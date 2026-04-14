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कूनो से 125 किमी दूर छबड़ा पहुंचा अफ्रीकी चीता केपी-3, बारां में मचा रहा हंगामा

बारां: मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी चीते लाए गए थे. इन चीतों में से कुछ के शावक वयस्क भी हो गए हैं. वयस्क हो जाने के बाद यह चीते लगातार बारां जिले की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं. कभी केपी-2 तो कभी केपी-3 आ रहे हैं. ऐसे में बारां जिले में कई दिनों से घूम रहा केपी-3 चीता लंबी छलांग और दूरी को तय करता हुआ कूनो सेंचुरी से 125 किलोमीटर दूर बारां जिले की छबड़ा तहसील में पहुंच गया है.

चीते ने पार्वती नदी को पार किया और उसके बाद छबड़ा एरिया में विचरण कर रहा है. जहां पर इसकी मॉनिटरिंग कूनो से आई हुई टीम कर रही है. इसके अलावा वन विभाग की स्थानीय टीम भी उस पर नजर बनाए हुए है.

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डीएफओ बड़े विवेकानंद माणिक राव ने बताया कि अभी फिलहाल केपी-3 का लोकेशन अटरू क्षेत्र के निमोदा के आसपास बताया जा रहा है. सोमवार को छबड़ा बॉर्डर पर था. हमारी अटरू रेंज की 3 सदस्यीय टीम उस पर पूरी नजर बनाए हुए है, साथ ही कूनो नेशनल पार्क की टीम भी पूरी मॉनिटरिंग कर रही है. दोनों टीमें चीते से 100-200 मीटर की दूरी पर रहती हैं और आसपास के ग्रामीणों को सतर्क करती हैं.