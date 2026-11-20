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मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में शादी का नया ट्रेंड, बाली उमर में मां बन रहीं लाड़ली लक्ष्मी

मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में शादी का नया ट्रेंड ( ETV Bharat GFX )

भोपाल: मध्य प्रदेश में न सिर्फ बाल विवाह हो रहे हैं बल्कि बच्चियां कम उम्र में मां भी बन रही हैं. प्रदेश में 5.6 फीसदी बच्चियां 15 से 19 साल की उम्र में मां बन रही हैं. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की जिला स्तरीय रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है.

प्रदेश में बाल विवाह और कम्र उम्र में गर्भवती होने के मामलों पर लगाम लगाने के लिए अब राज्य शासन ने लाडो अभियान शुरू किया है. 20 नवंबर से शुरू हो रहे विवाह समारोह को देखते हुए राज्य शासन ने प्रदेश भर में ग्रामीण स्तरों तक होने वाले विवाह समारोह में बाल विवाह रोकने और आयोजकों से बाल विवाह न होने देने के लिए शपथ पत्र भरवाने के आदेश दिए हैं.