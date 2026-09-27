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मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सोया स्टेट कौन! बारिश के मिजाज से फीकी होती पीले सोने की चमक

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सोया स्टेट कौन? ( ETV Bharat GFX )

हैदराबाद/रतलाम: देश के सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक राज्यों में शामिल मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन इस बार कम बारिश की वजह से एक बार फिर प्रभावित हो रहा है. शुरुआत में अच्छी फसल के बाद अब सोयाबीन की हालत बिगड़ रही है. मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन मालवा में ही होती है. उज्जैन जिला प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन की पैदावार करता है. इसके बाद धार का नंबर आता है. मध्य प्रदेश में एक दर्जन से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां औसत से कम बारिश हुई है और इसी के चलते यहां सोयाबीन की फसल तबाह हो रही है. खासतौर पर पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जिले सूखे की चपेट में हैं.

मालवा क्षेत्र की बात करें तो यहां इस साल हुई कम बारिश की वजह से सोयाबीन का उत्पादन गिरा है. वहीं, येलो मौजेक वायरस और अन्य बीमारियों की वजह से भी सोयाबीन की गुणवत्ता भी खराब हुई है.

मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं जल्दी बुवाई हुई सोयाबीन की हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है लेकिन उत्पादन 2 से 3 क्विंटल प्रति बीघा ही मिल पा रहा है. उत्पादन कम होने के साथ ही सोयाबीन की गुणवत्ता भी इस वर्ष अच्छी नहीं मिल पा रही है. जिसके चलते सोयाबीन के दाम भी समर्थन मूल्य से कम पर बने हुए हैं.

मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र सोयाबीन की खेती के लिए सबसे प्रसिद्ध है. प्रदेश में सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन उज्जैन जिले में होता है. यहां की काली उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु इसके उत्पादन में मदद करती है. उत्पादन और रकबे के मामले में धार दूसरे स्थान पर आता है. इसके अलावा इंदौर, देवास, सीहोर, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, रायसेन और विदिशा सोयाबीन के बड़े उत्पादक जिलों में शुमार होते हैं.

ऐसे ही कुछ हालात के चलते देश के सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश से पिछले साल यानि 2024-25 में सोया स्टेट का ताज छिन गया था और महाराष्ट्र राज्य पहले स्थान पर पहुंच गया था. अब इस बार भी दोनों राज्यों में वैसे ही हालात बन रहे हैं और दोनों राज्यों में किसे सोया स्टेट का दर्जा मिलेगा.

ऐसे ही कुछ हालात इस साल महाराष्ट्र में भी दिख रहे हैं. यहां लगभग 20 जिलों में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं. कई जिलों में लगभग महीने भर से बारिश नहीं हुई है. इसके चलते महाराष्ट्र के भी कई जिलों में सोयाबीन की फसल सूखने लगी है तो कई जिलों में सोयाबीन की फसल खराब हो चुकी है. ऐसे में यहां कई किसान सोयाबीन की खराब हो रही फसलों पर ट्रैक्टर चला रहे हैं तो कई किसान जानवरों को फसल खिला रहे हैं. ये दोनों ही राज्य देश में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार करते हैं.

शुरुआत में अच्छी फसल के बाद बिगड़ी सोयाबीन की हालत

मध्य प्रदेश में हर साल लगभग 52 लाख से 66 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की खेती होती है. इस वर्ष लगभग 52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की फसल बोई गई है. शुरुआत में सोयाबीन की अच्छी फसल को देखकर बेहतर उत्पादन का पूर्वानुमान लगाया गया था लेकिन अगस्त और सितंबर के महीने में बारिश के उतार-चढ़ाव के चलते सोयाबीन उत्पादन का पूर्वानुमान गड़बड़ा गया है.

मध्य प्रदेश में सोयाबीन का रकबा और पैदावार (ETV Bharat GFX)

मध्य प्रदेश में 2024-25 में सोयाबीन की पैदावार (Department of Agriculture and Farmers Welfare)

'सोयाबीन के नहीं मिल रहे सही दाम'

रतलाम के करमदी गांव के किसान राजेश पुरोहित ने बताया, "मालवा क्षेत्र में कई जगह सोयाबीन हार्वेस्टिंग का कार्य शुरू हो गया है लेकिन उत्पादन आशा के अनुसार नहीं मिल रहा है. डेढ़ क्विंटल प्रति बीघा से अधिकतम 3 क्विंटल प्रति बीघा तक ही उत्पादन प्राप्त हो रहा है. जबकि इस बार 4 क्विंटल से अधिक उत्पादन प्रति बीघा मिलने की उम्मीद थी. नई सोयाबीन के दाम भी काम मिल रहे हैं जिसकी मुख्य वजह सोयाबीन की क्वालिटी खराब होना है. अगले वर्ष के लिए बोने के लायक सोयाबीन भी नहीं हो पाया है."

मध्य प्रदेश में सोयाबीन की पिछले 5 साल में पैदावार (ETV Bharat GFX)

बारिश नहीं होने से सोयाबीन की पैदावार रुकी (ETV Bharat)

रतलाम के किसान चंदर सिंह ने बताया, "इस बार सोयाबीन के दाने छोटे-छोटे रह गए हैं. बारिश की कमी की वजह से अच्छी खासी फसल खराब हो गई है." एक अन्य किसान घनश्याम पाटीदार का कहना है, "येलो मोजैक वायरस की वजह से भी सोयाबीन की फसल खराब हुई है. अच्छी क्वालिटी का सोयाबीन नहीं होने की वजह से मंडी में भी 3800 से 4200 रुपए प्रति क्विंटल ही नया सोयाबीन बिक रहा है."

रतलाम में सोयाबीन की फसल हो रही खराब (ETV Bharat)

कृषि विभाग के उपसंचालक बीएस अर्गल ने बताया, "मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में इस साल बारिश की कमी रही है. जिसका असर खरीफ की फसल के उत्पादन पर पड़ सकता है. इस क्षेत्र में सर्वाधिक बोई जाने वाली सोयाबीन की फसल में दाना भरने की अवस्था में बारिश की कमी रही है. जिसकी वजह से अपेक्षित उत्पादन प्राप्त नहीं हो सकेगा. हालांकि अभी हार्वेस्टिंग की शुरुआत हुई है. फसल को लेकर सही आंकड़े अक्टूबर महीने के अंत तक प्राप्त हो सकेंगे."

मालवा में बारिश ने रोकी सोयाबीन की पैदावार (ETV Bharat)

'गुणवत्ता खराब होने की वजह से एमएसपी से नीचे बिक रहा सोयाबीन'

मध्य प्रदेश में सोयाबीन की हारवेस्टिंग शुरू हो चुकी है और नई सोयाबीन की आवक मंडी में भी शुरू हो गई है. नमी और खराब गुणवत्ता वाले सोयाबीन के दाम 4000 प्रति क्विंटल से नीचे मिल रहे हैं.

सोयाबीन के पत्ते पीले पड़े (ETV Bharat)

सोयाबीन व्यापारी नरेंद्र जैन ने बताया, "सोयाबीन में नमी बहुत अधिक आ रही है. मजदूर महंगे होने की वजह से किसान हार्वेस्टर द्वारा सोयाबीन की कटाई करवा रहे हैं. जिसके चलते सोयाबीन के दोनों की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है. यही वजह है कि सोयाबीन एमएसपी से नीचे बिक रही है."

मध्य प्रदेश में सोयाबीन की 2025-26 में एमएसपी 5328 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है. वहीं 2026-27 के लिए 5708 रुपए एमएसपी निर्धारित की गई है.

पिछले साल मध्य प्रदेश से छिन चुका है सोया स्टेट का ताज

देश के सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश से पिछले साल यानि 2024-25 में सोया स्टेट का ताज छिन चुका है. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग,भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में देश में महाराष्ट्र सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया था. महाराष्ट्र ने 2024-25 में लगभग 73.7 लाख टन सोयाबीन का उत्पादन किया था,जो भारत के कुल सोयाबीन उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा यानि 48.27 प्रतिशत रहा था. महाराष्ट्र में सोयाबीन की बड़े क्षेत्र में खेती होती है. वहीं मध्य प्रदेश ने साल 2024-25 में 53.85 लाख टन सोयाबीन का उत्पादन किया था. खास बात ये है कि 2024-25 में महाराष्ट्र का रकबा कम था जबकि मध्य प्रदेश का रकबा ज्यादा था.

भारत में सोयाबीन उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य (2024-25) (ETV Bharat GFX)

देश में सोयाबीन प्रोडक्शन (Department of Agriculture and Farmers Welfare)

देश में सोयाबीन उत्पादक राज्य (Department of Agriculture and Farmers Welfare)

महाराष्ट्र के कई जिलों में सूखे के हालात

महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा सोयाबीन उत्पादन के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं. यह फसल महाराष्ट्र के वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है. हालांकि इस साल महाराष्ट्र में भी लगभग 20 जिलों में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं. कई जिलों में लगभग महीने भर से बारिश नहीं हुई है. इसके चलते कई जिलों में सोयाबीन की फसल सूखने लगी है तो कई जिलों में सोयाबीन की फसल खराब हो चुकी है. ऐसे में यहां कई किसान सोयाबीन की खराब हो रही फसलों पर ट्रैक्टर चला रहे हैं तो कई किसान जानवरों को फसल खिला रहे हैं.

भारत में सोयाबीन उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य (2023-24) (ETV Bharat GFX)

मध्य प्रदेश में सोयाबीन पैदावार (Department of Agriculture and Farmers Welfare)

साल 2024-25 में मध्य प्रदेश में 53.85 लाख टन उत्पादन

मध्य प्रदेश की बात करें तो लंबे समय तक देश में सोया स्टेट का दर्जा हासिल रहा है. वर्तमान में यह दूसरा सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है. साल 2024-25 में मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन तेजी से घटा और लगभग 53.85 लाख टन उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया. इसके पहले देश में मध्य प्रदेश सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य था. साल 2025-26 की बात करें तो इस साल भी मध्य प्रदेश का कुल सोयाबीन उत्पादन खराब मानसून की वजह से घट सकता है.

देश में सोयाबीन की पिछले 5 साल में पैदावार (ETV Bharat GFX)

मध्य प्रदेश में 2025-26 में सोयाबीन फसल के अनुमानित आंकड़े (Department of Agriculture and Farmers Welfare)

सोयाबीन पैदावार में राजस्थान तीसरा तो कर्नाटक चौथा प्रमुख राज्य

राजस्थान की बात करें तो यह देश में तीसरे स्थान पर है. साल 2024-25 में राजस्थान लगभग 11.75 लाख टन उत्पादन के साथ तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था. सोयाबीन की खेती मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिण-पूर्वी भागों में की जाती है. कर्नाटक भारत में सोयाबीन उत्पादन करने वाले शीर्ष राज्यों में चौथे स्थान पर रहा. जिसने 2024-25 में लगभग 4.83 लाख टन सोयाबीन का उत्पादन किया. कर्नाटक दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है. 2024-25 में भारत के प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्यों में गुजरात पांचवें स्थान पर रहा, यहां लगभग 4.58 लाख टन सोयाबीन का उत्पादन हुआ. गुजरात के कुछ हिस्सों में सोयाबीन की खेती एक महत्वपूर्ण तिलहन फसल के रूप में की जाती है.

देश में 2023-24 में सोयाबीन की पैदावार (Department of Agriculture and Farmers Welfare)

देश में 2025-26 में सोयाबीन फसल के अनुमानित आंकड़े (Department of Agriculture and Farmers Welfare)

साल दर साल बढ़ रहा देश में सोयाबीन का उत्पादन

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पिछले 5 साल के आंकड़ों को देखें तो हर साल सोयाबीन का उत्पादन बढ़ता जा रहा है. देश में पिछले साल 2024-25 में भारत में सोयाबीन का उत्पादन रिकॉर्ड 152.68 लाख टन दर्ज किया गया था. यह उत्पादन साल 2023-24 में 130.62 लाख टन था तो 2022-23 में 149.85 लाख टन उत्पादन दर्ज किया गया था. 2021-22 में उत्पादन 129.87 लाख टन था तो 2020-21 में यह 126.10 लाख टन था.

मध्य प्रदेश में 2024-25 में सोयाबीन की पैदावार (Department of Agriculture and Farmers Welfare)

महाराष्ट्र में 2024-25 में सोयाबीन की पैदावार (Department of Agriculture and Farmers Welfare)

भारत में सोयाबीन का उत्पादन मुख्य रूप से 3 राज्यों में केंद्रित है, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 90% से अधिक हिस्सा पैदा करते हैं. भारत में सोयाबीन की औसत राष्ट्रीय उत्पादकता लगभग 950 से 1100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीच रहती है. हालांकि,अलग-अलग राज्यों में सिंचाई सुविधाओं, मिट्टी की गुणवत्ता और मौसम के प्रभाव के कारण इसमें अंतर देखा जा सकता है.

देश में सोयाबीन उत्पादक राज्य (Department of Agriculture and Farmers Welfare)

हर राज्य में अलग-अलग है प्रति हेक्टेयर पैदावार

सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SOPA) और कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, प्रमुख राज्यों की औसत उत्पादकता (प्रति हेक्टेयर पैदावार) अलग-अलग है. महाराष्ट्र में 1100 से 1170 किग्रा प्रति हेक्टेयर पैदावार है. महाराष्ट्र का लातूर और अमरावती संभाग उत्पादकता के मामले में काफी आगे है. यहां औसत उपज 1200 से 1285 किग्रा प्रति हेक्टेयर तक पहुंच जाती है. मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां 850 से 930 किग्रा प्रति हेक्टेयर पैदावार है. सबसे बड़ा बुवाई क्षेत्र होने के बावजूद यहां का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है. कीटों के प्रभाव और मौसम की अनिश्चितता के कारण यहां की औसत उत्पादकता थोड़ी कम रहती है.

देश में सोयाबीन की पैदावार (Department of Agriculture and Farmers Welfare)

राजस्थान की बात करें तो 950 से 1020 किग्रा प्रति हेक्टेयर पैदावार है. कोटा, बारां और झालावाड़ में पैदावार अच्छी होती है लेकिन वर्षा आधारित खेती होने के कारण यहां भी मानसूनी उतार-चढ़ाव का असर देखा जाता है. गुजरात में 1050 से 1150 किग्रा प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है. यहां अनुकूल मौसम और बेहतर कृषि प्रबंधन के कारण उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहती है. तेलंगाना की बात करें तो यहां 1400 से 1480 किग्रा प्रति हेक्टेयर पैदावार है. बेहतर सिंचाई सुविधाओं और आधुनिक कृषि पद्धतियों के कारण तेलंगाना में सोयाबीन की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता देश में सबसे अधिक दर्ज की जाती है.