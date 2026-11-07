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बहनों को दीवाली पर नहीं मिलेगी लाड़ली योजना की किस्त, कुछ दिन और करना पड़ेगा इंतजार

मोहन यादव पिछोर से करेंगे लाड़ली बहना किस्त की राशि ट्रांसफर ( ETV Bharat )

शिवपुरी: मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों का इंतजार थोड़ा और बढ़ गया है. जहां लाड़ली बहनों को उम्मीद थी कि दिवाली के त्योहारी सीजन से पहले लाड़ली बहना योजना की राशि उनके खातों में आ जाएगी लेकिन अब ये किस्त दीपावली के बाद ट्रांसफर की जाएगी. लाड़ली बहना किस्त के लिए बहनों को अभी कुछ और इंतजार करना पड़ेगा.

मोहन यादव पिछोर से करेंगे लाड़ली बहना किस्त की राशि ट्रांसफर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 नवंबर 2026 को शिवपुरी जिले के एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगे. जहां वे पिछोर विधानसभा के स्थानीय छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान सिंगल क्लिक के माध्यम से लाड़ली बहनों के खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे. इस दौरान क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे.