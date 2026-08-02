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चोरी करने वाले दुकानदारों की खैर नहीं, कम तौला तो भरना होगा लाखों तक का जुर्माना

नापतौल के नाम पर चोरी पर सख्ती से रोक लगाने नियमों में बदलाव ( ETV Bharat )

इसके लिए मध्य प्रदेश विधिक माप विज्ञान नियम 2011 में संशोधन का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है. इसमें प्रावधान किया गया है कि अब बांट और माप का निर्माण करने, इनकी मरम्मत करने और इन्हें बेचने के लिए नापतौल से संबंधित रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. नए नियमों में नापतौल विभाग के अधिकारियों को जांच के अधिकार भी दिए जा रहे हैं.

भोपाल: प्रदेश में नापतौल के नाम पर ग्राहकों को ठगने वालों के लिए अब नियम और सख्त होने जा रहे हैं. प्रदेश में यदि पेट्रोल पंप पर कम पेट्रोल डालने की शिकायत सही पाई गई तो संबंधित पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा. प्रदेश में नापतौल के नाम पर की जाने वाली चोरी पर सख्ती से रोक लगाने के लिए राज्य सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है.

राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर एक माह में इसको लेकर लागों से राय मांगी है. इसको लेकर आम लोग अपने सुझाव अगले 30 दिनों में अपने सुझाव भेज सकते हैं, इसके बाद इसमें सुधार कर इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा.

ड्राफ्ट में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए संबंधित विक्रेता पर कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं. इनमें किसी कारोबारी द्वारा अमानक बांट या तराजू का उपयोग करने और कम तौल करने की शिकायत के बाद संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. हालांकि छोटे कारोबारियों को इसमें कुछ राहत दी गई है.

संशोधन ड्राफ्ट में पहली बार सुधरने का मौका, फिर तगड़ी पेनल्टी

इसमें अमानक बांट का उपयोग करने पर पहली बार अपराध करने पर नोटिस जारी किया जाएगा. दूसरी बार अपराध करने पर 5 हजार तक का जुर्माना और इसके बाद फिर अपराध करने पर यह जुर्माना 2 लाख से 3 लाख तक हो सकेगा.

बांट या माप में परिवर्तन करने पर पहले अपराध में 50 हजार का जुर्माना और दूसरी बार अपराध पर 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा. फेरीवालों के लिए यह 50 हजार तक अधिकतम होगा.

मानक अनुसार बांट या माप का निर्माण न करने पर पहली बार नोटिस और इसके बाद बार-बार अपराध करने पर 4 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

उपभोक्ता को कम मात्रा में सामान देने पर 10 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना. फेरीवालों और छोटे दुकानों पर यह 500 रुपए से 60 हजार रुपए तक होगा.

रजिस्ट्रेशन के लिए देने होंगे 50 हजार से 1.50 लाख रुपए

नए नियमों में बांट, माप निर्माण के लिए पहले इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके लिए पंजीयन शुल्क के रूप में 1.50 लाख रुपए की राशि देनी होगी. इनकी मरम्मत करने वालों के लिए भी पंजीयन अनिवार्य होगा. इसके लिए 50 हजार रुपए और इनके विक्रय करने के लिए 1 लाख रुपए का पंजीयन शुल्क देना होगा. इस पंजीयन को बार-बार रिन्यु कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. नियम विरूद्ध कार्य करने पर पंजीयन को निरस्त किया जा सकेगा.

अधिकारी कर सकेंगे निरीक्षण

नए नियमों में नापतौल विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के अधिकार को बढ़ाया जा रहा है. अब विभाग के कर्मचारी अधिकारी दुकान, फैक्ट्री में जाकर निरीक्षण कर सकेंगे. दुकानदार द्वारा उपयोग किए जा रह बांट, तौल को चेक किया जा सकेगा और इससे जुड़ा रजिस्ट्रेशन मांगा जा सकेगा.