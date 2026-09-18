रतलाम में कम बारिश से रूठी नदियां, टूटने लगी मलेनी, कुड़ैल और जामड़ नदी की जलधारा
मध्य प्रदेश में कम बारिश ने बढ़ाई चिंता, रतलाम में नदियां सहित कई जलाशय खाली, कम हुआ पानी का बहाव. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 8:27 PM IST
रतलाम: मानसून का अंतिम दौर चल रहा है और मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई भी नजदीक है. ऐसे में पश्चिम मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में पिछले साल की अपेक्षा बेहद कम बारिश हुई है. जिसकी वजह से यहां की नदियां और जल स्रोत खाली हो गए हैं. यहां मलेनी, कुड़ैल और जामड़ जैसी छोटी नदियों में पानी का बहाव लगभग थम गया है. माही और चंबल जैसी बड़ी नदियों में भी पानी का बहाव बेहद कम है. वहीं, रतलाम के प्रमुख जलाशय धोलावाड़, कनेरी, डेरी और कुंडाल डैम भी पूरी क्षमता के साथ नहीं भर पाए हैं. ऐसे में यदि अंतिम दौर में अच्छी बरसात नहीं हुई तो जिले में सूखे जैसे हालात बन सकते हैं.
रतलाम जिले से बहने वाली नदियों की क्या है स्थिति
इस वर्ष अल नीनो से सर्वाधिक प्रभावित जिलों की सूची में मध्य प्रदेश का रतलाम जिला शामिल है. रतलाम जिले में 18 सितंबर तक कुल 22 इंच बारिश दर्ज हुई है. जो कि जिले की औसत 36.5 इंच बारिश से 14 इंच कम है. बीते साल 18 सितंबर तक हुई बारिश की आधी वर्षा भी रतलाम जिले में नहीं हुई है. रतलाम में बहने वाली बड़ी नदियों में माही और चंबल नदियां शामिल है. इन दोनों प्रमुख नदियों में जल का प्रवाह बेहद कम है. बारिश के मौसम में दोनों नदियां लबालब भरी होती है, लेकिन इस बार इनके किनारे सूखे दिखाई दे रहे हैं.
वहीं, बारिश के मौसम में बहने वाली मलेनी , कुड़ैल, जामड़, रोजड़ और पिंगला नदी में जलधारा टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है. गुणावद में मलेनी नदी का प्रवाह लगभग रुक चुका है. नदी में चट्टाने और रेत के टीले टापू की तरह नजर आने लगे हैं. यहां नदी पर बना डैम लगभग आधा ही भर पाया है. कुड़ैल नदी में भी जल प्रवाह थम चुका है. बांगरोद के पास नदी का बहाव ना के बराबर है. पिपलोदा क्षेत्र में बहने वाली रोजड़ नदी और रिंगनोद के पास बहने वाली पिंगला नदी में एक भी बार बाढ़ नहीं आई है. दोनों ही नदियों की जलधारा रुकने लगी है.
रतलाम जिले के जलाशयों में कितना पानी
कम बारिश होने की वजह से बरसात ही नदी और नालों में पानी नहीं आया है. जिसकी वजह से यहां के जलाशयों में भी पानी कम मात्रा में ही जमा हुआ है. सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एनपी देव ने बताया कि "इस साल बारिश बहुत कम हुई है और सभी प्रमुख जलाशयों में पानी कम है. रतलाम का मुख्य जलाशय धोलावाड़ औसत क्षमता 395 मीटर से करीब 5.5 मीटर खाली है. यहां से इस वर्ष से सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाएगा.
केवल रतलाम शहर के लिए पीने का पानी ही इस डैम से उपलब्ध हो पाएगा. डेरी डैम से भी इस वर्ष सिंचाई के लिए कम मात्रा में ही पानी मिल पाएगा. कुंडाल एवं कनेरी डैम भी इस साल पूरे नहीं भरे हैं. जिसकी वजह से यहां भी सिंचाई को लेकर समस्या आएगी. जिले के प्रमुख जलाशय बैराज और बड़े तालाब में इस वर्ष अब तक 50 से 75% जल धारण क्षमता ही पूर्ण हो पाई है."
प्रमुख तालाब भी सूखे
सिंचाई विभाग के आंकड़ों के अनुसार "रतलाम जिले में लघु और बड़े 102 तालाब और 23 बैराज हैं. जिनमें इस साल अब तक की स्थिति में 31.31 प्रतिशत ही जल भराव हो सका है. रतलाम जिले के करमदी, जड़वासा, सैलाना, कालूखेड़ा, केरवास, आंबा और शिवगढ़ तालाब में भी इस वर्ष पर्याप्त पानी संचय नहीं हो पाया है."
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किसानों को कैसे मिलेगा सिंचाई का पानी
सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एनपी देव ने बताते हैं कि "इस साल कम बारिश होने की वजह से सिंचाई विभाग के अंतर्गत आने वाले प्रमुख जलाशय और जल संरचनाएं क्षमता से बेहद कम भर पाए हैं. इसकी वजह से आगामी रबी सीजन में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पाएगा. बारिश के अंतिम दौर से ही अब उम्मीद है कि जलस्तर में सुधार हो."
बहरहाल सितंबर के महीने में लबालब रहने वाले नदी नाले और जलाशय इस बार पानी के लिए तरस गए हैं. वहीं, रतलाम जिले में अल नीनो का प्रभाव अब स्पष्ट दिखाई देने लगा है. जिससे आगामी समय में सूखे जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं.