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मध्य प्रदेश में पुरुष कैदी रख सकेंगे छोटे बच्चे, जेल के नियमों में होने जा रहे कई बदलाव

मध्य प्रदेश में पुरुष कैदी रख सकेंगे छोटे बच्चे ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश के जेल मेन्युअल में राज्य शासन बड़ा बदलाव करने जा रही है. नए जेल मेन्युअल में राज्य शासन का फोकस जेल बंदियों के सुधार और पुर्नवास की दिशा में कदम उठाए जाएंगे. अपराधी में सजा के जरिए व्यवहार में सुधार कर उसे समाज की मुख्यधारा में वापस लौटाने और उसके बेहतर पुर्नवास के प्रयास किए जाएंगे. जेल मेन्युअल में एक महत्वपूर्ण बदलाव महिला कैदियों की तरह पुरुष बंदियों को भी 6 साल तक के बच्चे को साथ रखने की अनुमति को लेकर किया जा रहा है. हालांकि इसके साथ कुछ शर्तें जोड़ी जा रही हैं. जेल मेन्युअल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और सरकार की मंजूरी मिलने के साथ ही इसे लागू कर दिया जाएगा.

बच्चे को साथ रखने के यह शर्तें की गई शामिल