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मध्य प्रदेश में पुरुषों के भरोसे नहीं महिलाएं, लाड़ली बहना योजना ने बनाया सेल्फ एंप्लॉयड

लाड़ली व्यवसाय में आजमा रहीं हाथ ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना के तहत हर माह प्रदेश में सवा करोड़ महिलाओं के खातों में डाली जा रही राशि से प्रदेश की महिलाएं अब उद्यम की तरफ आगे बढ़ रही हैं. प्रदेश में अब 61 फीसदी महिलाएं किसी न किसी उद्यम से जुड़ गई हैं. लाड़ली बहना योजना के तहत मिल रही राशि इसमें उनकी मददगार साबित हो रही है. इस योजना के तहत पहुंचने वाली राशि से प्रदेश में 19.8 फीसदी महिलाओं में बचत की आदत में बढ़ोतरी हुई है और बचत की यह राशि महिलाओं के नए व्यवसाय में मददगार साबित हो रही है.

इस तरह मददगार बन रही योजना