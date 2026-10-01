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मध्य प्रदेश में केएफ रुस्तमजी पुरस्कार 2024-25 की घोषणा, 37 पुलिस कर्मचारियों का चयन, देखें लिस्ट

मध्य प्रदेश में केएफ रुस्तमजी पुरस्कार 2024-25 के लिए 37 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

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मध्य प्रदेश में केएफ रुस्तमजी पुरस्कार 2024-25 की घोषणा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 10:40 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश पुलिस ने साल 2024-25 के लिए केएफ रुस्तमजी पुरस्कार की घोषणा कर दी है. पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी सूची के अनुसार प्रदेश के 37 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए किया गया है. चयनित पुलिसकर्मियों को उनके उत्कृष्ट साहस, वीरता, नेतृत्व क्षमता और कर्तव्यनिष्ठा के लिए परम विशिष्ट, अति विशिष्ट और विशिष्ट श्रेणी में सम्मानित किया जाएगा.

'वीरता, साहस, नेतृत्व क्षमता के लिए पुरस्कार'

पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के मुताबिक, "केएफ रुस्तमजी पुरस्कार मध्य प्रदेश पुलिस का महत्वपूर्ण सम्मान है. यह पुरस्कार उन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया जाता है, जिन्होंने दस्यु उन्मूलन अभियान, नक्सल विरोधी अभियान, सांप्रदायिक दंगों और कानून-व्यवस्था की गंभीर परिस्थितियों के नियंत्रण में असाधारण कार्य करते हुए उच्च कोटि की वीरता, साहस, नेतृत्व क्षमता और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया हो." डीजीपी कैलाश मकवाणा ने पुरस्कार के लिए चयनित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी है.

3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है केएफ रुस्तमजी अवॉर्ड

यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है. परम विशिष्ट, अति विशिष्ट और विशिष्ट. इसका उद्देश्य चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित करना और पुलिस बल में साहस, कर्तव्यनिष्ठा और उत्कृष्टता की भावना को प्रोत्साहित करना है.

3 श्रेणियों में 37 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन

परम विशिष्ट श्रेणी

परम विशिष्ट श्रेणी में निरीक्षक रामविलास हुण्डा, एटीएस इकाई, भोपाल का चयन किया गया है. उन्हें रिवॉल्वर और प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा.

अति विशिष्ट श्रेणी

अति विशिष्ट श्रेणी के लिए 5 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन किया गया है. इस श्रेणी में 12 बोर गन और प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा.

  • रघुवीर जोशी, उप निरीक्षक, थाना जावरा, जिला रतलाम
  • अब्दुल खालिद कुरैशी, प्रधान आरक्षक क्रमांक 532, एसआईबी, बालाघाट
  • ताराचंद शुक्ला, प्रधान आरक्षक, एटीएस इकाई, भोपाल
  • पंकज सिन्हा, आरक्षक क्रमांक 387, एटीएस इकाई, खंडवा
  • अक्षय सिंह, आरक्षक, एटीएस मुख्यालय, भोपाल

विशिष्ट श्रेणी

विशिष्ट श्रेणी में चयनित 31 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र के साथ 50 हजार रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी.

  • नवीन कुमार चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, भोपाल
  • मयंक तिवारी, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), शाहपुर, जिला बैतूल, वर्तमान में पुलिस मुख्यालय, भोपाल
  • आकांक्षा तलया, उप पुलिस अधीक्षक, जिला हरदा, वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), जिला रायसेन
  • अंजुल अयंक मिश्रा, नगर पुलिस अधीक्षक, बरगी, जिला जबलपुर
  • जगदीश सिंह सिद्धू, उप पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, भोपाल
  • देवकरण डेहरिया, निरीक्षक, थाना कोतवाली, जिला बैतूल
  • अमित सोलंकी, निरीक्षक, थाना बैंक नोट प्रेस, जिला देवास
  • विक्रांत झांझोट, निरीक्षक, थाना सोनकच्छ, जिला देवास
  • शिवांशु मालवीय, निरीक्षक, जिला मंदसौर
  • बलदेव सिंह मुजाल्दा, निरीक्षक, थाना नैनपुर, जिला मंडला, वर्तमान में जिला धार
  • अनूप भार्गव, निरीक्षक, थाना प्रभारी कैंट, जिला गुना
  • अभिषेक चौबे, निरीक्षक, थाना ढीमरखेड़ा, जिला कटनी
  • राजेन्द्र सिंह चौहान, उप निरीक्षक (वर्तमान में निरीक्षक), पुलिस लाइन, जिला गुना
  • रोहित कुमार मिश्रा, निरीक्षक
  • सत्येन्द्र राजपूत, निरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, चंबल जोन, वर्तमान में पुलिस कंट्रोल रूम, जिला भिंड
  • रानी राठौर, उप निरीक्षक, थाना मनावर, जिला धार
  • कल्पना गुप्ता, उप निरीक्षक, कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर
  • अभिषेक प्रताप पाण्डेय, उप निरीक्षक (विसबल), हॉक फोर्स, बालाघाट
  • मकसूद अली, उप निरीक्षक, थाना बरायटा, जिला सागर, वर्तमान में जिला विदिशा
  • चंद्रभान सिंह चौहान, सहायक उप निरीक्षक (वर्तमान में उप निरीक्षक), थाना महाकाल, जिला उज्जैन
  • आशीष अवस्थी, प्रधान आरक्षक, साइबर सेल, पन्ना
  • मनमोहन शर्मा, प्रधान आरक्षक, साइबर सेल, रतलाम
  • शिवप्रताप सिंह सेंगर, प्रधान आरक्षक, साइबर सेल, देवास
  • सूरज तिवारी, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक, थाना कोतवाली, वर्तमान में साइबर सेल, जिला धार
  • इमरान खान, प्रधान आरक्षक (विसबल), एटीएस इकाई, इंदौर
  • रितेश ठाकुर, प्रधान आरक्षक, रा.अ.अ. ब्यूरो, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
  • महेशचन्द्र नायक, आरक्षक, एटीएस इकाई, इंदौर
  • गौतम चौरे, आरक्षक (विसबल), एटीएस इकाई, जिला खंडवा
  • पवन यादव, आरक्षक, एटीएस इकाई, जिला खंडवा
  • विकास भूरिया, आरक्षक क्रमांक 1607, एसटीएफ भोपाल, वर्तमान में नगरीय पुलिस, इंदौर

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