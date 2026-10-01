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मध्य प्रदेश में केएफ रुस्तमजी पुरस्कार 2024-25 की घोषणा, 37 पुलिस कर्मचारियों का चयन, देखें लिस्ट

मध्य प्रदेश में केएफ रुस्तमजी पुरस्कार 2024-25 की घोषणा ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश पुलिस ने साल 2024-25 के लिए केएफ रुस्तमजी पुरस्कार की घोषणा कर दी है. पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी सूची के अनुसार प्रदेश के 37 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए किया गया है. चयनित पुलिसकर्मियों को उनके उत्कृष्ट साहस, वीरता, नेतृत्व क्षमता और कर्तव्यनिष्ठा के लिए परम विशिष्ट, अति विशिष्ट और विशिष्ट श्रेणी में सम्मानित किया जाएगा.