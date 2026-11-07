बहनों को दीवाली पर नहीं मिलेगी लाड़ली योजना की किस्त, कुछ दिन और करना पड़ेगा इंतजार
लाड़ली बहनों को दिवाली के बाद मिलेगी किस्त. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 13 नवंबर को पिछोर से करेंगे किस्त ट्रांसफर. यतीश कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 5:41 PM IST
शिवपुरी: मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों का इंतजार थोड़ा और बढ़ गया है. जहां लाड़ली बहनों को उम्मीद थी कि दिवाली के त्योहारी सीजन से पहले लाड़ली बहना योजना की राशि उनके खातों में आ जाएगी लेकिन अब ये किस्त दीपावली के बाद ट्रांसफर की जाएगी. लाड़ली बहना किस्त के लिए बहनों को अभी कुछ और इंतजार करना पड़ेगा.
मोहन यादव पिछोर से करेंगे लाड़ली बहना किस्त की राशि ट्रांसफर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 नवंबर 2026 को शिवपुरी जिले के एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगे. जहां वे पिछोर विधानसभा के स्थानीय छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान सिंगल क्लिक के माध्यम से लाड़ली बहनों के खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे. इस दौरान क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे.
दिवाली के बाद मिलेगी लाड़ली बहना की किस्त
मध्य प्रदेश की सवा करोड़ पात्र हितग्राही लाड़ली बहनों को इस बात की उम्मीद थी कि दिवाली के पावन पर्व से पहले योजना की किस्त उनके खातों में पहुंच जाएगी, जिससे वे अपनी पसंद की खरीदारी कर सकेंगी. हालांकि अब मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यक्रम की नई तारीख 13 नवंबर तय होने के कारण महिलाओं को त्योहार के बाद इस आर्थिक सहायता का लाभ मिल सकेगा. शिवपुरी जिला प्रशासन कार्यक्रम को भव्य और व्यवस्थित बनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है.
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मुख्यमंत्री मोहन यादव के दौरे को लेकर तैयारियां तेज
मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे और कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है. कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कलेक्टर अर्पित वर्मा ने छत्रसाल स्टेडियम पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, मंच निर्माण, पेयजल, और यातायात समेत अन्य सभी व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए, ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके.