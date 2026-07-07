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डिफेंस ग्रोथ में मध्य प्रदेश की एंट्री, लॉन्ग रेंज मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाएगी भारत की ताकत

शिवपुरी का डिफेंस प्लांट केवल मध्य प्रदेश का पहला प्लांट नहीं है. साउथ एशिया में भी इसकी गिनती बडे़ डिफेंस प्लांट के तौर पर हो रही है. जिस समय भारत और इंडोनेशिया के बीच जकार्ता में हाल ही में रक्षा समझौते हुए हैं. जब तय हुआ है कि इंडोनेशिया भारत से ब्रम्होस सुपरसोनिक क्रूज मिसाईल के साथ साथ एयर टू एयर मिसाइलें भी खरीदेगा. तब मध्य प्रदेश में ये डिफेंस प्लांट, ये उम्मीद जगाता है कि कितना मजबूत होने जा रहा है.

इस प्रोजेक्ट के जरिए सीधे तौर पर 5 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा. 2 हजार नई नौकरियां यहां के नौजवानों को मिलेंगी. इसके अलावा 10 हजार से ज्यादा इनडायरेक्ट रोजगार पैदा होंगे. उन्होंने कहा कि शिवपुरी के साथ डिफेंस का नया चैप्टर शुरु होगा. यहां बनी मिसाईलें दुश्मन के देश तक मारक क्षमता रखेगी.

ग्वालियर का इलाका औद्योगिक विकास के लिहाज से हमेशा से हाशिए पर रहा है. इसलिए शिवपुरी में 2,500 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट से उम्मीद बंधी है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि इस यूनिट को केवल डिफेंस उपकरणों के प्रोडक्शन तक सीमित ना किया जाए. ये यूनिट ग्वालियर क्षेत्र की इकॉनोमी पर भी प्रभाव डालेगी.

ये सामरिक ताकत के लिए ये बड़ा टर्निंग पाइंट है. लेकिन इसके अलावा इंडस्ट्रीयल ग्रोथ के मामले में इंदौर, भोपाल के मुकाबले काफी पिछड़े ग्वालियर के लिए शिवपुरी का डिफेंस प्लांट किस तरह से बड़ी सौगात साबित हो सकता है? दक्षिण एशिया की बड़ी डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट के तौर पर गिना जा रहा ये डिफेंस एंड एयरोस्पेस मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट के जरिए इस इलाके की अर्थव्यवस्था में कितना बदलाव आएगा? कैसे ग्वालियर चंबल से पूरे बुंदेलखंड तक एक डिफेंस कॉरीडोर बनेगा और इस पूरे इलाके की इकॉनोमी में बूम ला सकता है.? ये तमाम सवाल हैं.

भोपाल: भारत की सामरिक ताकत को बढ़ाने के रास्ते में सबसे अहम पड़ाव होगा मध्य प्रदेश. दक्षिण एशिया की बड़ी डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट में से एक है शिवपुरी का डिफेंस प्लांट. जहां 1 हजार किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइलें तैयार होंगी, जो दुश्मनों पर कहर बनकर बरसेंगी.

शिवपुरी के अदाणी डिफेंस और एयरोस्पेस में भारत की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं पर सैन्य मजबूती दोनों का मजबूत आधार तैयार हो रहा है. जानिए कि डिफेंस प्लांट में सीमा सुरक्षा और भारत की सैन्य शक्ति को और ताकतवर बनाने के लिए क्या-क्या तैयार होगा. ब्रिगेडियर विनायक का कहना है, "सामरिक शक्ति बढ़ाने के लिए हमें आत्मनिर्भर होना बहुत जरुरी है. जब तक फैक्ट्रियां नहीं रहेंगी, इसमें हम आगे कैसे बढ़ेंगे. हमारे पास अपने वीपन प्रोडक्शन की क्षमता होनी चाहिए. हमारे पास सबकुछ है, लेकिन टेक्नीक की कमी है, लेकिन हम ये मदद इजरायल और जापान से ले लेते हैं. जब तक हमारी मैन्यूपैक्चिंग यूनिट नहीं होगी, हमे आत्मनिर्भरता कैसे मिलेगी. तो इस नजरिए से ये बहुत अच्छा कदम है.

जहां तक मैन पॉवर की बात है, तो कमी नहीं है. मैं समझता हूं कि इसके कई पहलू होते हैं. इस तरह की जो यूनिट होंगी तो उससे रोजगार तो बढ़ता ही है. एरिया भी विकसित होगा. सबसे बड़ी बात डिफेंस इंडस्ट्री से एक्सपोर्ट करना है, तो पूरी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. हम मिसाईलें या अन्य हथियार खुद के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें बेच भी सकते हैं. कई देश ब्रम्होस मिसाईल ले रहे हैं उससे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती है और उसका पैसा हम रिसर्च में लगाकर और बेहतर काम कर सकते हैं. तो मेरे लिहाज से ये अच्छा कदम है. जहां तक मध्य प्रदेश की बात है तो उसमें फायदा होगा कि हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा मध्य प्रदेश का."

मध्यप्रदेश के शिवपुरी में बनेंगे लॉन्ग रेंज मिसाइलें (ETV Bharat)

डिफेंस प्लांट में प्रोडक्शन, इसलिए दुनिया मानेगी भारत का लोहा

1. शिवपुरी की इस डिफेंस यूनिट में मार्डन सैन्य उपकरणों का प्रोडक्शन होगा, जो भारतीय सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और पुलिस बल के लिए भी इस्तेमाल हो सकेंगे.

2. स्मॉल आर्म्स भी तैयार होंगे, जो कि मार्डन टैक्नीक से लैस होंगे. जिनमें असॉल्ट राइफल, कैलिबर की मार्डन राइफल, कार्बाइन, लाइट मशीनगन्स, स्नाइपर राइफल तैयार होगी. सरहद पर दुश्मनों के छक्के छुड़ा देने के लिए हमारे जवानों के लिए पिस्टल व मशीन गन्स और लॉंग रेंज वाली स्नाइपर के साथ नेक्सट जेन हैंडगन्स भी तैयार की जा रही है.

3. सेना के गोला बारूद के लिए स्मॉल कैलिबर कारतूस जो कि इंसास अथवा नेगेग राइफल्स में इस्तेमाल होते हैं. इसके अलावा एके-47 और 9 एमएम पिस्टल के लिए राउंड्स का प्रोडक्शन होगा. इसके साथ ही ग्रेनेड लांचर्स, हाई पॉवर एक्सप्लोशन और ट्रैगर राउंड्स भी यहां तैयार होंगे.

4. यूनिट में बनी मिसाइलें यहां का सबसे महत्वप्रूर्ण प्रोडक्शन है. 1 हजार किलोमीटर तक इनकी क्षमता है. एक अनुमान के हिसाब से कहा ये कहा जा रहा है कि अगर ये भारत की सीमा से छोड़ी जाएं, तो सीधे पाकिस्तान के सुदूर कोने तक पहुंच जाएंगी.

यूपी के डिफेंस कॉरीडोर से इस तरह होगी कनेक्टिविटी

भारत सरकार डिफेंस कॉरीडोर तैयार कर कर रही है. जिसके जरिए डिफेंस प्रोडक्शन में भारत को किसी अन्य देश का मुंह ना देखना पड़े. इसके लिए यूपी के अलीगढड़, आगरा, झांसी, कानपुर और लखनऊ जैसे सेंटर्स को कॉरीडोर में शामिल किया गया है. मध्य प्रदेश के शिवपुरी का डिफेंस कॉरीडोर भी इसी कड़ी से जुड़ा होगा. चूंकि शिवपुरी में ये प्लांट होगा, तो मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रीयल ग्रोथ के साथ यहां की इकॉनोमी भी सीधे तौर पर प्रभावित होगी.

पाली गांव से ऐसे बदलेगी पूरे इलाके की कहानी

जाहिर तौर पर ये सिर्फ पाली गांव तक सीमित नहीं रहेगा, जहां ये डिफेंस यूनिट लगाई जा रही है. इस यूनिट से शिवपुरी शहर के साथ कोलारस, बदरवास और इनके पास के जो ग्रामीण इलाके हैं, उनकी तस्वीर भी बदलेगी. ये फैक्ट्री पाली गांव के नेशनल हाईवे 27 के किनारे लगेगी. करीब 103 एकड़ में फैली ये डिफेंस यूनिट अब तक शिवपुरी में आया सबसे बड़ा इंडस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट है.