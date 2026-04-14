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कूनो से 125 किमी दूर छबड़ा पहुंचा अफ्रीकी चीता केपी-3, बारां में मचा रहा हंगामा

कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी चीतों के कुछ शावक वयस्क होने के बाद लगातार बारां जिले की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं.

Cheetah From Kuno National Park
अटरू क्षेत्र के जंगलों में आराम करता केपी-3 चीता (Source : Forest Department)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 14, 2026 at 3:12 PM IST

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बारां: मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी चीते लाए गए थे. इन चीतों में से कुछ के शावक वयस्क भी हो गए हैं. वयस्क हो जाने के बाद यह चीते लगातार बारां जिले की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं. कभी केपी-2 तो कभी केपी-3 आ रहे हैं. ऐसे में बारां जिले में कई दिनों से घूम रहा केपी-3 चीता लंबी छलांग और दूरी को तय करता हुआ कूनो सेंचुरी से 125 किलोमीटर दूर बारां जिले की छबड़ा तहसील में पहुंच गया है.

चीते ने पार्वती नदी को पार किया और उसके बाद छबड़ा एरिया में विचरण कर रहा है. जहां पर इसकी मॉनिटरिंग कूनो से आई हुई टीम कर रही है. इसके अलावा वन विभाग की स्थानीय टीम भी उस पर नजर बनाए हुए है.

पढ़ें : रामगढ़ में फिर दिखा कूनो का चीता, अब KP 3 पहुंचा बारां

डीएफओ बड़े विवेकानंद माणिक राव ने बताया कि अभी फिलहाल केपी-3 का लोकेशन अटरू क्षेत्र के निमोदा के आसपास बताया जा रहा है. सोमवार को छबड़ा बॉर्डर पर था. हमारी अटरू रेंज की 3 सदस्यीय टीम उस पर पूरी नजर बनाए हुए है, साथ ही कूनो नेशनल पार्क की टीम भी पूरी मॉनिटरिंग कर रही है. दोनों टीमें चीते से 100-200 मीटर की दूरी पर रहती हैं और आसपास के ग्रामीणों को सतर्क करती हैं.

सोमवार को केपी-3 के द्वारा छबड़ा क्षेत्र में एक नील गया का शिकार करने की जानकारी मिली है. उसके बाद नदी किनारे पहुंचा. यहां पहुंचने के बाद उसे पेड़ों की छांव में आराम करते और आसपास हल्की चहलकदमी करते देखा गया.

पढ़ें : कूनो से निकल बारां में घूम रहा चीता केपी-2 पहुंचा कोटा, शुरू हुई निगरानी

क्षेत्रीय वन अधिकारी नवनीत शर्मा ने बताया कि वन विभाग द्वारा लगातार सतर्कता बरती जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके. छबड़ा रेंज के वनकर्मियों के साथ-साथ मध्य प्रदेश के वनकर्मी भी चीते की निगरानी के लिए मौजूद हैं. यह अफ्रीकन चीता पहले ही नील गाय का शिकार कर चुका है, जो इसके अनुकूलन का संकेत है.

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MADHYA PRADESH
बारां में मचा रहा हंगामा
CHEETAH KP 3 IN BARAN

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