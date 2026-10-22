मध्य प्रदेश में पुरुष कैदी रख सकेंगे छोटे बच्चे, जेल के नियमों में होने जा रहे कई बदलाव
मध्य प्रदेश में जेलों के नियमों को लेकर हो रहा बड़ा बदलाव, पुरुष कैदी रख सकेंगे बच्चे, समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास. भोपाल से ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 12:47 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के जेल मेन्युअल में राज्य शासन बड़ा बदलाव करने जा रही है. नए जेल मेन्युअल में राज्य शासन का फोकस जेल बंदियों के सुधार और पुर्नवास की दिशा में कदम उठाए जाएंगे. अपराधी में सजा के जरिए व्यवहार में सुधार कर उसे समाज की मुख्यधारा में वापस लौटाने और उसके बेहतर पुर्नवास के प्रयास किए जाएंगे. जेल मेन्युअल में एक महत्वपूर्ण बदलाव महिला कैदियों की तरह पुरुष बंदियों को भी 6 साल तक के बच्चे को साथ रखने की अनुमति को लेकर किया जा रहा है. हालांकि इसके साथ कुछ शर्तें जोड़ी जा रही हैं. जेल मेन्युअल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और सरकार की मंजूरी मिलने के साथ ही इसे लागू कर दिया जाएगा.
बच्चे को साथ रखने के यह शर्तें की गई शामिल
किसी अपराध में जेल जाने वाली महिला बंदियों के साथ उनके बच्चे को भी जेल में रखने की छूट मिलती है, ताकि यह अनुमति तभी दी जाती है, जब बच्चे की देखभाल के लिए परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता. पुरुष बंदियों के लिए भी इस व्यवस्था का प्रावधान किया जा रहा है. नए जेल मेन्युअल में इस प्रावधान को शामिल किया गया है. हालांकि इसके साथ शर्त जोड़ी गई है कि यह सुविधा उन्हीं पुरुष कैदियों को मिलेगी, जिनके बच्चे की देखभाल के लिए परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा. ऐसे कैदी 6 साल तक के बच्चे को साथ में रख सकेंगे.
नए मेन्युअल में पैरोल के नियमों भी बदलेंगे
नए मेन्युअल में पैरोल के नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है. अब सजायाफ्ता बंदियों को आपातकालीन पैरोल की व्यवस्था का भी प्रावधान किया जा रहा है. ऐसे मामलों में 48 घंटे के लिए पैरोल दी जाएगी, हालांकि इस दौरान बंदी के साथ सुरक्षाकर्मी तैनात रहेगा. इसके अलावा एक तिहाई सजा पूरी करने वाले बंदियों को पारिवारिक वजह और बीमारी आदि के लिए 14 दिन की अस्थायी रिहाई मिल सकेगी.
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जेल में विचाराधीन कैदियों को आदतन अपराधियों से अलग रखा जाएगा. आदतन अपराधी उन्हें माना जाएगा जो दो से ज्यादा बाद जेल जा चुके हैं. विचाराधीन कैदियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी. खुली जेल की सुविधा महिला बंदियों को भी मिल सकेगी. सजा पूरी करने के करीब पहुंच चुके बंदियों को उनकी रूचि के अनुसार कोई हुनर सिखाया जाएगा. उन्हें किसी एक क्षेत्र में स्किल्ड किया जाएगा, ताकि जेल से निकलने के बाद वह जीवन यापन कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके.