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कुर्सियां खाली तो फैसले भी अटके, मानवाधिकार आयोग से लेकर रेरा तक कार्यवाहक के भरोसे

मध्य प्रदेश में प्रमुख आयोगों और बोर्डों की कार्यप्रणाली में लगी जंग. हजारों मामले पेडिंग. न कोई सुनवाई करने वाला और न फैसले करने वाला.

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प्रमुख आयोग और बोर्ड में कुर्सियां खाली, फैसले भी अटके (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 4:32 PM IST

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भोपाल : मध्य प्रदेश में सुशासन और प्रशासनिक सुधार के बड़े दावों के बीच जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है. कई महत्वपूर्ण नियामक, सलाहकार संस्थान और आयोग लंबे समय से स्थायी नेतृत्व की कमी से जूझ रहे हैं. बता दें कि मानवाधिकार आयोग बीते 5 वर्षों से कार्यवाहक अध्यक्ष के सहारे है तो रेरा, विद्युत नियामक और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे बड़े विभागों में भी शीर्ष पद ही खाली हैं. स्थायी नेतृत्व न होने से नीतिगत फैसले पूरी तरह अटक गए हैं और हजारों शिकायतें फाइलों में दबी पड़ी हैं.

5 साल से फुल टाइम अध्यक्ष का इंतजार

प्रदेश में मानवाधिकारों की रक्षा करने वाला मुख्य आयोग खुद प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है. मानव अधिकार आयोग में पिछले करीब पांच वर्षों से कोई नियमित अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ है. वर्तमान में यह आयोग एपी सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाकर चलाया जा रहा है. स्थायी अध्यक्ष न होने के कारण आयोग में लगभग 5 हजार शिकायतें लंबित पड़ी हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित अध्यक्ष न होने से न्यायिक मामलों और महत्वपूर्ण निर्णयों पर सीधा असर पड़ता है.

रेरा में न्याय की आस में भटक रहे लोग

रियल एस्टेट सेक्टर की निगरानी करने वाले रेरा में भी हालात बेहद चिंताजनक हैं. रेरा में अप्रैल महीने से अध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ है. इतना ही नहीं, रेरा अपीलीय ट्रिब्यूनल का कार्यकाल भी मार्च में समाप्त हो चुका है. इन दोनों महत्वपूर्ण संस्थाओं को मिलाकर फिलहाल 450 से अधिक मामले लंबित चल रहे हैं. हालांकि रेरा में दो सदस्यों की मौजूदगी के कारण जैसे-तैसे नियमित सुनवाई की औपचारिकता पूरी की जा रही है.

बिजली दरों और उपभोक्ता हितों के फैसले अटके

विद्यृत नियामक आयोग आम जनता और बिजली कंपनियों से जुड़ा संवेदनशील आयोग पिछले 17 महीनों से बिना मुखिया के चल रहा है. अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण बिजली दर निर्धारण, वितरण कंपनियों के नियमन और उपभोक्ता हितों से जुड़े कई बड़े नीतिगत निर्णय प्रभावित हो रहे हैं. वर्तमान में गोपाल श्रीवास्तव को कार्यवाहक अध्यक्ष का प्रभार सौंपकर काम चलाया जा रहा है.

प्रभारी के हवाले पर्यावरण की सुरक्षा

पर्यावरण और बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले इस महत्वपूर्ण बोर्ड में भी वर्षों से नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जा सकी है. नतीजतन पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सभी जरूरी और नीतिगत फैसले फिलहाल प्रभारी व्यवस्था के तहत ही लिए जा रहे हैं. वर्तमान में बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल संभाल रहे हैं.

गठन के बाद से ही हो रही उपेक्षा

प्रशासनिक सुधार एवं पुनर्गठन आयोग को शासन व्यवस्था में सुधार और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से गठित किया गया था. लेकिन अब तक इस आयोग को कभी नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति ही नहीं हुआ. गठन के बाद से ही यहां नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है और वर्तमान में सदस्य एसएन मिश्रा को अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

मानव अधिकार आयोग में पूर्णकालिक अध्यक्ष होना आवश्यक

मानव अधिकार आयोग के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष मनोहर ममतानी के अनुसार "​आयोग में जो भी पद निर्धारित होते हैं, वे काफी गहन मंथन के बाद ही बनाए जाते हैं. इसलिए मानव अधिकार आयोग में पूर्णकालिक अध्यक्ष का होना अत्यंत आवश्यक है. एक पूर्णकालिक अध्यक्ष अपने दृष्टिकोण के आधार पर मजबूत निर्णय लेता है, जो पूरी तरह प्रभावी होते हैं. इसके अलावा वे न्यायिक प्रक्रिया और कानून से जुड़े गंभीर मसलों को कहीं अधिक बेहतर और गहराई से समझ सकते हैं, जिससे पीड़ितों को सही मायनों में न्याय मिल पाता है."

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