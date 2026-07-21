ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश विधानसभा में 7765 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश, मुफ्त लैपटॉप वितरण का रास्ता साफ

मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रदेश सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश, 7765.76 करोड़ के बजट पर 22 जुलाई को होगी चर्चा.

MP ASSEMBLY SUPPLEMENTARY BUDGET
मध्य प्रदेश विधानसभा में 7765 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 8:16 PM IST

|

Updated : July 21, 2026 at 8:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रदेश सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश कर दिया है. 7765.76 करोड़ के अनुपूरक बजट में प्रदेश के सरकारी स्कूलों के प्रतिभाशाली बच्चों के लैपटॉप वितरण का रास्ता साफ हो गया है. राज्य सरकार ने इसके लिए 58.07 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है. सबसे ज्यादा राशि 3 हजार करोड़ नर्मदा घाटी विकास के लिए प्रावधान किया गया है. अनुपूरक बजट पर 22 जुलाई को विधानसभा में चर्चा की जाएगी.

अनुपूरक बजट में क्या-क्या किए गए प्रावधान

वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट में राज्य सरकार ने कई विभागों की योजनाओं के लिए वित्तीय प्रावधान किए हैं. किसानों को लाभ देने के लिए भावांतर एवं फ्लैट रेट योजना के लिए 313.18 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि कपास प्रोत्साहन के लिए 39.51 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

स्कूल शिक्षा विभाग के प्रतिभाशाली बच्चों को मुफ्त लैपटॉप वितरण के लिए राज्य सरकार ने 58.07 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. वहीं परिवहन विभाग के तहत मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के लिए 101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. इसके तहत जल्द ही इंदौर से बस संचालन शुरू होने जा रहा है. इसके अलावा पीएम ई बस योजना के लिए 28.26 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

सिंचाई के लिए 3 हजार करोड़ का प्रावधान

राज्य सरकार ने प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं में तेजी बनाए रखने के लिए 3 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है. यह राशि नर्मदा घाटी विकास के तहत सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी. इसके अलावा लोक निर्माण के तहत सड़क, पुल के निर्माण परियोजनाओं 1300 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी.

जल संसाधन विभाग के लिए 10 करोड़ का प्रवधन किया गया है. नगरीय विकास विभाग के पीएम ई बस योजना के लिए 21.41 करोड़ का प्रावधान किया गया है. उच्च शिक्षा विभाग की पीएम उषा योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है. उधर अब सरकार के पहले अनुपूरक बजट पर 22 जुलाई बुधवार को चर्चा होगी.

Last Updated : July 21, 2026 at 8:25 PM IST

TAGGED:

MADHYA PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY
MADHYA PRADESH SUPPLEMENTARY BUDGET
MP ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026
MADHYA PRADESH BUDGET 2026
MP ASSEMBLY SUPPLEMENTARY BUDGET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.