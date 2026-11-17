मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व का पहला कंजर्वेशन प्लान, अगले 10 सालों में बाघ, चीता, गिद्ध, सियारों का संरक्षण
नौरादेही में बाघों के साथ चीतों और भारतीय भेड़िया के संवर्धन पर विशेष फोकस. एनटीसीए की गाइडलाइन के तहत होता है तैयार. रिपोर्ट-कपिल तिवारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 10:42 PM IST
सागर: मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व का सबसे पहला कंजर्वेशन प्लान बनकर तैयार हो गया है. एनटीसीए की गाइडलाइन के तहत ये प्लान तैयार किया गया है. इसके पहले नौरादेही वाइल्डलाइफ सेंचुरी हुआ करती थी. जिसमें मैनेजमेंट प्लान के तहत काम होता था. पहली बार नौरादेही टाइगर कंजर्वेशन प्लान तैयार किया गया है. जिसमें वन्यजीव संवर्धन, ईको पर्यटन, ग्रास लैंड मैनेजमेंट और वन्यजीवों की सुरक्षा पर फोकस किया गया है.
खास बात ये है कि इस प्लान के तहत नौरादेही में बाघों के साथ चीतों और भारतीय भेड़िया के संवर्धन पर विशेष फोकस किया जाएगा. कॉरीडोर प्लान के तहत नौरादेही को पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा और रातापानी टाइगर रिजर्व से जोड़ा जाएगा. नौरादेही टाइगर रिजर्व का 20% एरिया यानि लगभग 280 वर्ग किमी क्षेत्र में ईको पर्यटन के लिए खोला जाएगा. इस प्लान को नौरादेही टाइगर रिजर्व के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर डाॅ ए ए अंसारी द्वारा तैयार किया गया है.
एनटीसीए की गाइडलाइन के तहत तैयार होता है कंजर्वेशन प्लान
मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नौरादेही टाइगर रिजर्व का कंजर्वेशन प्लान बनकर तैयार हो गया है. टाइगर रिजर्व बनने के बाद ये अगले 10 साल के लिए पहला कंजर्वेशन प्लान बनाया गया है. कंजर्वेशन प्लान के तहत कोर प्लान, बफर प्लान, कॉरीडोर प्लान और सिक्योरिटी प्लान तैयार किए जाते हैं.
नौरादेही टाइगर रिजर्व के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर डाॅ ए ए अंसारी ने कोर प्लान, कॉरीडोर प्लान और सिक्योरिटी प्लान बनाया है. इसके अलावा बफर प्लान पर अभी काम चल रहा है. 27 अक्टूबर को डाॅ ए ए अंसारी, जो फिलहाल सिवनी में पदस्थ है, उन्होंने भोपाल में वन विभाग के अधिकारियों के सामने अगले 10 साल के लिए तैयार किए गए प्लान को पेश किया था. डाॅ ए ए अंसारी ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया, "इस प्लान के तहत नौरादेही में बाघों के अलावा, भेड़िया, गिद्ध और नवागत चीता प्रजाति पर फोकस किया गया है."
नौरादेही टाइगर रिजर्व का कंजर्वेशन प्लान
नौरादेही टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह का कहना है, "टाइगर रिजर्व भले नया हो, लेकिन यहां पर वन्यजीव संरक्षण का काम 1975 से लगातार चल रहा है. जब टाइगर रिजर्व की सफलता की बात करतें है, तो मैं 2013 का जिक्र करना चाहूंगा, जब यहां के गांवों के लोग ने विस्थापन का मन बना लिया. वन विभाग में नियम है कि जो भी वनक्षेत्र का प्रबंधन होना है, चाहे वो टेरीटोरियल, सेंचुरी या टाइगर रिजर्व हो, इसके लिए 10-10 साल की प्लानिंग होती है.
अलग-अलग क्षेत्र के लिए अलग-अलग शब्द है. टेरिटोरियल में वर्किंग प्लान, सेंचुरी में मैनेजमेंट प्लान और टाइगर रिजर्व में टाइगर कंजर्वेशन प्लान कहा जाता है. नौरादेही जब सेंचुरी था, तब तत्कालीन राखी नंदा ने 10 साल की योजना बनाई थी, लेकिन 2023 में टाइगर रिजर्व बना दिए जाने के कारण 2024 से तत्कालीन डिप्टी डायरेक्टर डाॅ ए ए अंसारी उसका प्लान तैयार कर रहे थे और ये टास्क अभी उन्हीं के पास है. उनके द्वारा प्लान सौंप दिए जाने के बाद अप्रूवल एनटीसीए से आएगा, भविष्य में उसके अनुसार काम किया जाएगा."
नौरादेही टाइगर रिजर्व का कोर प्लान
नौरादेही टाइगर रिजर्व के कोर प्लान के तहत ईको पर्यटन के लिए चार पर्यटन जोन चिन्हित किए गए हैं. इसके तहत नौरादेही टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के 20% यानि करीब 280 किमी एरिया पर्यटन के लिए खोला जाएगा. इसके तहत कोर वन में चार जोन सागर जिले में हिनौती, बीना वारहा, दमोह जिले में झापन, ब्यारमा और नरसिंहपुर जिले में डोंगरगांव में सरसला में पंचवटी गेट बनाया जाएगा. इसके अलावा कोर टू में दमोह के सिंग्रामपुर को रखा गया है. जहां पर्यटकों की आवाजाही से लेकर पर्यटन से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जाएंगी.
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4 टाइगर रिजर्व से नौरादेही बनाएगा कॉरीडोर
वन्यजीवों की सुरक्षा और संवर्धन के लिहाज से नौरादेही टाइगर रिजर्व का कॉरीडोर प्लान भी अलग से तैयार किया गया है. पूर्व डिप्टी डायरेक्टर डाॅ ए ए अंसारी के मुताबिक, "नौरादेही टाइगर रिजर्व के कॉरीडोर प्लान के तहत तीन टाइगर कॉरीडोर प्रस्तावित किए गए हैं. पहला कॉरीडोर पन्ना और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से जोड़ा जाएगा. दूसरा कॉरीडोर कान्हा और नौरादेही के बीच तैयार किया जाएगा और तीसरा कॉरीडोर रातापानी और नौरादेही के बीच तैयार किया जाएगा. कॉरीडोर प्लान का प्रमुख उद्देश्य वन्यजीवों की सुरक्षा और प्रजातियों के विकास पर फोकस करना होता है."
'थर्मल ड्रोन से चीतों की निगरानी'
मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होने के साथ-साथ 3 जिलों में सीमा फैले हुए नौरादेही टाइगर रिजर्व का सिक्योरिटी प्लान काफी अहम है. इसमें वन्यजीवों का शिकार ना हो, वन्यजीवों की विशेष सुरक्षा व्यवस्था हो, इस पर फोकस किया गया है.
डाॅ ए ए अंसारी बताते हैं. "मध्य प्रदेश का इकलौता ऐसा टाइगर रिजर्व है, जहां पर बाघ, तेंदुआ और चीते अब एक साथ रहेंगे. इस बात को ध्यान रखते हुए विशेष सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है. सबसे पहले नौरादेही टाइगर रिजर्व का विस्तार देखते हुए यहां पेट्रोलिंग कैंप की संख्या को बढ़ाया जाएगी. इसके साथ ही चीतों की विशेष निगरानी के लिए थर्मल ड्रोन से निगरानी का प्रस्ताव तैयार किया गया है."
नौरादेही के मूल निवासी भेड़ियों के लिए विशेष प्लान
नौरादेही की बात की जाए, आज भले ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है लेकिन 1975 में इंडियन ग्रे वुल्फ यानि भारतीय भेड़ियों के संरक्षण के लिए वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था. आज यहां भले बाघ, चीते और तेंदुआ जैसे वन्यजीवों का संरक्षण हो रहा है, लेकिन भेड़ियों के उपयुक्त आवास को ध्यान रखते हुए कंजर्वेशन प्लान के जोन प्लान के तहत विशेष रूप तैयार किया गया है. इसका उद्देश्य ये है कि भारतीय भेड़ियों के संरक्षण में कोई कोताही ना हो.
विशेष तौर पर ग्रास लैंड प्लान
नौरादेही टाइगर रिजर्व की बात करें, तो यहां पर मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के सबसे अच्छे घास के मैदान हैं. विस्थापन के साथ-साथ खाली हो रही जमीन पर विशेष तौर पर ग्रास लैंड विकसित किए जा रहे हैं. ग्रास लैंड प्लान के तहत मृग प्रजातियों के संरक्षण पर विशेष फोकस किया जा रहा है. इसके लिए खुले घास के मैदान काफी जरूरी होते हैं. नौरादेही के ग्रासलैंड में मृग प्रजाति चिंकारा, नीलगाय और काले हिरण के संवर्धन पर जोर दिया गया है. इसका विशेष फायदा चीतों के संरक्षण में होगा क्योकिं चीते के लिए पर्याप्त शिकार मिलेगा.
चीता एक्शन प्लान के तहत चीतों के लिए विशेष प्लान
कंजर्वेशन प्लान के तहत चीतों के संरक्षण के लिए विशेष कंजर्वेशन प्लान तैयार किया गया है. चीता ऐसा प्राणी होता है, जिसके लिए बड़ी टैरेटरी की जरूरत होती है. एनटीसीए ने अलग से चीता एक्शन प्लान तैयार किया है. उसी के तहत नौरादेही में चीतों के संवर्धन के लिए अलग से प्लान बनाया गया है. यहां बड़े ग्रास लैंड के चलते इस बात पर फोकस किया गया है कि चीतों को पर्याप्त शिकार मिले. चीता आमतौर पर छोटे मृग प्रजाति के वन्यजीवों का शिकार करता है, इसलिए मृग प्रजाति का विशेष प्रबंधन चीतों को भोजन को ध्यान रखकर किया जाएगा.