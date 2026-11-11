मध्य प्रदेश में पुरुषों के भरोसे नहीं महिलाएं, लाड़ली बहना योजना ने बनाया सेल्फ एंप्लॉयड
मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना के पैसों से महिलाओं हो रहीं आत्मनिर्भर, खुद का बिजनेस शुरू कर कर रहीं अर्निंग. ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 6:20 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 6:30 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना के तहत हर माह प्रदेश में सवा करोड़ महिलाओं के खातों में डाली जा रही राशि से प्रदेश की महिलाएं अब उद्यम की तरफ आगे बढ़ रही हैं. प्रदेश में अब 61 फीसदी महिलाएं किसी न किसी उद्यम से जुड़ गई हैं. लाड़ली बहना योजना के तहत मिल रही राशि इसमें उनकी मददगार साबित हो रही है. इस योजना के तहत पहुंचने वाली राशि से प्रदेश में 19.8 फीसदी महिलाओं में बचत की आदत में बढ़ोतरी हुई है और बचत की यह राशि महिलाओं के नए व्यवसाय में मददगार साबित हो रही है.
इस तरह मददगार बन रही योजना
भोपाल के छोला इलाके की रहने वाली कोमल कुशवाहा को ही लीजिए, बचपन में जूट वर्क का काम सीखा और अब वे जूट से बने सामान ही बनाकर बेचती हैं. कोमल बताती हैं कि "उन्होंने पांच साल पहले इसे शुरू किया, लेकिन दो साल बाद ही रॉ मटेरियल की खरीदी में पैसों की कमी और बच्चों के चलते इसे छोड़ दिया. बाद में लाड़ली बहना योजना से मिली राशि को जोड़कर अब जूट का सामान बनाकर बेचने के अलावा कई और दूसरे सामान भी बेच रही हैं."
यही स्थिति रायसेन जिले की संध्या सिंह की है. वे भोपाल में होममेड फूड आइटम्स बनाकर बेचती हैं. वे कहती हैं कि "लाड़ली बहना योजना से मिले पैसों के चलते उन्हें इसे बढ़ाने में मदद मिली है. वे कई तरह के नमकीन, चिप्स आदि बनाकर बेचती हैं." प्रदेश सरकार द्वारा लाड़ली बहना योजना से मिलने वाली राशि महिलाओं को नए कारोबार शुरू करने में मददगार बन रही है. प्रदेश में कारोबार से जुड़ी महिलाओं का प्रतिशत योजना शुरू होने के बाद बढ़कर 61 फीसदी हो गया है. पहले 44 फीसदी महिलाएं ही कारोबार से जुड़ी थीं. इसका खुलासा हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान द्वारा कराए गए इस योजना के असिस्मेंट से हुआ है.
13 जिलों में हुआ इंपेक्ट असेसमेंट
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान इस योजना की शुरूआत की थी. 2023 के चुनाव की जीत की भूमिका में इस योजना को बीजेपी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना गया. 2023 से अभी तक राज्य सरकार इस योजना के जरिए महिलाओं के खातों में 67 हजार 270 करोड़ रुपए की राशी डाल चुकी है. हालांकि हर माह महिलाओं के खातों में पहुंचने वाली राशि से उनके जीवन में किस तरह का बदलाव आ रहा है, इसको जानने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सर्वे कराने के निर्देश दिए.
इसके बाद मध्यप्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के सेंटर फॉर इकोनॉमी ट्रेड एंड इनोवेशन द्वारा प्रदेश के सीहोर, सिवनी, अशोकनगर, राजगढ़, दमोह, सीधी, उमरिया, बैतूल सहित 13 जिलों के 26 ब्लॉक में हितग्राहियों के बीच सर्वे किया गया. इसमें सामने आया है कि प्रदेश में लाड़ली बहना योजना शुरू होने के बाद 47.4 फीसदी महिलाओं ने अपना काम शुरू करने के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं. प्रदेश में 61 फीसदी महिलाएं किसी न किसी काम से जुड़ी हुई हैं. इस योजना के बाद 21 फीसदी महिलाओं ने पहली बार बचत की शुरूआत की और 19 फीसदी से ज्यादा महिलाओं की बचत की राशि में बढ़ोतरी हुई है.
उधर सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. आशा शुक्ला कहती हैं कि "महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में इस तरह की योजना मददगार बनती हैं, लेकिन इसके साथ महिलाओं के प्रशिक्षण और उन्नयन की दिशा में काम किया जाए तो इससे और बेहतर नतीजे सामने आ सकते हैं. हालांकि कुछ स्तरों पर प्रशिक्षण का काम चल रहा है, लेकिन इसमें ऐसी महिलाओं पर फोकस बढ़ाना चाहिए जो अभी किसी व्यवसाय से नहीं जुड़ी हैं."
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13 नवंबर को आएगी योजना की 42वीं किस्त
लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त की राशि का इंतजार जल्द ही खत्म होने जा रहा है. प्रदेश के मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त की सौगात 13 नवंबर को दे सकते हैं. शिवपुरी के पिछोर से इस राशि को मुख्यमंत्री जारी कर सकते हैं. इस योजना के तहत प्रदेश की 1 करोड 25 लाख बहनों के खातों में 1500 रुपए की राशि डाली जाएगी.
माना जा रहा है कि इस राशि के साथ मुख्यमंत्री भाई दूज के शगुन की राशि के रूप में 250 रुपए भी अतिरिक्त डाल सकते हैं. अगर यह होता है तो महिला हितग्राहियों के खातों में 1750 रुपए की राशि पहुंचेगी. इसके पहले मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर भी हर हितग्राही महिला के खाते में 1750 करोड़ की राशि डाली थी और इस तरह 2148 करोड़ की राशि जारी की गई थी.