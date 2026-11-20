मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में शादी का नया ट्रेंड, बाली उमर में मां बन रहीं लाड़ली लक्ष्मी
मध्य प्रदेश में पढ़ने और बढ़ने की उम्र में बेटियों के हो रहे हाथ पीले. परंपरा के नाम पर बेटियों के ब्याह रोकने लाडो अभियान की शुरुआत. भोपाल से ब्रिजेन्द्र पटैरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 1:05 PM IST|
Updated : November 20, 2026 at 2:26 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में न सिर्फ बाल विवाह हो रहे हैं बल्कि बच्चियां कम उम्र में मां भी बन रही हैं. प्रदेश में 5.6 फीसदी बच्चियां 15 से 19 साल की उम्र में मां बन रही हैं. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की जिला स्तरीय रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है.
प्रदेश में बाल विवाह और कम्र उम्र में गर्भवती होने के मामलों पर लगाम लगाने के लिए अब राज्य शासन ने लाडो अभियान शुरू किया है. 20 नवंबर से शुरू हो रहे विवाह समारोह को देखते हुए राज्य शासन ने प्रदेश भर में ग्रामीण स्तरों तक होने वाले विवाह समारोह में बाल विवाह रोकने और आयोजकों से बाल विवाह न होने देने के लिए शपथ पत्र भरवाने के आदेश दिए हैं.
कम उम्र में युवतियां हो रहीं प्रेग्ननेंट
मध्य प्रदेश में बाल विवाह के आंकड़े कई क्षेत्रों में घटने के स्थान पर बढ़ गए हैं. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश भर में बाल विवाह के मामलों में 3 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन प्रदेश के कई क्षेत्रों में ऐसे मामले कम नहीं हो सके. पढ़ने और बढ़ने की उम्र में बेटियों के हाथ पीले किए जा रहे हैं.
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक, राजधानी भोपाल में बाल विवाह के मामले 1 फीसदी बढ़ गए हैं. इसी तरह राजगढ़ में 6 फीसदी, मंदसौर में करीबन 7 फीसदी, नीमच में 5 फीसदी और ग्वालियर में 1 फीसदी बाल विवाह के मामले बढ़ गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक बाल विवाह के अलावा कम उम्र में युवतियां मां बन रही हैं. रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे के दौरान प्रदेश में 5.6 फीसदी 15 से 19 साल की उम्र में युवतियां मां बन चुकी या सर्वे के दौरान गर्भवती मिलीं.
आदिवासी जिलों में सबसे ज्यादा मामले
प्रदेश में कम उम्र में युवतियों के प्रेग्ननेंट होने के सबसे ज्यादा मामले आदिवासी जिले झाबुआ में सामने आए हैं. झाबुआ में 21.9 फीसदी, अलीराजपुर में 17.7 फीसदी, बड़वानी में 12.7 फीसदी, धार में 11.4 फीसदी, आगर-मालवा में 10.1 फीसदी, सिंगरौली में 10.1 फीसदी, श्योपुर में 8.6 फीसदी, गुना में 8.5 फीसदी, खरगोन में 8.3 फीसदी, देवास में 8.2 फीसदी उम्र की लड़कियां गर्भवती पाई गई हैं.
इसके अलावा टीकमगढ़, नीमच, रतलाम, सागर, शिवपुरी, नरसिंहपुर में 15 से 19 साल की उम्र की 7.2 से 7.9 फीसदी युवतियां गर्भवती पाई गईं हैं. बुरहानपुर, मुरैना, दमोह में 6.1 से 6.5 फीसदी और छिंदवाड़ा, अशोकनगर, मंडला, शाजापुर में 5.2 से 5.7 फीसदी युवतियां गर्भवती पाई गई. प्रदेश के बड़े शहरों में उज्जैन में 3.8 फीसदी, इंदौर में 3.7 फीसदी, ग्वालियर 3.0 फीसदी, जबलपुर 2.2 फीसदी युवतियां गर्भवती पाई गई हैं. और बालाघाट और भोपाल में कम उम्र में बच्चियों के गर्भवती होने के एक भी मामले सामने नहीं आए.
'परंपरा के नाम पर बेटियों को ब्याहा जा रहा'
बाल विवाह रोकने के मामले में लंबे समय से काम कर रहीं सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. अर्चना सहाय कहती हैं, "प्रदेश के कुछ जिलों में परंपरा के नाम पर बेटियों को ब्याहा जा रहा है. मंदसौर, नीमच जैसे क्षेत्रों में काफी प्रयास के बाद भी बाल विवाह के मामले नहीं रूके हैं. यही स्थिति बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्रों में है."
डॉ. अर्चना सहाय बताती हैं, "बाल विवाह होने से बच्चियां कम उम्र में ही गर्भवती हो रही हैं, जबकि यह स्थिति मां और होने वाले बच्चे दोनों के लिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन के हिसाब से गंभीर और जानलेवा भी हो जाता है. किशोरावस्था में लड़की का शरीर खुद बढ़ रहा होता है और ऐसे में उसके गर्भवती होने से उनका शरीर कमजोर हो जाता है. कई बार प्रसव के दौरान जटिलताएं भी देखने को मिलती हैं, जो उनके लिए घातक होता है."
सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत दुबे कहते हैं, "ऐसे मामले रोकने के लिए प्रशासनिक सक्रियता बढ़ाने के साथ सामाजिक जागरूकता बढ़ाने की भी जरूरत है."
प्रदेश भर में चलेगा लाडो अभियान
देवउठनी एकादशी के साथ ही 4 महीनों से चल रहा चातुर्मास भी समाप्त हो जाएगा और विवाह, गृह प्रवेश सहित मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे. हालांकि इसके साथ ही प्रशासन का भी तनाव बढ़ गया है. विवाह मुहूर्त शुरू होने के साथ ही प्रदेश भर में बाल विवाह रोकने के लिए राज्य शासन लाडो अभियान शुरू करने जा रहा है. इस अभियान के तहत प्रदेश भर में ग्रामीण स्तरों तक होने वाले विवाह समारोहों पर नजर रखी जाएगी और बाल विवाह रोका जाएगा.
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'सामाजिक जागरुकता की जरुरत'
महिला बाल विकास विभाग की मंत्री निर्मला भूरिया के मुताबिक, "प्रदेश में बाल विवाह को रोकने के लिए पिछले सालों में काफी प्रयास हुए और इसके अच्छे परिणाम भी दिखाई दिए हैं, हालांकि इस दिशा में सामाजिक जागरुकता के साथ कुछ और काम करने की जरुरत है. उधर प्रदेश भर में बाल विवाह रोकने के लिए लाडो अभियान शुरू किया गया है. जिला स्तर पर बाल विवाह की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं. इसके अलावा व्यक्तिगत और सामूहिक विवाह आयोजनों के आयोजकों से भी ऐसे मामले रोकने में सहयोग की अपील की गई है."
विवाह आयोजकों को लेकर कलेक्टर सख्त
भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा कहते हैं, "व्यक्तिगत एवं सामूहिक विवाह आयोजनों के आयोजकों से अपील की गई है कि वे अपने कार्यक्रमों में किसी भी स्थिति में बाल विवाह नहीं होने दें. इस संबंध में शपथ पत्र कलेक्टर कार्यालय एवं महिला एवं बाल विकास जिला कार्यालय, भोपाल में प्रस्तुत करें. इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस संचालकों, कैटरर्स, समाज के मुखिया, बैंड संचालक, घोड़ी वाले और ट्रांसपोर्ट संचालकों से भी कहा गया है कि विवाह से जुड़ी सेवाएं देने से पहले वर-वधु के आयु प्रमाण पत्र का खुद परीक्षण कर लें."
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बाल विवाह कराने पर 2 साल की सजा का प्रावधान
बाल विवाह होने की स्थिति में इससे जुड़े लोगों पर कार्रवाई का भी प्रावधान है. ऐसे मामलों में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 9, 10, 11 एवं 13 के तहत बाल विवाह कराने, करवाने या उसमें सहयोग देने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं एवं संगठनों के खिलाफ 2 वर्ष तक के कारावास या 1 लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है.