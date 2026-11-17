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मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व का पहला कंजर्वेशन प्लान, अगले 10 सालों में बाघ, चीता, गिद्ध, सियारों का संरक्षण

मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व का पहला कंजर्वेशन प्लान ( ETV Bharat GFX )

सागर: मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व का सबसे पहला कंजर्वेशन प्लान बनकर तैयार हो गया है. एनटीसीए की गाइडलाइन के तहत ये प्लान तैयार किया गया है. इसके पहले नौरादेही वाइल्डलाइफ सेंचुरी हुआ करती थी. जिसमें मैनेजमेंट प्लान के तहत काम होता था. पहली बार नौरादेही टाइगर कंजर्वेशन प्लान तैयार किया गया है. जिसमें वन्यजीव संवर्धन, ईको पर्यटन, ग्रास लैंड मैनेजमेंट और वन्यजीवों की सुरक्षा पर फोकस किया गया है.