिर में यही संदेश देते हैं कि गायों के लिए हर इलाके में गौशाला होनी चाहिए. सड़कों पर मरती गायें हमारी संवेदनहीनता का प्रतीक बन चुकी हैं और दीपक इस सोच को बदलना चाहते हैं. जब तक गाय सुरक्षित नहीं होंगी, तब तक हमारी संस्कृति अधूरी है.

हर पड़ाव पर गौसेवा का संदेश : दीपक अब तक रतनगढ़ माता और पीताम्बरी मां के दर्शन कर चुके हैं. भरतपुर पहुंच कर उन्होंने लक्ष्मण जी और श्री बांके बिहारी जी के चरणों में नमन किया. यहां से उनका सफर मथुरा-वृंदावन होते हुए केदारनाथ, अमरनाथ तक पहुंचेगा. वे बताते हैं कि इस यात्रा में उनका कोई तय ठिकाना नहीं जहां मंदिर मिलता है, वहीं रात बिताते हैं, एक वक्त भोजन करते हैं. बाकी समय भजन और ध्यान में बीतता है.

भरतपुर : धूप, बारिश और थकान की परवाह किए बिना श्रद्धा की राह पर निकले विदिशा (मध्य प्रदेश) के दीपक विश्वकर्मा इन दिनों गौमाता को 'राष्ट्रमाता' का दर्जा दिलाने के संकल्प के साथ पैदल यात्रा पर हैं. अब तक 115 दिन से लगातार कदम दर कदम चल रहे दीपक का यह तपस्वी सफर केदारनाथ और अमरनाथ तक पहुंचेगा. बिना किसी खर्चे और सुविधा के शुरू हुई यह यात्रा करीब ढाई साल में पूरी होगी. दीपक मंदिरों में रुककर एक समय का भोजन करते हैं और हर पड़ाव पर गौसेवा का संदेश फैलाते जा रहे हैं.

पैदल यात्रा पर दीपक (ETV Bharat GFX)

मंदिर में रात, एक वक्त भोजन : दीपक ने बताया कि वो हर रात किसी न किसी मंदिर में गुजारते हैं. वहीं पर एक वक्त भोजन करते हैं और हर सुबह आगे के सफर पर निकल जाते हैं. आगे भी उनकी यात्रा अमरनाथ तक ऐसे ही जारी रहेगी. दीपक का जीवन शुरू से संघर्षों से भरा रहा है. वे पहले गांव में मजदूरी करते थे, लेकिन 2024 में जब उन्होंने पहली बार विदिशा से अयोध्या की पद यात्रा की तो यह सफर उनके जीवन का मोड़ बन गया. वह यात्रा उन्होंने 30 दिन में पूरी की थी. इसके बाद उन्होंने रामदेवरा (जैसलमेर) की पदयात्रा की, जो 43 दिन में पूरी हुई. इन यात्राओं ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि अगर नीयत पवित्र हो और मन दृढ़ तो कोई दूरी बड़ी नहीं. अब वे तीसरी और सबसे लंबी यात्रा पर हैं, जो ढाई साल चलेगी.

मंदिर में गुजारते हैं रात, खाते हैं खाना (ETV Bharat Bharatpur)

जीरो खर्चे में यात्रा : दीपक ने बताया कि उनकी पूरी यात्रा शून्य खर्चे में चल रही है. वे जहां भी पहुंचते हैं, वहां मंदिरों के पुजारी या श्रद्धालु उन्हें भोजन करवा देते हैं. रात वे मंदिर के किसी कोने में सो जाते हैं, कभी जमीन पर, कभी चबूतरे पर तो कभी मंदिर के बरामदे में. वे कहते हैं कि जो भी मिलता है, वही प्रसाद है. दीपक सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाते हैं. स्नान के बाद प्रार्थना करते हैं और फिर अपनी यात्रा की अगली दिशा तय करते हैं.

गांव-गांव जाकर देते हैं गौमाता के संरक्षण के लिए संदेश (ETV Bharat Bharatpur)

दीपक हर गांव और कस्बे में रुककर लोगों से बातचीत करते हैं. गौमाता के सम्मान और संरक्षण की अपील करते हैं. कई जगह ग्रामीण उनके साथ कुछ दूरी तक चलने भी लगते हैं. दीपक का यह सफर केवल पैरों की थकान नहीं, बल्कि आस्था की अग्नि परीक्षा है. वे बिना मोबाइल, बिना सहायता और बिना किसी प्रचार के यह यात्रा कर रहे हैं. रास्ते में मिलने वाले श्रद्धालु उनकी मदद करते हैं. उनका कहना है कि वो किसी संगठन या संस्था से नहीं जुड़े हैं, केवल गौमाता के नाम पर यह यात्रा कर रहे हैं. उनकी इच्छा है कि हजारों लोग इस अभियान से जुड़ें.